EA Bull Scalper

Bull Scalper EA – Strumento professionale per lo scalping
L'EA Bull Scalper ti consente di controllare al massimo il meccanismo delle operazioni di acquisto.
Innanzitutto, l'EA apre un'operazione, che può anche essere disattivata con l'impostazione "true" o "false" in "apri acquisto se non presente". Successivamente, gestisce una perdita di trascinamento (trailing stop) una volta che la posizione è in profitto. Puoi controllare il trailing con:
  • Inizio del trailing - dato in punti, determina l'apparizione iniziale della perdita di trascinamento.
  • Spread del trailing - anche in punti, determina la distanza che la linea di trailing manterrà rispetto al valore corrente. --- In modalità IA, questo può essere controllato con la modalità sensibile: 1 è l'impostazione media consigliata, suggerisco di non scendere sotto 0.15, poiché, a seconda della velocità di esecuzione del tuo broker, un valore inferiore a 0.1 può comportare la chiusura della posizione con una piccola perdita non intenzionale!
Il punto centrale di questa strategia di scalping è accettare un certo drawdown e permettere all'EA di aprire posizioni anche quando il trend va contro. L'EA aprirà posizioni DCA. La distanza tra le posizioni è controllata dal parametro "diminuzione del prezzo" o, in modalità IA, dall'"intervallo delle posizioni". Consiglio di usare 2-3 in modalità IA e, in modalità manuale, passare al grafico a 15 minuti, allontanare lo zoom e misurare il totale dei punti da cima a fondo, quindi dividere per il numero di posizioni che permetti all'EA di aprire. Ad esempio, se sono 220000 e imposti il numero massimo di posizioni a 10, allora
"i punti di diminuzione del prezzo fino alla prossima posizione" saranno 22000.
La nuova funzione della versione 3.74 fornisce un aiuto visivo sul grafico, mostrando dove verrà aperta la prossima posizione, eliminando le supposizioni.
Parte del potere magico di questo EA risiede nel fatto che, quando a una posizione viene assegnata una perdita di trascinamento, l'EA aggiunge una posizione, creando una gestione di posizioni impilabili e sicure, massimizzando il potenziale.
Non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda.
Ti faremo partire in pochissimo tempo con impostazioni ottimizzate personalizzate!


Prodotti consigliati
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
ICT Premium Discount Zone EA
Charles Antoine Dominique Julien Fournel
Experts
Introducing the ICT Premium Discount Zone EA – Smart Trading for EUR/USD The ICT Premium Discount Zone EA is a cutting-edge Expert Advisor engineered for traders who demand precision, safety, and consistent performance. Built on the proven principles of ICT Premium/Discount Zones , this EA executes only Buy Stop  and Sell Stop  orders, ensuring entries are always aligned with optimal market structure. Key Features: Already set up for EUR / USD Pair Smart Order Execution – Trades only within prem
Algo Edge
Niklas Templin
1 (1)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experts
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Pikhangsai
Wesley
4.5 (2)
Experts
3 in 1 Expert Advisor Zone Recovery strategy Grid Martingale strategy Stochastic Trend strategy  Trading Methodology Zone Recovery Mode Best for trending market Identifies price zones using stochastic indicator signals Manages position sizes according to market conditions Includes automatic gap protection Closes positions at predefined profit targets Grid Martingale Mode Best for sideways market Enters trades based on Moving Average crossovers Filters signals with moving average confirmation Fl
FREE
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
OXI DCA machine
Nickey Magale
Experts
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Experts
MT5 Trading Bot: Transforming $1,000 into $100,000 in One Year This powerful MT5 trading bot is designed for exceptional growth and consistent performance. Over the course of one year, it demonstrated the ability to transform an initial investment of $1,000 into $100,000, proving its effectiveness in dynamic market conditions. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: Utilizes cutting-edge algorithms to identify high-probability trade setups. Optimized Risk Management: Smart stop-loss, take-p
Fast and the Furious
Anton Chuev
Experts
The operation of this Expert Advisor is primarily designed to eliminate unprofitable positions according to Martingale with recalculation of the lot depending on the market situation. The EA uses Moving Averages with different periods to determine the trend strength and the moment for opening a deal, as well as RSI to avoid opening deals at the peak of a trend. The lot calculation is performed automatically depending on the current deposit. The deals are closed at different values depending on t
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Experts
ChronoATR Guardian (Esperto di scalping trend-following) ChronoATR Guardian è uno strumento per il trading automatizzato sui mercati finanziari, progettato per operare sugli impulsi con conferma basata su ATR (Average True Range) e tendenza. L'esperto include preset preconfigurati per diverse coppie di valute, rendendolo facile da usare anche per i principianti. ️ Parametri principali Parametro Descrizione cSeconds Intervallo di tempo (in secondi) per analizzare le condizioni del mercato.
Gold NightFall
Thang Chu
Experts
This EA will capture small gold movement at night. It is based on certain sideway pattern of gold which has been persisting for many years. Tracking Account Gold Nightfall Features : No Martingale, grid or averaging. All trades have Stop Loss and Take Profit. Only one or two trades most of the time Currency: Gold/ XAUUSD Low exposure to the market, short holding time, perfect to work together with other EAs for diversification No over weekend holding Customizable risks: fixed lot, lot per x $ of
Spiders Zone Recovery
Muxammadaziz Mamasobitov
Experts
Product Name : Spider's Zone Recovery Description : Spider's Zone Recovery is an automated trading robot (EA) for MetaTrader 5, built on the proven Zone Recovery strategy. Designed for traders seeking consistent profits, this EA is perfect for both beginners and experienced users. With its simplicity and efficiency, Spider's Zone Recovery offers a reliable solution for automated trading in the forex market. How It Works : Spider's Zone Recovery operates using the Zone Recovery strategy, which d
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Experts
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Experts
AW Trend Predictor EA - un Expert Advisor che opera utilizzando i segnali degli indicatori di tendenza AW Trend Predictor. Utilizza strategie di indicatori TakeProfit e StopLoss. Può utilizzare il filtro multi-timeframe. Ha uno StopLoss o uno StopLoss fisso calcolato dall'indicatore. Il lavoro basato sul tempo e la media sono funzionalmente possibili. Istruzioni e descrizione ->   QUI   / versione MT4 ->   QUI Benefici: Utilizza uno StopLoss fisso o uno StopLoss dinamico calcolato dall'indicat
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
MACD Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
MACD Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta le tendenze di mercato utilizzando l’indicatore di Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili (MACD). L’EA esegue operazioni in base agli incroci della linea MACD sopra o sotto la linea di segnale, attivando rispettivamente segnali di acquisto o vendita, garantendo una gestione efficiente delle operazioni con strategie predefinite basate sul MACD. Ampiamente testato, offre metodi di ing
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Experts
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
Aeon Gold
Sugianto
Experts
Attention : 8 spots available at current price Introducing the Aeon Gold Expert Advisor (EA) Unlock the potential of following trend trading with Aeon Gold, a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD). Built on a trend-following strategy, this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Setfile Key Features Real Market Strategy: Aeon Gold adapts to real-time market dynamics, delivering a reliable
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Quantum marti
Bryson Brave Nyungu
Experts
Quantum Marti is an intelligent trading bot designed to trade Gold (XAUUSD) automatically with precision and consistency. Built on advanced algorithms and a proven Martingale recovery strategy, it helps traders maximize profits while minimizing risks through smart money management and protective features. Key Features & Advantages Automated Trading – Executes trades 24/7 with no emotions, giving you consistent performance. Martingale Strategy – Recovers from losing trades by adjusting lot sizes
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Summorai mt4
Ofer Dvir
Indicatori
Summorai Questo indicatore somma fino a 5 medie mobili di diversi simboli e le posiziona comodamente sul tuo grafico. Come usarlo? Basta trascinare l'indicatore su un grafico e inserire i nomi dei simboli esattamente come appaiono nella tua finestra di osservazione del mercato. In questo modo, puoi tenere sempre sotto controllo il trend globale. Esempio di utilizzo: Fai trading sul DAX40 sul grafico dell'indicatore, è utile aggiungere Nasdaq100, S&P500 e Dow30 per confermare il trend. Esempio 2:
FREE
Summorai
Ofer Dvir
Indicatori
Custom indicator take your MA to the next level allowing you to combine MA from up to 5 different symbols ! why? this way your decision making is based on the complimenting market  example: you trade Nasdaq but want to have an eye on the Bitcoin and Russell 2000 at the same time to know market trend or trading XRP but want to have the global view at your edge now its possible  Make sure the symbols match your broker ist Case sensitive US100Cash or XAUEUR# and so on... depending on your broke
FREE
Bull EA Scalper
Ofer Dvir
Experts
Bullish Scalping EA - Your Go-To Expert Advisor for Bullish Day Trading scalping in MetaTrader 4! Automate your trading on any forex trading crypto trading indices scalping or even swing trading or stocks trading in every strategy from fast scalping trading to swing trading  the ea will not limit the digit number of trailing loss and spread so basiclly you could use it to secure long holds Special for 24Hours   will be back to 125$ soon!! Please leave a 5 star***** rating if you like this EA! T
Chart historical archeology viewer
Ofer Dvir
Utilità
Get you Free Utility EA that will show closed positions results on your chart fun little feature that make every trader really happy EA will not open or manage position only show historical results on the chart chose color and size  Please leave 5 start review if you liked this free tool make sure to check out my trading EA  the EA Bull scalper  or the  EA Bear Scalper or for best result get both for optimal performance 
FREE
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Experts
Hello Sellers here is my EA Sell Scalper trader it can be used on any open window but look out and play with the parameters !! Limited time for 45$ then i go to the retail price of 299$  Leave a comment and review  5 stars means you like it :) Make me happy  Please see video:  https://youtu.be/yE3GF4ku36Q Introducing  Expert Advisor designed to trade in combination to my EA BULL Scalper delivering me consistent profits over the long run. This advanced algorithmic trading system operates sea
Slalom Scalper pro
Ofer Dvir
Experts
Meta trader 4 Slalom Scalper welcome to my instrument for Long and short rapid pro scalping imagine taking a trade and hitting your stop loss.. sad.. but with the slalom scalper that trade will revert itself to a reversed position and try to hit the TP  the slalom also can open both buy and sell position on the same signal hedging you on every top or new bottom just try and see how every breakout becomes a signal
EA Bear Scalper
Ofer Dvir
Experts
Hello Sellers here is The companion of the EA BULL Scalper the EA BEAR Scalper is a Sell Scalping trader it can be used on any open window but do look out and play with the parameters !! Limited time FREE for 100copies  $then i go to the retail price of 225$  please comment review and ask what ever you need :) using in AI mode will be easy and self explain the green line represent where the next position in the grid will be opened you can control the spacing of the general dynamic grid system a
Slalom Scalper
Ofer Dvir
Experts
Meet SLALOM: Your Trading Companion with Smart Recovery! Hey there, fellow trader! Looking for an EA that not only finds great opportunities but also bounces back when the market doesn't go your way? Please comment review and share your results with the slalom scalper Say hello to SLALOM!  What Makes SLALOM Special: **Spots Opportunities**: SLALOM keeps an eye on the market for you, jumping on new highs and lows when others might miss them **Bounces Back After SL**: When a trade hits stop-lo
Fibonacci Scalper Bullish
Ofer Dvir
Experts
OK here it is!! I must confess I'm a big fan and user of my Bullscalper and Bear scalper... but this ea is really showing amazing results  what does it do: this ea will open positions based on Fibonacci chart that will be magnetize to your on chart the use of time frame has no meaning the Fibonacci stick to the high and low looking back in hours  my suggestion is any thing from a week time to a month  let it work its charm second it will secure positions with an automatic trailing loss Have f
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Experts
Fibonacci Scalper Pro is a seller based scalper on a dynamic fibonacci retracement * look back in hours will control the Fibonacci calculation * trailing loss tracker will keep you happy recommend setting is at least 48hours with with a trailing setting of around 400 and 300 spread  of course with your own optimization you can get better and better results  but the normal out come from this ea and my buy fibonacci ea are pretty amazing and stable  Im looking forward to here your comments and r
Filtro:
Brianpark99
27
Brianpark99 2024.11.19 09:46 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ofer Dvir
2025
Risposta dello sviluppatore Ofer Dvir 2024.11.19 12:46
Thank for joining the ride!
Let me know how it goes out for you and if you need any help on optimization I'm happy to help
Rispondi alla recensione