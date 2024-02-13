MACD Multicurrency Scanner MT4

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MACD Multicurrency Scanner MT4 是一个先进的交易指标，旨在使用移动平均收敛发散 (MACD) 策略分析多个货币对。这个工具非常适合希望通过识别各种时间框架中的潜在买入和卖出信号来优化交易表现的交易者。

凭借其用户友好的界面，MACD Multicurrency Scanner MT4 使交易者能够做出明智的决策。通过提供实时警报和视觉信号，它增强了交易过程，使在快速变化的 forex 市场中捕捉机会变得更加容易。

MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南

主要特点

  • 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，使其可以被 Expert Advisor 读取，以用于自动交易策略。
  • 视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于快速视觉识别交易机会。
  • 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速执行并与策略测试器兼容，以进行历史表现分析。
  • 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过关键的交易机会。
  • 推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，让您随时随地监控信号。
  • 电子邮件警报：发送有关信号事件的电子邮件通知，便于从任何地方进行远程监控。
  • 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，提供信号状态的即时概览。
  • 多符号扫描器：从单一图表同时监控多个货币对，提高交易效率。
  • 多时间框架支持：在所有标准 MetaTrader 时间框架（从 M1 到 MN）中运行，满足各种交易风格。
  • 可自定义输入参数：提供灵活的设置，用于 MACD 周期和时间框架，允许交易者根据其特定策略调整指标。

MACD Multicurrency Scanner MT4 是 MetaTrader 4 平台上交易者的必备工具，旨在最大化交易效率和准确性。

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评分 1
tabban21
172
tabban21 2024.03.14 06:16 
 

Very Good product. Signals are on-time unlike others in the market. Creator also responds very quickly with answers to questions.

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5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (3)
指标
介绍 Brilliant Reversals MT5，这是一款先进的交易指标，旨在识别市场中潜在的趋势反转点。这个强大的工具非常适合希望通过准确定位进出交易的关键时刻来提升决策过程的交易者。 Brilliant Reversals MT5 利用复杂的算法提供精确的信号，帮助交易者利用市场波动。由于其非重绘特性，该指标确保信号在柱状图关闭后仍然可靠，使其成为新手和经验丰富的交易者都值得信赖的资源。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，允许 Expert Advisor 使用信号进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在 MetaTrader 中触发警报弹出窗口，确保您始终了解关键信号事件。 推送通知：实时发送通知到您的移动设备，让您随时随地保持更新。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开交易终端时也能进行远程监控。 图表上的仪表板：在
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Moving Average Strategy EA MT5，这是一个强大的自动化交易解决方案，专为希望利用移动平均交叉来提升交易表现的交易者量身定制。该专家顾问非常适合希望简化交易流程并高效把握市场趋势的新手和经验丰富的交易者。 凭借其复杂的算法，Moving Average Strategy EA MT5 确保准确的进出点，使交易者能够自信地应对市场波动。无论您是追求短期收益还是长期策略，这款 EA 提供了适应各种交易风格所需的灵活性。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 指标设置 | 回测和设置文件 主要特点 核心策略：利用移动平均交叉识别潜在市场反转和交易机会。 多时间框架：兼容多种时间框架，使交易者能够根据自己的偏好调整策略。 风险管理：包括止损、止盈和跟踪止损功能，以保护资本并优化利润。 进场过滤器：使用 spread、交易时段和新闻过滤器，避免不利的交易条件。 头寸管理：支持马丁格尔策略，以增加管理未平仓交易的灵活性。 经纪商兼容性：设计与提供 MT5 平台的多家经纪商无缝
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
4.33 (3)
指标
介绍 SuperTrend MT5，一种尖端指标，旨在帮助交易者精准识别市场趋势。无论您是 forex、股票、加密货币还是商品交易者，这个强大的工具提供清晰的买入和卖出信号，使您能够做出明智的决策并最大化您的交易成功。 使用 SuperTrend MT5，您在交易策略中获得了显著的优势。用户报告称趋势检测的准确性得到了提升，使他们能够有效把握进出场时机。通过利用实时警报和可自定义设置，您可以适应市场变化并改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisor 进行基于信号的自动化交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的移动应用发送通知，让您随时随地监控交易。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开终端时也能进
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (4)
实用工具
介绍 EA HedgeTradeManager MT5，一款强大的 Expert Advisor，旨在自动化对冲策略，为交易者提供可靠的工具来管理不利的价格波动。这个 EA 非常适合探索对冲技术的新手交易者和希望提升交易设置的经验丰富的专业人士。 凭借其复杂的风险管理功能，EA HedgeTradeManager MT5 的突出之处在于显著减少潜在的回撤，并允许灵活的 lot 规模。交易者可以通过利用动态的 lot 进展和基于权益的退出策略，高效地在波动市场中导航，无论是在 forex、指数还是加密货币中。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 对冲激活：在定义的损失距离触发相反交易，使交易者能够适应突发的市场变化。 手数增加模式：支持乘法和增量 lot 增加，以增强对冲灵活性。 执行选项：提供即时或挂单执行模式，以适应各种交易策略和市场条件。 SL/TP 管理：基于固定金额或权益百分比的止损和止盈自动管理。 风险保障：包括魔术数字过滤，以更好地管理交易并防止与手动交易重叠。
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
指标
通过 Keltner Channel MT5 增强您的交易体验，这是一种强大的指标，旨在帮助交易者识别市场波动和潜在的趋势反转。该工具非常适合希望在各种资产中完善其策略的新手和专家交易者。 Keltner Channel MT5 利用指数移动平均线和平均真实范围创建动态价格区间，帮助识别突破和评估市场趋势。通过提供清晰的视觉信号和警报，该指标使您能够在不依赖交易平台的情况下做出明智的交易决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值公开为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisors 进行自动交易。 非重绘信号：信号仅在收盘柱上确认，确保准确性而不出现重绘问题。 快速且可回测：基于原生的 OnCalculate() 引擎构建，允许快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上提供 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，适合随时监控交易。 电子邮件警报：在信号事件上
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
指标
介绍 SuperTrend MT4，一款尖端指标，旨在帮助交易者精准识别市场趋势。无论您是 forex、股票、加密货币还是商品交易者，这款强大的工具提供清晰的买入和卖出信号，使您能够做出明智的决策，最大化您的交易成功。 使用 SuperTrend MT4，您在交易策略中获得了显著的优势。用户报告称趋势检测的准确性得到了提升，使他们能够有效地把握进出场时机。通过利用实时警报和可自定义设置，您可以适应市场变化，改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，以便使用 Expert Advisor 进行基于信号的自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过交易设置。 推送通知：实时向您的移动应用发送通知，让您随时随地监控交易。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在远离终端时也能进
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
实用工具
介绍 EA GridTradeManager MT4，一款强大的交易专家顾问，旨在优化您在 MetaTrader 4 平台上的网格交易策略。该工具非常适合希望自动化网格订单的下单和管理的初学者和经验丰富的交易者，有效利用市场波动。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 凭借其先进的功能，EA GridTradeManager MT4通过启用动态网格调整来提高交易效率，显著减少回撤并最大化利润潜力。非常适合在波动资产如 forex 货币对和加密货币中交易，用户可以轻松实施此 EA，享受无干预的交易体验，同时保持强大的风险管理控制。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 动态网格管理：根据用户定义的损失或利润阈值启动网格，具有可自定义的步距以优化入场点。 手数进阶控制：在 lot 手数大小上选择乘法或增量策略，允许为每笔交易量身定制风险配置。 高级风险管理：设置固定或基于百分比的
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
介绍 Ea TrailingStop BreakEven MT5，一款强大的 Expert Advisor，旨在通过自动化管理止损水平来提高您的交易效率。非常适合初学者和经验丰富的交易者，这款 EA 确保在动态调整盈亏平衡和追踪止损设置的同时，最大化您的利润并最小化风险。 使用 Ea TrailingStop BreakEven MT5，交易者可以享受优化交易管理的显著优势，使在有利市场波动期间更好地保留利润。用户报告称，他们的交易表现有了显著提升，EA 简化了流程，减少了手动交易监督所花费的时间。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 自动止损管理：轻松调整现有交易的止损水平，确保利润并增强交易管理。 可自定义盈亏平衡设置：激活用户定义的 pip 水平的盈亏平衡功能，以增强风险控制。 灵活的追踪止损：通过适应市场波动的追踪止损锁定利润，最大化潜在收益。 魔法数字支持：使用魔法数字轻松管理 EA 操作的交易，或禁用它以进行手动交易，确保与各种交易策略的兼容性。 符号多样性：兼容所
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
指标
Higher High and Lower Low Scanner MT4 是一个高级交易指标，专为寻求增强其价格行为交易策略的 MetaTrader 4 用户设计。该工具利用分形分析有效识别关键的摆动点和趋势定义模式，使其成为各种市场（包括 forex、股票和加密货币）交易者的宝贵资产。 该指标通过视觉信号准确确认上升趋势和下降趋势，提供显著优势，使交易者能够实时做出明智的决策。它在过滤市场噪音、把握价格回调时机和避免虚假信号方面特别有效，从而提高整体交易盈利能力。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便进行基于信号的自动化交易。 视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入和卖出箭头，便于视觉阅读。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保极快的计算速度并与策略测试器完全兼容，支持历史回测。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.82 (11)
实用工具
介绍 Local Trade Copier Pro MT4，这是一个终极工具，旨在帮助交易者高效地在不同的 MT4 账户之间复制交易。这个强大的工具专为希望自动化交易策略并通过无缝利用多个账户来提升表现的交易者设计。 体验实时交易复制的好处，延迟极小，确保您不会错过任何盈利机会。无论您是在管理多个账户还是与不同的经纪商合作，Local Trade Copier Pro MT4 都提供无与伦比的灵活性和定制化，以满足您的交易需求。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，以便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时状态概览。 可定制的交易过滤：按魔术数字、符号和交易类型过滤交易，以便进行量身定制的复制。 灵活的账户配置：支持多个目标账户，适应各种交易
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
介绍 RSI Divergence MT4，这是一个强大的指标，旨在通过分析价格变动与 RSI（相对强弱指数）之间的关系来识别趋势反转。非常适合希望提升决策过程的交易者，这个工具提供了基于背离模式的潜在买入和卖出信号的洞察。 凭借其检测看涨和看跌背离的能力，RSI Divergence MT4 使交易者能够发现趋势减弱并优化退出策略。无论您是经验丰富的交易者还是刚入门，这个指标都能显著改善您的交易结果。 MQL产品安装指南 | 在 MT4 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用实时信号进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上提供即时 MetaTrader 警报弹出，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时推送通知直接发送到您的移动应用，以便立即监控交易。 电子邮件警报：为信号事件启用电子邮件通知，即使您不在交易终端旁边也能保持信息灵通。
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Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
指标
DPO Histogram MT4 是一个先进的交易指标，旨在将去趋势价格振荡器显示为直方图。这个强大的工具帮助交易者识别周期性价格波动和潜在的趋势变化，非常适合新手和经验丰富的交易者。 凭借其实时警报和用户友好的界面，DPO Histogram MT4 使交易者能够迅速对市场变化做出反应，从而增强他们的交易策略。通过提供清晰的视觉信号，这个指标帮助基于动量变化做出明智的交易决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便于 Expert Advisor 自动化。 快速且可回测：利用 MetaTrader 的 OnCalculate() 进行快速计算，并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上提供即时警报通知，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时向您的移动应用发送警报，方便您在外出时进行监控。 电子邮件警报：通过电子邮件通知您重要的信号事件，便于远程监控。 图表仪表板：直接在图表上显示关键信息，以便立即了解市场状况。 信号计算：利用去趋势价
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Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
指标
Fibonacci Alert MT4 是一个先进的交易指标，旨在帮助交易者实时识别关键 Fibonacci 水平。通过在价格接近或突破这些关键水平时提供及时的警报，它使交易者能够做出明智的决策并优化他们的交易策略。 这个指标对新手和经验丰富的交易者都很有帮助，因为它简化了跟踪 Fibonacci 水平的复杂任务，同时提供必要的通知以防止错过交易机会。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4 上更新购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。 弹出警报：在信号事件时触发 MetaTrader 警报弹窗，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，方便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件时发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，提供即时状态概览。 多时间框架支持：适用于所有标准 MetaTrader 时间框架，从
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Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
指标
介绍 Consecutive Candle MT5，这是一款创新的指标，旨在通过识别连续的看涨或看跌蜡烛来增强您的交易策略。此工具非常适合 forex、股票、加密货币和商品市场的交易者，提供清晰的信号和警报，帮助您做出明智的决策。 凭借其提供及时的趋势确认和潜在反转警报的能力，Consecutive Candle MT5因其准确性和易用性而受到赞誉。许多交易者报告称，通过利用此指标把握持续趋势，改善了交易时机和提高了成功率。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便于基于信号的自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本机 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向
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Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
介绍 Ea CloseManager MT5，一种专门为 MetaTrader 5 量身定制的 Expert Advisor (EA)，旨在简化和自动化交易关闭过程。这个强大的工具为手动和自动交易策略提供了精确的退出标准控制，使其成为各个水平交易者的理想选择。 使用 Ea CloseManager MT5，用户在交易管理中体验到显著的时间节省和改善的风险控制。利用此 EA 的交易者报告通过适应快速市场条件的纪律性退出策略提高了盈利能力，特别是在 forex、指数和加密货币中。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 自动交易关闭：根据可自定义标准无缝关闭交易，确保纪律性退出。 盈亏管理：设置特定的盈亏阈值以进行自动调整，提高整体交易表现。 基于蜡烛的关闭：在定义的蜡烛数量后自动终止交易，允许有效的基于时间的策略。 回撤控制：设定最大回撤限制以保护交易资本，防止过度损失。 交易频率限制：通过限制每日交易数量来管理交易风险。 周期性目标和止损：定义每日、每周和每月目标以实现系统化的交易
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ADX Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
指标
平均方向指数(ADX) 多货币扫描仪 MT5 是一种先进的交易指标，旨在同时分析多个货币对。它为希望通过基于平均方向指数提供实时信号来增强决策过程的交易者带来了好处，从而实现高效的市场趋势分析。 该工具通过简化趋势强度和方向移动的识别，优化了交易体验，使其成为采用 ADX 基础策略的交易者的重要资产。借助实时警报和用户友好的仪表板，交易者可以快速评估市场状况并做出明智的交易选择。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用信号数据进行自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于快速视觉分析。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与历史回测兼容。 弹出警报：在信号事件期间触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过潜在的交易设置。 推送通知：向移动设备发送即时推送通知，使交易者能够在移动中监控信号。 电子邮件警
Balance Martingale MT5
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Balanced Martingale EA MT5，这是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的复杂交易解决方案。该专家顾问利用独特的马丁格尔和反马丁格尔策略，使交易者能够有效地利用每日趋势。 凭借其先进的算法，Balanced Martingale EA MT5 通过智能管理交易，为交易者提供竞争优势，最大化利润，同时最小化风险。非常适合新手和经验丰富的交易者，它简化了交易过程，使用户能够专注于战略决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 核心交易策略：采用马丁格尔策略，根据交易结果调整头寸大小，以有效管理风险。 支持的时间框架：兼容多种时间框架，允许灵活的交易风格。 货币对：针对各种主要货币对进行了优化，增强了盈利交易的潜力。 风险管理：具有可定制的 Stop Loss 和 Take Profit 设置，以保护您的资本。 入场过滤器：包括 spread 检查和时段过滤器，以确保在最佳条件下执行交易。 头寸管理：利用马丁格尔原则有效管理交易，即使在波
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.75 (4)
指标
利用 Nadaraya Watson Envelope MT5 的潜力来提升您的交易策略，这是一种创新指标，旨在为交易者提供精确的趋势分析和动态支撑与阻力水平。非常适合 forex、商品和加密货币交易者，这个工具增强了决策能力和识别市场反转及趋势延续的准确性。 Nadaraya Watson Envelope MT5 的独特之处在于利用先进的高斯核平滑技术创建自适应包络带，以响应市场波动。这使得交易者能够自信地捕捉关键价格波动，无论是快速获利的剥头皮交易还是长期持有的仓位。 MQL 产品安装指南 | 在 MT5 上更新购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便进行基于信号的自动交易，使 Expert Advisor 能够有效利用数据。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎进行快速计算，确保与策略测试器的兼容性，以进行历史分析。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时推送通知直接发送到您的 M
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
3.67 (3)
实用工具
Ultimate Trade Panel MT5 是一款专为 MetaTrader 5 设计的强大工具，旨在提升新手和经验丰富交易者的交易体验。通过提供直观的界面和强大的功能，它帮助用户更高效、更准确地管理交易。 该工具简化了交易任务，使用户能够专注于策略而非手动流程。凭借一键交易和可自定义提醒等功能，交易者可以快速响应市场机会，确保他们不会错过关键的交易设置。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 弹出提醒：在信号事件时触发 MetaTrader 提醒弹窗，让您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，方便随时监控。 电子邮件提醒：在信号事件时发送电子邮件通知，便于远程监控，尤其是在离开终端时。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，方便即时状态概览。 Ultimate Trade Panel MT5 是希望在 MetaTrader 5 中最大化效率和效果的交易者的完美工具。 您还可以查看该产品的 MT5 版本： Ultimate Trad
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
实用工具
介绍 EA AccountTrailingStop MT5，一种先进的 Expert Advisor，旨在通过自动管理和保护您在 MetaTrader 5 上的利润来增强您的交易策略。此工具非常适合新手和专业交易者，为各种交易环境中的动态利润锁定提供强大的解决方案。 使用 EA AccountTrailingStop MT5，用户体验到显著的优势，例如在有利市场条件下提高利润保留率和减少手动监控时间。在 forex、指数和加密货币领域，交易者们注意到他们的整体盈利能力显著提高，使得这个 EA 成为任何希望优化交易表现的人的重要资产。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 动态利润跟踪：自动跟踪和追踪总账户利润，确保在当前利润低于最后一个峰值时平仓。 可自定义的追踪止损：根据您的利润水平设置追踪止损参数，允许量身定制的风险管理。 魔法数字支持：按特定魔法数字过滤交易或应用于所有交易，增强与各种交易策略的兼容性。 止损/止盈管理：可配置的止损和止盈设置确保在任何市场中有效控制风险。
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Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
指标
通过 Day and Week Separator MT5 增强您的交易体验，这是一种强大的指标，旨在 plot 可自定义的日线和周线分隔线。这个工具非常适合希望在不同经纪商时区之间导航的交易者，为他们的图表分析提供清晰和精确。 通过清晰标记交易时段和日周之间的过渡，Day and Week Separator MT5 显著提高了交易者规划和执行策略的能力。用户经常报告决策能力增强以及更有组织的交易方法，从而在市场中获得更好的表现。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建 — 计算速度极快，完全兼容历史回测的策略测试器。 可自定义时间偏移：设置日分隔线的开始时间，以与本地或市场特定时间对齐，特别适合处理经纪商时区差异的交易者。 动态日/周线：为日常过渡提供 Plots 垂直虚线，为周分隔提供加粗线，确保清晰的时段划分。 颜色编码的日子：为每一天分配独特的颜色，以便快速视觉识别各市场的交易日。 自适应文本标签：
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Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
指标
介绍 STC MT4，这是一款先进的交易指标，旨在有效分析市场趋势和周期，使其成为寻求提升决策过程的交易者的必备工具。该指标对希望根据周期性价格波动和动量变化识别最佳进出点的新手和经验丰富的交易者都非常有益。 STC MT4 提供显著优势，通过及时信号帮助交易者在波动市场中导航。该指标在提供准确的趋势方向方面表现出色，使用户能够利用潜在的价格反转和延续，从而改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 直接读取信号以进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过关键交易设置。 推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，方便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，允许在远离交易终端时进行远程监控
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Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
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Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
实用工具
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
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STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
介绍 STM Trade Panel MT4，这是一个专为使用 MetaTrader 4 的交易者设计的必要工具。这个强大的工具简化了交易执行和管理，为新手和经验丰富的交易者提供了流畅的体验，帮助他们提高交易效率。 STM Trade Panel MT4 提供了关键优势，例如一键下单和可自定义的交易设置，确保用户能够快速响应市场变化。非常适合剥头皮交易者、日内交易者和摆动交易者，这个工具因显著减少交易执行时间和改善风险管理而受到认可，适用于包括 forex、指数和加密货币在内的各种交易工具。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 一键交易执行：快速下达买入和卖出订单，支持可自定义的 lot 大小和止损/止盈设置。 自动交易关闭：根据预定义的利润或损失阈值自动关闭交易，确保有效的风险管理。 特定订单管理：轻松同时关闭特定类型的订单或所有交易，以增强对交易组合的控制。 风险-收益配置：设置风险收益比，以使您的交易策略与风险承受能力相匹配。 实时盈亏监控：在直观的显示界面上实时查看您的盈亏情况，便于
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Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
指标
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
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Angle of Averages
Biswarup Banerjee
指标
使用   Angle of Moving Average MT4   提升您的交易决策，这是一个创新指标，通过量化移动平均线的斜率，为趋势方向和动能提供清晰洞察。基于测量指定条数移动平均线角度的原则，这一工具自2010年左右在交易社区中概念化以来，已成为技术分析的支柱。在 Forex Factory 等论坛上广泛讨论，并因其对市场动态的直观可视化而受到赞誉，Angle of Moving Average 是复杂振荡器的强大替代品，为交易者提供直接的看涨或看跌偏见评估，免受过于复杂公式的干扰。 交易者青睐 Angle of Moving Average，因为它通过直观的柱状图显示—绿色表示上升动能，红色表示下降趋势—能够出色地发出趋势强度、潜在反转和最佳入场/出场点信号。通过计算当前移动平均线与其 N 条前的值的角度，它突出显示市场加速（大柱状图）或趋平（小或零角度）时刻，帮助在震荡期避免假信号。优势包括改善摆动和持仓交易的趋势确认，减少波动环境中的错误信号，通过在强角度入场提高风险回报比。适用于外汇、股票、指数和商品，此指标的警报确保您及时捕捉动能变化，提升趋势和反转市场中的整体盈利
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
专家
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
Balanced Martingale
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Balanced Martingale EA MT4，这是一个专为 MetaTrader 4 平台设计的复杂交易解决方案。该专家顾问利用独特的马丁格尔和反马丁格尔策略，使交易者能够有效地利用每日趋势。 凭借其先进的算法，Balanced Martingale EA MT4 通过智能管理交易，为交易者提供竞争优势，最大化利润，同时最小化风险。适合新手和经验丰富的交易者，它简化了交易过程，使用户能够专注于战略决策。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 核心交易策略：采用马丁格尔策略，根据交易结果调整头寸大小，以有效管理风险。 支持的时间框架：兼容多种时间框架，允许灵活的交易风格。 货币对：针对多种主要货币对进行了优化，提高了盈利交易的潜力。 风险管理：具有可定制的 Stop Loss 和 Take Profit 设置，以保护您的资本。 入场过滤器：包括 spread 检查和会话过滤器，以确保在最佳条件下执行交易。 头寸管理：利用马丁格尔原则有效管理交易，即使在波动的市场条件下
Confluence Indicator
Biswarup Banerjee
指标
Ultimate Confluence Signal MT4 是一个复杂的交易指标，专为 MetaTrader 4 设计，为交易者提供了一个强大的工具，以增强他们的决策过程。通过聚合多个技术指标的信号，该工具为新手和经验丰富的交易者提供了识别各种金融市场中高概率交易机会所需的洞察。 使用 Ultimate Confluence Signal MT4，您可以有效地过滤市场噪音，并利用来自 RSI、MACD 和 Stochastic 等各种指标的对齐信号。这种方法不仅提高了您的胜率，还帮助减少情绪化的交易决策，使其非常适合在动态市场环境中进行剥头皮、日内交易或摆动交易。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 多指标汇聚：整合多个指标，为趋势、反转和突破策略提供全面的交易信号。 可自定义信号阈值：根据您的交易风格定义弱、中等和强汇聚水平。 颜色编码直方图：以易于阅读的视觉方式表示市场状况，牛市和熊市信号采用不同颜色。 缓冲区集成：将指标值作为缓冲区暴露，以便与 Expert Advisors 无缝交
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tabban21
172
tabban21 2024.03.14 06:16 
 

Very Good product. Signals are on-time unlike others in the market. Creator also responds very quickly with answers to questions.

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