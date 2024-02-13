MACD Multicurrency Scanner MT4

5

Tableau de bord MACD Multicurrency Scanner MT4 est un outil complet pour suivre les signaux sur plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’indicateur de Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD). Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour se concentrer sur leurs stratégies.

La version pour MT5 est disponible ici : MACD Multicurrency Scanner MT5

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

L’outil affiche les signaux basés sur les stratégies MACD suivantes :

  • Croisement haussier en-dessous de la ligne zéro : Signaux générés lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut en-dessous de la ligne zéro, indiquant un potentiel momentum haussier.
  • Croisement haussier au-dessus de la ligne zéro : Signaux déclenchés lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut au-dessus de la ligne zéro, suggérant de fortes tendances haussières.
  • Croisement de la ligne zéro : Signaux activés lorsque la ligne MACD croise la ligne zéro, personnalisable pour identifier les renversements ou les continuations de tendance.

Caractéristiques principales :

  • Intégration MACD : Prend en charge trois stratégies d’entrée—Croisement haussier en-dessous de la ligne zéro, Croisement haussier au-dessus de la ligne zéro et Croisement de la ligne zéro. Les paramètres MACD, y compris les périodes courte, longue et de signal, sont entièrement personnalisables pour correspondre aux styles de trading individuels.
  • Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, améliorant la fiabilité des configurations de trading.
  • Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucune opportunité de marché clé.
  • Conception réactive : S’adapte dynamiquement à toutes les tailles d’écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies se sont écoulées depuis l’apparition de chaque signal.
  • Personnalisation de l’utilisateur : Offre une flexibilité avec la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d’adapter l’outil à leurs exigences spécifiques.
  • Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, offrant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord MACD Multicurrency Scanner MT4 est un outil indispensable pour les traders qui utilisent des stratégies MACD, offrant des informations exploitables et une interface intuitive. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


Avis 1
tabban21
128
tabban21 2024.03.14 06:16 
 

Very Good product. Signals are on-time unlike others in the market. Creator also responds very quickly with answers to questions.

Produits recommandés
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
Indicateurs
Il s'agit d'une combinaison de plusieurs oscillateurs en un seul système de divergence qui donne l'impression d'un indicateur de divergence plus fiable. Il est basé sur plusieurs devises et fonctionne mieux sur une période de 15 minutes et plus. Chaque fois qu'un signal est généré, il affiche une alerte à l'utilisateur. Il est plus idéal s'il est combiné avec d'autres indicateurs d'action des prix ou systèmes de négociation.
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT MACD Divergence affiche les divergences régulières et cachées qui se forment entre le prix et l’oscillateur. Si votre stratégie de trading anticipe un retournement de tendance, vous pouvez utiliser la divergence MACD régulière pour repérer les points de retournement potentiels. Et si votre stratégie repose sur la continuité de la tendance, la divergence cachée du MACD sera plus appropriée. Limites de KT MACD Divergence Utiliser la divergence MACD comme unique signal d’entrée peut être risqu
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
Experts
MACD Trend EA is based on the popular forex indicator MACD (Moving Average Convergence Divergence). It is fully automated trading expert advisor and completely FREE!  As the name suggests, this expert advisor uses a trend-following strategy and uses the MACD indicator to detect the beginning of uptrends and downtrends. MACD Trend EA Top Features - Trend Following Strategy - Money Management - Advanced Exit System + TP and SL  - Trailing Stop System - Broker protection System - Custom Magic Re
FREE
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indicateurs
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
MACD divergence Simple edition
Liu Hao Yang
Indicateurs
MACD divergence Simple edition 原始MACD计算方式，升级为双线MACD，使判断更加直观更加贴合大宗交易平台的研究习惯，同时还会自动用实线标出背离，不用再从0开始苦学钻研。 同时，我还提供了提醒服务，在你忙于家务无暇顾及的时候只需要打开音响，一旦达成背离，第一时间就会让你知晓。 这是一款简单版的看背离指标，MACD的九天均线被称为“信号线”，然后绘制在MACD线的顶部，它可以作为买入和卖出信号的触发器。当MACD越过信号线时，交易员可以买入操作，当MACD穿过信号线以下时，交易者可以卖出或做空操作。移动平均收敛-发散（MACD）指标可以用几种方法解释，但更常见的方法是交叉、散度和快速上升/下降。
FREE
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Indicateurs
The Trend Map indicator is designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also to understand the levels of interaction between buyers and sellers. It has no settings and therefore can be perceived as it signals. It contains only three lines, each of which is designed to unambiguously perceive the present moment. Line # 2 characterizes the global direction of the price movement. If we see that the other two lines are above
MACD Max
John Louis Fernando Diamante
Indicateurs
A flexible 2-Line MACD indicator The default MACD indicator inside MT4, limits you to using the MACD with a fast-EMA, slow-EMA, and signal-SMA. This MACD indicator allows you to set your own MA-Method choices for these 3 components, separately! You can select from SMA-EMA-SMMA-LWMA-DEMA-TEMA, and can even use a separate method for each 3 fast-slow-signal periods. On-chart colored candles, with drawing condition types is included, with a show/hide button too. Features - MA Methods: SMA, EMA, SMM
Magician Of Custom Index separate window
BaiChun Li
Indicateurs
Charles Henry Dow felt that if the industrial average and the railroad average both moved in the same direction, it meant that a meaningful economic shift was occurring. In brief, this indicator bases on the Dow's theory. It can create an index of market symbols, almost anythings index. For example: Index of the Euro, Index of the Great Britain Pound, Index of the Japanese Yen, Index of the Swiss Franc, Index of the Gold, Index of the New Zealand Dollar, Index of the Australian Dollar, Index of
Magician Of Custom Index chart window
BaiChun Li
Indicateurs
Charles Henry Dow felt that if the industrial average and the railroad average both moved in the same direction, it meant that a meaningful economic shift was occurring. In brief, this indicator bases on the Dow's theory. It can create an index of market symbols, almost anythings index. For example: Index of the Euro, Index of the Great Britain Pound, Index of the Japanese Yen, Index of the Swiss Franc, Index of the Gold, Index of the New Zealand Dollar, Index of the Australian Dollar, Index of
ALL IN 1 Divergence Macd Rsi Stochastic
Fatima Hosseini
4 (3)
Indicateurs
Divergence Divergence refers to when the price of a currency pair moves in one direction while the trend indicator is moving in the opposite direction. With divergence, there can be positive and negative signals. Divergences in Forex trading are quite common signals of technical analysis. These are basic early Forex signals indicating the trend reversal and filter false signals. Application of this indicator It is usually not easy to detect divergences by the trader and it may be time-consumin
TSO Top Bottom Divergence MACD
Dionisis Nikolopoulos
5 (1)
Indicateurs
This indicator combines double bottom and double top reversal chart patterns together with detection of divergences between the price chart and the MACD oscillator. Features Easily detect strong reversal signals Allows to use double top/bottom and MACD divergence signals combined or independently Get email and/or push notification alerts when a signal is detected Custom colors can be used The indicator is not repainting Can easily be used in an EA (see below) Inputs ENABLE Double Top - Bottom:
All In One Divergence indicator
Fatima Hosseini
Indicateurs
Divergence Divergence refers to when the price of a currency pair moves in one direction while the trend indicator is moving in the opposite direction. With divergence, there can be positive and negative signals. Divergences in Forex trading are quite common signals of technical analysis. These are basic early Forex signals indicating the trend reversal and filter false signals. Application of this indicator It is usually not easy to detect divergences by the trader and it may be time-consumin
Shock Wave
Camila Bernardez Camero
Indicateurs
Shock Wave Signal – Sans Repaint, Sans Lag, Sans Backpainting Shock Wave Signal exploite les lectures extrêmes du CCI pour détecter les virages d’impulsion les plus marqués sur n’importe quelle période. Il génère des marqueurs d’entrée précis à la clôture de barre dès que le prix atteint des seuils de surachat ou de survente prédéfinis. Logique L’indicateur calcule un Commodity Channel Index (CCI) sur 5 périodes pour chaque barre fermée, sur un historique pouvant aller jusqu’à 600 barres. Une fl
Binary Chronos
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary Chronos – Indicateur pour Options Binaires sur MT4 Signaux tamponnés : Flèches facilitant l’entrée et compatibles avec les EA automatiques. ️ Expiration : Par défaut — 1 bougie. Suivi de tendance : Analyse la direction et donne le point d’entrée optimal. Entrée sur la bougie actuelle : Le signal est à appliquer immédiatement. ️ Martingale : Si la première opération échoue, appliquer une seule étape de martingale sur la bougie suivante . LevelEn : Plus la valeur est élevée, p
MACD CloseBars
Dmitriy Moshnin
Indicateurs
The MACD CloseBars indicator is a trading system based on the MACD indicator popular among many traders, which is built on the principle of bars closing above the moving averages selected in the indicator settings. The signal for entering/exiting the market is the frame of the bars colors according to the trend: in case the bars in the main window of the chart are closed above/below the Fast Moving Average, Slow Moving Average individually or both together. Indicator Parameters Fast Moving Aver
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Indicateurs
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Base MACD 4
Prafull Manohar Nikam
Indicateurs
This is a modern MACD indicator based on regular MACD indicator. It also has alert system included. This indicator gives you alerts when base line of MACD indicator crosses above or below Zero level so you can look for Buy or Sell opportunity. Available Alerts: 1.          Audible Alerts on Chart / Trading Terminal window. 2.          Alerts on your email. 3.          Alerts on your mobile phone. Type of Alerts Explained: 1. Audible_Chart_Alerts   - Audible alerts and Popup message on your compu
MACD Intraday Trend PRO MT4
JETINVEST
Indicateurs
MACD Intraday Trend PRO est un indicateur développé grâce à une adaptation du MACD original créé par Gerald Appel dans les années 1960. Au fil des années de négociation, il a été observé qu'en modifiant les paramètres du MACD avec les proportions de Fibonacci, nous obtenons une meilleure présentation de la continuité des mouvements de tendance, ce qui permet de détecter plus efficacement le début et la fin d'une tendance de prix. En raison de son efficacité à détecter les tendances de prix, i
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Indicateurs
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (three methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and v
Rsi Macd Warden
Glaramara LLC
Indicateurs
The RSI.MACD Warden is a powerful indicator for MetaTrader 4 that uses a versatile algorithm to identify RSI, MACD, and Stochastic divergences. This indicator is designed to look back at a set number of bars and draw lines when a normal or hidden divergence is identified. The smaller the lookback period, the faster the indicator will be. The indicator can identify both normal and hidden divergences and is more accurate in identifying normal divergences. We've conducted a great number of tests t
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Indicateurs
This indicator is a perfect tool able to compare which brokers have the lower latency. It shows us immediately which brokers are slower or faster. When you see the dot icon on the line, it means this broker is the faster one and the red line (Broker_A) is the slower one. See the example on the screenshot. How It Works? This indicator shares the prices information to and from the "shared" common data folder. It compares all the prices. The price is based on average by (Ask + Bid) / 2. There are
FREE
TSO Top Bottom Divergence Momentum
Dionisis Nikolopoulos
Indicateurs
This indicator combines double bottom and double top reversal chart patterns together with detection of divergences between the price chart and the Momentum oscillator. Features Easily detect strong reversal signals Allows to use double top/bottom and Momentum divergence signals combined or independently Get email and/or push notification alerts when a signal is detected Custom colors can be used The indicator is not repainting Can easily be used in an EA (see below) Inputs ENABLE Double Top -
Awesome MACD Indicator
Komang Putra Riswanjaya
5 (1)
Indicateurs
AWESOME MACD INDICATOR Awesome MACD Indicator is a powerful trading tool that combines the strengths of Moving Average (MA) and Moving Average Convergence Divergence (MACD) to provide accurate and reliable trading signals. Designed for forex and stock traders, this indicator simplifies the identification of trading opportunities by detecting significant crosses in price movements. Key Features: MA and MACD Combination: Awesome MACD leverages the power of Moving Averages (MA) to identify short-te
FREE
TrueChannel
Aleksey Ivanov
5 (7)
Indicateurs
The TrueChannel   indicator shows us the true price movement channels. This indicator resembles Donchian Channel   in its appearance, but is built on the basis of completely different principles and gives (in comparison with Donchian Channel , which is better just to use to assess volatility) more adequate trading signals.              As shown in the article , the price actually moves in channels parallel to the time axis and jumps abruptly from the previous channels to the subsequ
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur affiche les signaux basés sur l'oscillateur RSI terminal sur le graphique. Il est possible de filtrer les signaux répétés. Ici, l'oscillateur est utilisé pour rechercher un signal inverse. Il est recommandé comme point d'entrée dans les stratégies swing et le trading à partir de niveaux. Un tableau de bord multidevises est disponible. Avec lui, vous pouvez facilement basculer entre les graphiques. Dans les discussions sur les produits, vous pouvez suggérer un algorithme dans lequ
FREE
Garuda Fire MT4
Maldini Yoga Pratama
Experts
EA Garuda Fire MT4 .This is the logical development of EA Dragon Fire ultimate, with the addition of better logic and confirmation than before.   EA Garuda Fire MT4   is a trend following system for swing trading based on PLT indicator filtered by I-gentor LSMA. no need to add any indicators because everything is included in this EA code, so the trading decisions are simple and immediate without confusion that can result from the use of many indicators Only   10 download  of the EA left  at $69
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicateurs
Based on MACD indicator waves with standard parameters Applies Fibonacci levels to the last two MACD waves, positive and negative respectively, if at the moment the MACD indicator runs out of negative Wave - the color is green, if at the moment the MACD indicator runs out of positive Wave - the color is red. The Wave termination criterion is two ticks with a different MACD sign. Applies trend lines on the last four MACD Waves. Works well with the expert Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/mar
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicateurs
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Plus de l'auteur
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes comm
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 est un outil de trading sophistiqué pour MetaTrader 4 conçu pour automatiser les entrées et sorties de trades à l’aide de neuf indicateurs techniques : ADX, Bandes de Bollinger, CCI, MACD, Moyenne Mobile, RSI, Stochastique, Awesome Oscillator et RVI. Offrant une personnalisation étendue avec de multiples stratégies d’entrée/sortie et des modes de combinaison AND/OR/NA, cet EA offre aux traders une flexibilité inégalée. Largement testé, il garantit une génération p
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitaires
MT5 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 conçu pour copier les trades d’un compte MT5 source vers plusieurs comptes MT5 ou MT4 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une synchron
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 5, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Optimisez votre stratégie de grid trading avec le Grid Trade Manager MT5, un EA utilitaire gratuit polyvalent conçu pour automatiser la placement et la gestion d'ordres grid, inspiré de l'approche grid trading testée par le temps popularisée dans les 2000 par les communautés forex pour sa capacité à profiter des oscillations de marché en conditions ranging. Adopté par des milliers de traders sur plates-formes comme MQL5 et Forex Factory pour ses contrôles de risque robustes et customisation, cet
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT5, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT5, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Ultimate Trade Panel MT5 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 5, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL5. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risq
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez la précision de votre trading avec l' Indicateur GG TrendBar MT5 , un outil puissant multi-cadres temporels exploitant l'ADX et le Parabolic SAR pour fournir des signaux de tendance consolidés sur jusqu'à 9 cadres temporels. Issu de concepts avancés d'analyse de tendance popularisés dans les années 2010 sur des plateformes comme Forex Factory et MQL5, cet indicateur a gagné en popularité pour sa capacité à filtrer le bruit en exigeant un alignement entre les cadres temporels sélectionn
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitaires
MT4 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 conçu pour copier les trades d’un compte MT4 ou MT5 source vers plusieurs comptes MT4 ou MT5 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une s
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Améliorez votre stratégie de hedging avec le Hedge Trade Manager MT5, un Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour automatiser les trades de hedging afin de contrer les mouvements de prix défavorables, s’appuyant sur les techniques de hedging popularisées dans les années 2010 par les courtiers forex permettant des positions opposées pour sécuriser les profits ou limiter les pertes pendant les tendances incertaines. Très apprécié sur MQL5 et les forums de trading comme Forex Factory et Reddit’s
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez vos capacités de détection de tendances avec l'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5, un outil dynamique conçu pour identifier les séquences de bougies haussières ou baissières, offrant des alertes opportunes pour confirmer les tendances et les éventuelles inversions sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex, ainsi que salué dans les discussions sur Investopedia et TradingV
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre trading d'action des prix avec l'indicateur Higher Highs and Lows MT4, un outil robuste qui exploite l'analyse fractale pour repérer les points de swing clés et identifier les patterns définissant les tendances comme Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) et Higher Lows (HL) pour des insights clairs sur la direction du marché. S'inspirant des principes fondamentaux d'action des prix enracinés dans la Théorie de Dow du début des années 1900 et popularisés dans le tra
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Optimisez la gestion de vos trades avec le Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un Expert Advisor (EA) robuste conçu pour automatiser les ajustements des niveaux de stop-loss pour les trades ouverts manuellement ou par d’autres EA, garantissant la protection des profits et la gestion des risques. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour sa précision dans la gestion des trai
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes co
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT4, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT4, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT4, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé avancé conçu pour MetaTrader 5, exploitant l’indicateur de l’Indice de Force Relative (RSI) pour automatiser les entrées et sorties de trades basées sur des conditions de surachat et de survente. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans ces zones, offrant une approche polyvalente pour la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une consommation mi
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 met en œuvre une stratégie de trading robuste basée sur l’Indice du Canal de Commodities (CCI), testée de manière approfondie pour des décisions d’entrée et de sortie précises dans diverses conditions de marché. L’EA offre des capacités de trading complètes, y compris des stratégies optionnelles de récupération de grille, de couverture et de martingale (configurables, désactivées par défaut). Il propose plusieurs méthodes d’entrée (cassures, renverse
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Améliorez la gestion des risques de votre portefeuille avec le Account Trailing Stop Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour suivre et gérer automatiquement le profit total de votre compte ou des trades avec un numéro magique spécifique sur MetaTrader 5, en clôturant tous les trades lorsque le profit actuel tombe en dessous du dernier pic de profit. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son mécanisme dynamique de verrouillage des profits, cet EA est un fa
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilitaires
Optimisez votre processus de clôture de trades avec le Close Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour automatiser les sorties de trades ouverts manuellement ou par d’autres EA sur MetaTrader 5, offrant aux traders un contrôle précis sur leurs stratégies de sortie. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour ses critères de clôture polyvalents et personnalisables, cet EA est un favori parmi les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Indicateur de Canal Keltner MT5 , un outil classique de volatilité inspiré de l'innovation de Chester Keltner dans les années 1960, combinant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec la plage réelle moyenne (ATR) pour créer des bandes de prix dynamiques. Célébré dans les cercles de trading depuis son renouveau à l'ère numérique, cet indicateur a gagné en popularité sur des plateformes comme TradingView et MQL5 pour sa fiabilité dans la détection
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé conçu pour capturer des opportunités basées sur les conditions de renversement des Bandes de Bollinger. Il exécute des transactions d’achat lorsqu’un renversement haussier est détecté près de la bande inférieure (lorsque la bougie précédente clôture en dessous de la bande inférieure et que la bougie actuelle clôture au-dessus, passant d’une bougie rouge à une bougie verte) et des transactions de vente pour un renversement baissier
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT4, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Simplifiez votre trading avec le STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) convivial conçu pour rationaliser l'exécution et la gestion des trades sur MetaTrader 4, offrant un placement d'ordres en un clic et une fermeture automatique des trades basée sur des seuils de profit et de perte personnalisables. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son interface intuitive et son contrôle efficace des trades, cet EA est un outil incontournable pour les scalpers, day traders et
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicateurs
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtrer:
tabban21
128
tabban21 2024.03.14 06:16 
 

Very Good product. Signals are on-time unlike others in the market. Creator also responds very quickly with answers to questions.

Répondre à l'avis