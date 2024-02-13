MACD Multicurrency Scanner MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
MACD Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento completo per tracciare segnali su più coppie di valute e timeframe utilizzando l’indicatore di Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili (MACD). Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per concentrarsi sulle loro strategie.
La versione per MT5 è disponibile qui: MACD Multicurrency Scanner MT5
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie MACD:
- Crossover rialzista sotto la linea zero: Segnali generati quando la linea MACD incrocia verso l’alto la linea di segnale sotto la linea zero, indicando un potenziale slancio rialzista.
- Crossover rialzista sopra la linea zero: Segnali attivati quando la linea MACD incrocia verso l’alto la linea di segnale sopra la linea zero, suggerendo forti tendenze rialziste.
- Crossover della linea zero: Segnali attivati quando la linea MACD incrocia la linea zero, personalizzabile per identificare inversioni o continuazioni di tendenza.
Caratteristiche principali:
- Integrazione MACD: Supporta tre strategie di ingresso—Crossover rialzista sotto la linea zero, Crossover rialzista sopra la linea zero e Crossover della linea zero. I parametri MACD, inclusi i periodi corto, lungo e di segnale, sono completamente personalizzabili per adattarsi agli stili di trading individuali.
- Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, migliorando l’affidabilità delle configurazioni di trading.
- Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano opportunità di mercato chiave.
- Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è apparso ogni segnale.
- Personalizzazione utente: Offre flessibilità con la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
- Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.
Nota: Il MACD Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie MACD, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia intuitiva. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.
Very Good product. Signals are on-time unlike others in the market. Creator also responds very quickly with answers to questions.