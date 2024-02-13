MACD Multicurrency Scanner MT4 是一个先进的交易指标，旨在使用移动平均收敛发散 (MACD) 策略分析多个货币对。这个工具非常适合希望通过识别各种时间框架中的潜在买入和卖出信号来优化交易表现的交易者。

凭借其用户友好的界面，MACD Multicurrency Scanner MT4 使交易者能够做出明智的决策。通过提供实时警报和视觉信号，它增强了交易过程，使在快速变化的 forex 市场中捕捉机会变得更加容易。

MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南

主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，使其可以被 Expert Advisor 读取，以用于自动交易策略。

视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于快速视觉识别交易机会。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速执行并与策略测试器兼容，以进行历史表现分析。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过关键的交易机会。

推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，让您随时随地监控信号。

电子邮件警报：发送有关信号事件的电子邮件通知，便于从任何地方进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，提供信号状态的即时概览。

多符号扫描器：从单一图表同时监控多个货币对，提高交易效率。

多时间框架支持：在所有标准 MetaTrader 时间框架（从 M1 到 MN）中运行，满足各种交易风格。

可自定义输入参数：提供灵活的设置，用于 MACD 周期和时间框架，允许交易者根据其特定策略调整指标。

MACD Multicurrency Scanner MT4 是 MetaTrader 4 平台上交易者的必备工具，旨在最大化交易效率和准确性。

需要多符号扫描吗？探索这些相关的扫描器产品：

查看我所有的产品： https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我以获得支持： https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#标签 MACD Multicurrency Scanner MT4，forex 交易，MACD 指标，交易信号，货币对，多时间框架分析，交易警报，技术分析，自动交易，MetaTrader 4，买卖信号，市场分析，forex 策略，交易仪表板，推送通知