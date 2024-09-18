EA Bull Scalper

看涨剥头皮EA - 专业剥头皮工具

BullScalper 让您完全掌控买入交易机制，以您的风格进行剥头皮交易，助您取得胜利。

现在，BullScalper4 是纯粹交易力量的强力引擎！

BullScalper 将以日内交易风格进行剥头皮，确保您处于领先地位。

EA 首先会开仓一笔交易，您可以通过“无仓位时开仓买入”的真/假选项关闭此功能。

接下来，当仓位进入盈利状态时，EA 会管理追踪止损。

您可以通过以下参数控制追踪止损：

追踪起始点 - 以点数为单位，决定追踪止损的初始触发点。

追踪价差 - 同样以点数为单位，决定追踪线与当前价格的距离。

在 AI 模式下，您可以通过灵敏度参数控制此功能（推荐设置为 1）。建议不要低于 0.15，因为根据您的经纪商执行速度，低于 0.1 可能会导致仓位意外以小额亏损平仓！

此剥头皮策略的核心是接受一定的回撤，并允许 EA 在趋势逆向时开仓。

EA 将开立 DCA（平均成本法）仓位。

仓位之间的距离由“价格降低”参数控制，或在 AI 模式下由“仓位间距”控制。

建议在 AI 模式下使用 2-3，在手动模式下切换到 M15 图表，放大视图，测量从顶部到底部的总点数，然后除以您允许 EA 开立的仓位数量。

例如，如果总点数为 220000，且最大仓位设为 10，则 “下一仓位的价格降低点数” 将为 22000。

3.74 版的新功能将在图表上提供视觉辅助，显示下一仓位的开仓位置，消除了猜测。

此 EA 的神奇之处在于，当某仓位被赋予追踪止损时，EA 会添加新仓位，创建可堆叠的安全仓位管理方式，最大化潜力。

如有任何问题，请随时联系我！

我们将为您提供个性化优化设置，助您快速上手。

将剥头皮提升到新高度！