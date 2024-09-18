EA Bull Scalper

Bullish Scalper EA – Профессиональный инструмент для скальпинга

BullScalper позволяет полностью контролировать механизм покупки, скальпируя сделки на пути к успеху.

Теперь BullScalper4 – это настоящая мощь для трейдинга!

BullScalper будет скальпировать в стиле дневной торговли, обеспечивая вам преимущество.

Сначала EA открывает сделку, эту функцию можно отключить с помощью параметра «открывать покупку, если нет» (true/false).

Далее он управляет трейлинг-стопом, когда позиция находится в прибыли.

Вы можете управлять трейлингом с помощью:

Трейлинг-старт – задается в пунктах, определяет начальное появление трейлинг-стопа.

Трейлинг-спред – также в пунктах, определяет расстояние, которое трейлинг-линия будет держать от текущей цены.

В режиме ИИ это можно настроить с помощью параметра чувствительности (рекомендуемая настройка – 1). Не советую опускать ниже 0.15, так как в зависимости от скорости исполнения вашего брокера значение ниже 0.1 может привести к закрытию позиции с небольшим убытком без намерения!

Основная цель этой скальпинговой стратегии – принять некоторую просадку и позволить EA открывать позиции, даже если тренд идет против.

EA будет открывать позиции DCA (усреднение).

Расстояние между позициями контролируется параметром «уменьшение цены» или в режиме ИИ – «интервал позиций».

Я рекомендую использовать 2–3 в режиме ИИ, а в ручном режиме перейти на график M15, отдалить масштаб и измерить общее расстояние от вершины до дна в пунктах, затем разделить на количество позиций, которое вы разрешаете EA открывать.

Например, если это 220000 пунктов и вы установили максимум 10 позиций, то параметр «уменьшение цены до следующей позиции» будет 22000.

Новая функция версии 3.74 предоставляет визуальную помощь на графике, показывая, где будет открыта следующая позиция, устраняя догадки.

Часть магии этого EA заключается в том, что, когда позиции назначается трейлинг-стоп, EA добавляет новую позицию, создавая безопасное управление стеком позиций и максимизируя потенциал.

