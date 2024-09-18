EA Bull Scalper

Bullish Scalper EA – Профессиональный инструмент для скальпингаBullScalper позволяет полностью контролировать механизм покупки, скальпируя сделки на пути к успеху.
Теперь BullScalper4 – это настоящая мощь для трейдинга!
BullScalper будет скальпировать в стиле дневной торговли, обеспечивая вам преимущество.Сначала EA открывает сделку, эту функцию можно отключить с помощью параметра «открывать покупку, если нет» (true/false).
Далее он управляет трейлинг-стопом, когда позиция находится в прибыли.
Вы можете управлять трейлингом с помощью:
  • Трейлинг-старт – задается в пунктах, определяет начальное появление трейлинг-стопа.
  • Трейлинг-спред – также в пунктах, определяет расстояние, которое трейлинг-линия будет держать от текущей цены.
    В режиме ИИ это можно настроить с помощью параметра чувствительности (рекомендуемая настройка – 1). Не советую опускать ниже 0.15, так как в зависимости от скорости исполнения вашего брокера значение ниже 0.1 может привести к закрытию позиции с небольшим убытком без намерения!
Основная цель этой скальпинговой стратегии – принять некоторую просадку и позволить EA открывать позиции, даже если тренд идет против.
EA будет открывать позиции DCA (усреднение).
Расстояние между позициями контролируется параметром «уменьшение цены» или в режиме ИИ – «интервал позиций».
Я рекомендую использовать 2–3 в режиме ИИ, а в ручном режиме перейти на график M15, отдалить масштаб и измерить общее расстояние от вершины до дна в пунктах, затем разделить на количество позиций, которое вы разрешаете EA открывать.
Например, если это 220000 пунктов и вы установили максимум 10 позиций, то параметр «уменьшение цены до следующей позиции» будет 22000.Новая функция версии 3.74 предоставляет визуальную помощь на графике, показывая, где будет открыта следующая позиция, устраняя догадки.Часть магии этого EA заключается в том, что, когда позиции назначается трейлинг-стоп, EA добавляет новую позицию, создавая безопасное управление стеком позиций и максимизируя потенциал.Пожалуйста, свяжитесь со мной по любым вопросам!
Мы поможем вам быстро начать с персонализированными оптимизированными настройками. Поднимите скальпинг на новый уровень! EA Bull Scalper – профессиональный инструмент для скальпинга: https://www.mql5.com/en/market/product/116071


Рекомендуем также
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Эксперты
ChronoATR Guardian ( Трендовый скальперский советник ) - это инструмент для автоматической торговли на финансовых рынках, разработанный для работы на импульсах с подтверждением по ATR (Average True Range) и тренду. Советник оснащен готовыми пресетами для различных валютных пар, что делает его простым в использовании даже для начинающих трейдеров. ️ Основные параметры Параметр Назначение cSeconds Временной интервал (в секундах) для анализа рыночных условий. PriceShotPercentATR Процент от ATR
MACD Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
MACD Strategy EA MT5 — это продвинутый инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) для капитализации рыночных трендов. EA открывает сделки на основе пересечений линии MACD выше или ниже сигнальной линии, генерируя сигналы на покупку или продажу соответственно, обеспечивая эффективное управление сделками с заранее заданными стратегиями. Тщательно протестированный, он предлагает точные методы входа, гибк
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Эксперты
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Эксперты
Stop chasing the market and start flowing with it. Trend Flow EA MT5   is designed for traders who want a clean, logical approach to the markets without staring at charts all day. No Martingale, no Grid, no risky averaging. Timeframe:  H1 (1 Hour)  is the sweet spot. It ignores the noise. It only opens a trade when the price "reloads" and confirms it is ready to continue the trend.
Double 7 with a twist
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
Adapted from the award winning international best seller (Short Term Strategies That Work) by Larry Connors and Cesar Alverez in 2008, this concept was retested 10 years after the book published and that will give you an idea of the concept if it still works.  Take the last 10 years as walk forward and this strategy is added with a twist to risk management with arbitrary 5% stop loss and exit day counted as calender days instead of trading day. This EA works on dual mode, Long and Short.  Origin
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Эксперты
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Эксперты
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
SmartWay
Gooi Meng Liang
Эксперты
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
OXI DCA machine
Nickey Magale
Эксперты
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Эксперты
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Эксперты
Rambo Bitcoin Bot – M15 Timeframe, optimized for Exness and compatible with other brokers that offer competitive spreads and stable trading conditions. This algorithm operates on BTC/USD in the M15 timeframe, focusing on structured and selective entries rather than high-frequency or aggressive compounding. It maintains controlled exposure and aims for steady long-term growth. The equity curve shows a stable upward trajectory with an approximate slope between 28 and 35, indicating progressive
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Эксперты
New Rate EA – автоматизация точных прорывов New Rate EA – это полностью автоматизированный советник, разработанный для точного и дисциплинированного использования ежедневных возможностей прорыва. Он торгует только один раз в день , фиксируя определенный внутридневной диапазон и выполняя сделки в точной точке прорыва. Без повторных входов, без чрезмерной торговли, без эмоций. Основанный на проверенной концепции Opening Range Breakout (ORB), New Rate сочетает в себе чистое исполнение, строгий конт
Rsi MA Breakout X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
General Idea of the Strategy This robot is built on a simple yet powerful concept .C apturing high-probability trend reversals by combining three essential market elements: Moving Average (MA) : to identify the dominant trend and areas of excess. Price Elasticity  : to detect when the market moves too far from its natural balance. RSI (Relative Strength Index)  : to confirm overbought or oversold zones before a potential reversal. This combination allows the robot to enter trades only when condi
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Эксперты
Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
Imbalance HFT
Mei Yang
Эксперты
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Эксперты
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Golden Scalper EA - Автоматический Советник для Скальпинга с Анализом Свечных Паттернов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Golden Scalper EA - это полностью автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, специализирующийся на высокочастотной торговле и скальпинге с максимальной эффективностью при минимальных рисках. Советник использует передовые алгоритмы анализа свечных паттернов и фильтрации сигналов через скользящую среднюю (MA - Moving Average) для точного определения точек входа. Gol
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Эксперты
Торговый бот для MT5: Превращение $1,000 в $100,000 за год Этот мощный торговый бот для MT5 разработан для достижения исключительного роста и стабильных результатов. За год он продемонстрировал способность превратить первоначальные $1,000 в $100,000, доказав свою эффективность в условиях динамичного рынка. Ключевые особенности: Передовая алгоритмическая торговля: Использует новейшие алгоритмы для выявления высоковероятных торговых возможностей. Оптимизированное управление рисками: Умные стоп-ло
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Эксперты
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
Эксперты
3 in 1 Expert Advisor Zone Recovery strategy Grid Martingale strategy Stochastic Trend strategy  Trading Methodology Zone Recovery Mode Best for trending market Identifies price zones using stochastic indicator signals Manages position sizes according to market conditions Includes automatic gap protection Closes positions at predefined profit targets Grid Martingale Mode Best for sideways market Enters trades based on Moving Average crossovers Filters signals with moving average confirmation Fl
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Electonyk HFT
Punza Yannick Kakungula
Эксперты
I PRESENT TO YOU THE ELECTRON IS ROBOT A HIGH FREQUENCY ROBOT THAT CAN TRADE THE US30 PAIR IS GOLD          PERIOD:PERIOD 1 MINUTE OR 1 HOUR THIS ROBOT MUST BE USED TO SET UP A PROP FIRM ACCOUNT AND BE FINANCED                                                      PARAMETER TO ADJUST ON THE ROBOT                                                                                                           STOP LOSS1 SET TO:75                                                  LIMIT TIME RANGE        
Trend Gator
Pankaj Raj Kumar Tolani
Эксперты
This Expert Advisor is a fully automated trading system on the most popular major currency pairs and is based on Moving Average and Alligator settings optimized to get the maximum return over time. Draw Down is controlled using trailing stop and each currency can have different set files. A Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program hence making inputs options very simple and easy to understand. SET FILES ARE ADDED TO THE COMMENT #1   OFFER until 3
Niguru ZPro
Nino Guevara Ruwano
Эксперты
Candlestick Pattern EA – Trade Smarter, Without Indicators! Experience a new way of trading with an Expert Advisor powered by candlestick patterns , where accuracy can be adjusted to fit your strategy. Perfect for XAU (Gold) , Forex pairs , and Crypto assets . Key Benefits: Optimized for low time frames – capture more opportunities every day Simple, user-friendly interface – ideal for beginners and experts alike Built-in Take Profit & Stop Loss for solid profit and risk management
Moving 3
Kseniia Tretiakova
Эксперты
Торговый бот торгует по  стратегии "Пересечение скользящих средних".  Параметром входа в сделку является пересечение быстрой скользящей (с меньшим периодом) пересечение медленной скользящей (с большим периодом) сверху вниз. Стоп  stop loss ставится за предыдущую вершину при продаже.  Take profit по коэффициенту от величины stop loss. Фильтрация тренда ведется третьей скользящей средней. 
TradeGhost
Stefano Padovano
Эксперты
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Rampage Adaptogen Grid FX
Temirgali Orazbayev
Эксперты
РУССКИЙ Интеллектуальная сеточная система для валютных пар Forex Rampage Adaptogen Grid FX   — профессиональная автоматизированная стратегия для торговли   ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ FOREX . Система работает по принципу "умной сетки", размещая лимитные ордера на экстремумах рынка с контролируемым усреднением.   Только для валютных пар:   EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и их кроссы   НЕ для:   золота (XAUUSD), серебра, индексов, акций, криптовалют ️ Параметры настройки ОСНОВНЫЕ Н
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Summorai
Ofer Dvir
Индикаторы
Пользовательский индикатор поднимает вашу скользящую среднюю на новый уровень, позволяя комбинировать MA с до 5 различных символов! Почему? Таким образом, ваши решения основаны на взаимодополняющих рынках. Пример: Вы торгуете Nasdaq, но хотите следить за Bitcoin и Russell 2000 одновременно, чтобы понимать рыночные тенденции. Или торгуете XRP, но хотите иметь глобальный обзор на вашей стороне. Теперь это возможно! Убедитесь, что символы соответствуют вашему брокеру, учитывая регистр. US100Cash ил
FREE
Summorai mt4
Ofer Dvir
Индикаторы
Summorai Этот индикатор суммирует до 5 скользящих средних разных символов и удобно размещает их на вашем графике. Как использовать? Просто перетащите индикатор на график и введите названия символов точно так, как они отображаются в вашем окне обзора рынка. Таким образом, вы всегда будете в курсе глобального тренда. Пример использования: Вы торгуете DAX40 на графике индикатора, полезно добавить Nasdaq100, S&P500 и Dow30 для подтверждения тренда. Пример 2: Вы торгуете XRP, но хотите отслеживать BT
FREE
Chart historical archeology viewer
Ofer Dvir
Утилиты
Получите бесплатный Utility EA, который покажет результаты закрытых позиций на вашем графике. Забавная маленькая функция, которая порадует каждого трейдера. EA не будет открывать или управлять позициями, а только показывать исторические результаты на графике. Выберите цвет и размер. Пожалуйста, оставьте 5-звездочный отзыв, если вам понравился этот бесплатный инструмент. Обязательно ознакомьтесь с моими торговыми экспертами: EA Bull Scalper EA Bear Scalper Или приобретите оба для оптимальной прои
FREE
Bull EA Scalper
Ofer Dvir
Эксперты
Bullish Scalper EA — Ваш лучший помощник для бычьего дневного скальпинга в MetaTrader 4! Автоматизируйте свою торговлю на рынке форекс, криптовалют, индексов, акций и других финансовых инструментов с помощью этой экспертной системы. Bullish Scalper EA подходит как для быстрого скальпинга, так и для более долгосрочной торговли, включая свинг-трейдинг. Экспертный советник не ограничивает количество цифр в трейлинг-лоссе и спреде , что позволяет гибко настроить его под вашу стратегию и фиксировать
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Эксперты
Markets Are falling??? here is the best tool in the market to turn a sad face to a happy one! scalp trade the fall now   Hello Sellers here is my EA Sell Bearish Scalper trader it can be used on any open window but look out and play with the parameters !! Limited time for 45$ then i go to the retail price of 299$  Leave a comment and review  5 stars means you like it :) Make me happy  Please see video:  https://youtu.be/yE3GF4ku36Q Introducing  Expert Advisor designed to trade in combinat
Slalom Scalper pro
Ofer Dvir
Эксперты
Meta trader 4 Slalom Scalper welcome to my instrument for Long and short rapid pro scalping imagine taking a trade and hitting your stop loss.. sad.. but with the slalom scalper that trade will revert itself to a reversed position and try to hit the TP  the slalom also can open both buy and sell position on the same signal hedging you on every top or new bottom just try and see how every breakout becomes a signal
EA Bear Scalper
Ofer Dvir
Эксперты
Hello Sellers here is The companion of the EA BULL Scalper the EA BEAR Scalper is a Sell Scalping trader it can be used on any open window but do look out and play with the parameters !! Limited time 35$ for 100copies  $then i go to the retail price of 225$  please comment review and ask what ever you need :) using in AI mode will be easy and self explain the green line represent where the next position in the grid will be opened you can control the spacing of the general dynamic grid system an
Slalom Scalper
Ofer Dvir
Эксперты
Встречайте SLALOM EA Scalper: Ваш торговый помощник с умным восстановлением! Вот полное описание SLALOM на русском языке: Познакомьтесь со SLALOM: Ваш торговый компаньон с умным восстановлением! Ищете советника, который не только находит отличные возможности, но и восстанавливается, когда рынок идет против вас? Что делает SLALOM особенным:   Находит возможности : SLALOM следит за рынком, реагируя на новые максимумы и минимумы, когда другие их пропускают   Восстанавливается после стоп-лосса
Fibonacci Scalper Bullish
Ofer Dvir
Эксперты
OK here it is!! I must confess I'm a big fan and user of my Bullscalper and Bear scalper... but this ea is really showing amazing results  what does it do: this ea will open positions based on Fibonacci chart that will be magnetize to your on chart the use of time frame has no meaning the Fibonacci stick to the high and low looking back in hours  my suggestion is any thing from a week time to a month  let it work its charm second it will secure positions with an automatic trailing loss Have f
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Эксперты
Fibonacci Scalper Pro is a seller based scalper on a dynamic fibonacci retracement * look back in hours will control the Fibonacci calculation * trailing loss tracker will keep you happy recommend setting is at least 48hours with with a trailing setting of around 400 and 300 spread  of course with your own optimization you can get better and better results  but the normal out come from this ea and my buy fibonacci ea are pretty amazing and stable  Im looking forward to here your comments and r
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
Hedge Hog
Ofer Dvir
Эксперты
Hedge Scalper EA Hedge Scalper EA is an advanced MQL5 Expert Advisor designed for scalping on volatile indices.Built on the foundation of the popular EA Bull Scalper v4, it extends buy-side grid trading with limited hedging capabilities—allowing long positions for bullish momentum capture, while capping shorts for controlled downside protection. Key Features: Dynamic Grid Spacing : Uses AI-driven calculations (based on candle volatility and bearish sentiment) or manual points to maintain a minim
Фильтр:
Brianpark99
27
Brianpark99 2024.11.19 09:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ofer Dvir
2397
Ответ разработчика Ofer Dvir 2024.11.19 12:46
Thank for joining the ride!
Let me know how it goes out for you and if you need any help on optimization I'm happy to help
Ответ на отзыв