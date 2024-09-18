Bull Scalper EA – Strumento professionale per lo scalping

L'EA Bull Scalper ti consente di controllare al massimo il meccanismo delle operazioni di acquisto.

Innanzitutto, l'EA apre un'operazione, che può anche essere disattivata con l'impostazione "true" o "false" in "apri acquisto se non presente". Successivamente, gestisce una perdita di trascinamento (trailing stop) una volta che la posizione è in profitto. Puoi controllare il trailing con:

Inizio del trailing - dato in punti, determina l'apparizione iniziale della perdita di trascinamento.

Spread del trailing - anche in punti, determina la distanza che la linea di trailing manterrà rispetto al valore corrente. --- In modalità IA, questo può essere controllato con la modalità sensibile: 1 è l'impostazione media consigliata, suggerisco di non scendere sotto 0.15, poiché, a seconda della velocità di esecuzione del tuo broker, un valore inferiore a 0.1 può comportare la chiusura della posizione con una piccola perdita non intenzionale!

Il punto centrale di questa strategia di scalping è accettare un certo drawdown e permettere all'EA di aprire posizioni anche quando il trend va contro. L'EA aprirà posizioni DCA. La distanza tra le posizioni è controllata dal parametro "diminuzione del prezzo" o, in modalità IA, dall'"intervallo delle posizioni". Consiglio di usare 2-3 in modalità IA e, in modalità manuale, passare al grafico a 15 minuti, allontanare lo zoom e misurare il totale dei punti da cima a fondo, quindi dividere per il numero di posizioni che permetti all'EA di aprire. Ad esempio, se sono 220000 e imposti il numero massimo di posizioni a 10, allora

"i punti di diminuzione del prezzo fino alla prossima posizione" saranno 22000.

La nuova funzione della versione 3.74 fornisce un aiuto visivo sul grafico, mostrando dove verrà aperta la prossima posizione, eliminando le supposizioni.

Parte del potere magico di questo EA risiede nel fatto che, quando a una posizione viene assegnata una perdita di trascinamento, l'EA aggiunge una posizione, creando una gestione di posizioni impilabili e sicure, massimizzando il potenziale.

Non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda.