ブル・スキャルパーEA – プロフェッショナルなスキャルピングツール

BullScalperは、買い注文のメカニズムを完全にコントロールし、あなたのスタイルでスキャルピングを行い、勝利へと導きます。

BullScalper4は、純粋なトレーディングパワーの強力なエンジンです！

BullScalperはデイトレードスタイルでスキャルピングを行い、あなたをトップに押し上げます。

まず、EAは取引を開始します。この機能は「ポジションがない場合に買いをオープン」の真/偽オプションで無効化することもできます。

次に、ポジションが利益を上げると、トレーリングストップを管理します。

トレーリングは以下の設定でコントロールできます：

トレーリング開始 – ポイント単位で設定され、トレーリングストップの初期出現を決定します。

トレーリングスプレッド – ポイント単位で、トレーリングラインが現在の価格から保持する距離を決定します。

AIモードでは、感度モードでこれを制御できます（推奨設定は1）。0.15未満に設定することはお勧めしません。ブローカーの実行速度によっては、0.1未満にすると意図せず小額の損失でポジションがクローズされる可能性があります！

このスキャルピング戦略の核心は、ある程度のドローダウンを許容し、トレンドが逆行している場合でもEAがポジションをオープンすることです。

EAはDCA（ドルコスト平均法）ポジションをオープンします。

ポジション間の距離は「価格減少」パラメータ、またはAIモードでは「ポジション間隔」で制御されます。

AIモードでは2～3を推奨します。手動モードでは、M15チャートに移動し、ズームアウトして上から下までの総ポイント数を測定し、EAがオープンするポジションの数で割ります。

たとえば、220000ポイントで最大10ポジションを設定した場合、**「次のポジションまでの価格減少ポイント」**は22000になります。

バージョン3.74の新機能では、チャート上に次のポジションがオープンされる位置を視覚的に表示し、推測を排除します。

このEAの魔法の力の一部は、ポジションにトレーリングストップが設定されると、EAが新しいポジションを追加し、スタック可能な安全なポジション管理を作成し、潜在的な利益を最大化することです。

ご質問があれば、いつでもご連絡ください！

パーソナライズされた最適化設定で、すぐに稼働を開始できます。

スキャルピングを次のレベルへ！