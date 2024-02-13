MACD Multicurrency Scanner MT4 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для анализа нескольких валютных пар с использованием стратегии Конвергенции и Дивергенции Скользящих Средних (MACD). Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся оптимизировать свою торговую эффективность, выявляя потенциальные сигналы на покупку и продажу на различных временных интервалах.

С его удобным интерфейсом MACD Multicurrency Scanner MT4 позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. Предоставляя оповещения в реальном времени и визуальные сигналы, он улучшает торговый процесс, облегчая захват возможностей на быстром рынке forex.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора в виде доступных буферов, что позволяет Expert Advisor использовать их для автоматизированных торговых стратегий.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ непосредственно на графике на сигнальных свечах, позволяя быстро визуально идентифицировать торговые возможности.

Быстрый и тестируемый: Основан на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быструю обработку и совместимость с Тестером стратегий для исторического анализа производительности.

Всплывающие оповещения: Генерирует всплывающие оповещения MetaTrader при сигнальных событиях, гарантируя, что вы никогда не пропустите важную торговую возможность.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader, позволяя вам отслеживать сигналы на ходу.

Электронные оповещения: Доставляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях, облегчая удаленное наблюдение из любого места.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени непосредственно на графике, предоставляя мгновенный обзор статусов сигналов.

Многосимвольный сканер: Мониторит несколько валютных пар одновременно с одного графика, повышая торговую эффективность.

Поддержка нескольких временных интервалов: Работает на всех стандартных временных интервалах MetaTrader от M1 до MN, удовлетворяя различные торговые стили.

Настраиваемые входные параметры: Предлагает гибкие настройки для периодов и временных интервалов MACD, позволяя трейдерам адаптировать индикатор под свои конкретные стратегии.

MACD Multicurrency Scanner MT4 — это важный инструмент для трейдеров на платформе MetaTrader 4, предназначенный для максимизации торговой эффективности и точности.

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