Neon Trade MT5

Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir.

ÜCRETSİZ DENEMEK

.SET dosyaları ticaret için (strateji test cihazında çalışmayacaklar)

Ücretsiz (hafif) versiyon MetaTrader 5 için 

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

  1. Bir danışman satın almayı veya kiralamayı düşünüyorsanız, öneriler ve destek almak için bana özel mesaj atmayı ihmal etmeyin. 
  2. Video rehberi izlemekte ve metin rehberi okumaktan çekinmeyin, tüm sistem ve olanakları hakkında en fazla kullanıcı bilgisini içlerine koymaya çalıştım. 
  3. Uzun vadeli (bir yıl veya daha fazla) karlılık, en düşük risklerle kanıtlanmıştır, robotun en muhafazakar kullanım seçeneğini (30.000 dolardan iyi depozito ile) uygulayarak. 
  4. Bu, sadece gerçekten yapabildiği şeyi vaat eden ve daha fazlasını yapmayan, kullanıcının mevduatlarına ve maksimum şeffaflık ilkesini kullanarak kendi isteklerinden daha fazla özen gösteren dürüst bir üründür. 
  5. Piyasanın verebileceği şeyi bize verir ve daha fazlasını değil. Üstündeki her şey sizin istekleriniz ve aşmış risklerinizdir. Risk bazen kaçınılmazdır, eğer farkındaysa, ama başka türlü değil. Başarılı ticaretin anahtarı, risk yönetiminde bilinçlidir.

## Neon Trade Uygulama Senaryoları:

  • 500 dolardan itibaren küçük bir mevduata hız vermek, MARTINGALE stratejisini kullanmak (riskin normal olduğunu düşünerek, gerçeğe dayanarak yüksek riski haklı görenler için - ya muhafazakar seçeneğe para biriktirin ya da risk alın, kişisel olarak ben tüm hayatımı risk alıyorum ve risk bilinçli eğer haklıysa)
  • Minimum risk ile 28 döviz çifti ticareti ve yıllık karın% 10 ila% 40 arasında kanıtlanmış karlılık, 30.000 dolardan itibaren depozito kullanarak. (temel strateji olarak, pozisyonların uzun zaman boyunca devam ettirilmesi kullanılır)
  • RoboForex aracılığıyla ABD hisse senedi ticareti
  • Kripto para birimi ticareti
  • Özelleştirmenin mümkün olduğu karışık bir portföy ile ticaret. (deneysel olanlar ve meraklılar için)

## Neon Trade Özellikleri:

  • Otomatik Ayar: Aktivasyon sonrasında danışman, en güncel ayarları API üzerinden sunucumuzdan indirerek otomatik olarak ayarlanır. Manuel ayara gerek yoktur – her şey en iyi sonuçları elde etmek için optimize edilmiştir.
  • Çoklu Döviz Çifti: Neon Trade, aynı anda birden fazla döviz çifti ile çalışır ve hesaplamaları uzak sunucularda gerçekleştirir. Bu sayede bilgisayarınız bu yükten kurtulur.
  • Dinamik Adaptasyon: Ayarların API üzerinden sürekli güncellenmesi, piyasa koşullarının değişimine zamanında tepki verilmesini ve tam otomasyonu garanti eder.
  • Bulut Hesaplama: Hesaplamaların sadece küçük bir kısmı cihazınızda gerçekleştirilirken, asıl iş güçlü sunucularda yapılır.
  • Güvenlik: Yıllık veya daha uzun süreli ticaret odaklı olarak maksimum kâr potansiyeli (satın aldıktan sonra bana yazıp, önerilerimi izlerseniz ve kendi başınıza iş yapmazsanız).
  • Kullanım Kolaylığı: Herhangi bir grafiğe tek bir kurulum.
  • Güvenilirlik: Danışman, terminal yeniden başlatıldığında pozisyonlarını korur.
  • Risk Kontrolü: Riskler döviz çiftlerine otomatik olarak dağıtılır. Sistem, yıllık kâr oranını korumaya çalışır ve riskleri dinamik olarak yeniden hesaplar.
  • Düşüşlerin Minimizasyonu: Hedge işlemi sayesinde, sistem farklı döviz çiftleri ve grafik dönemleri üzerinde ticaret yaparak düşüşleri azaltır.
  • Gecikmelere ve Ping’e Nötrlük: Robot, yeni bir bar oluştuğunda ticaret işlemleri gerçekleştirir, bu sayede hem demo hem de gerçek hesapta eşit derecede etkili bir şekilde ticaret yapar. Bu yaklaşımın ek avantajı, ping’e duyarlılığın olmamasıdır ve kaymalar ticareti etkilemez.
  • VPS Kesintilerine Dayanıklılık: Robot barlarla çalıştığından, kısa süreli ekipman kesintileri ticareti olumsuz etkilemez. Uzun süreli kesintiler, risklerin akıllıca ayarlanması sayesinde mevduatın boşalmasına neden olmaz.

## Tavsiyeler:

  • Optimal yatırma miktarı: 1000$ üzeri (cent hesabı) veya 30000$ üzeri (normal hesap).
  • Broker tercihi: Sadece pozitif swap sunan broker seçin (Bu, pozisyonların uzun süre maliyetsiz tutulması için gereklidir).
  • Hesap türü: Hedge.
  • Ticaret modu: API üzerinden otomatik senkronizasyon ile DYNAMIC (kesinlikle varsayılan STATIC ayarlarla işlem yapmayın, bana yazın ve size .set dosyalarını vereyim).

    ## Bonuslar

    ## Ana fikirler ve teorik temel (danışmanın geliştirilmesini önceleyen benzersiz makaleler ve araştırmalarımız, kimin zamanı varsa inceleyebilir)

    Danışmanım, en taze teklifleri kullanarak sürekli yeniden optimizasyon temelinde çalışır. Ayarlarını kendi sunucularımdan veriler kullanarak otomatik olarak günceller, bu size manuel optimizasyondan kaçınma olanağı sağlar. Bununla kendi yazılımım ilgilenir, sürekli olarak en taze tekliflerle yeniden optimizasyonu döngüsel olarak gerçekleştirir ve asla durmaz, her zaman ayarları günceller ve bunları sunucuma yükler (aynı yazılım bu ayarlar temelinde basit danışmanları telegram kanalıma oluşturur, kanala olan bağlantıyı önceki bölümde arayın). Bu optimizasyonun bir örneği "STATIC" modunda sunulmuştur. Optimizasyon, tüm ana döviz çiftleri ve zaman dilimleri - M1'den H4'e kadar aynı anda gerçekleştirilir. Bu konsept, çeşitlilikte maksimum etkinliğe ulaşmayı mümkün kılar. Bu, sırayla maksimum getiri istikrarı ve minimum risk anlamına gelir.


    mvlicciardoni
    44
    mvlicciardoni 2025.08.26 10:33 
     

    I've been using this expert for about 7 months, and it is the best I've ever used. I've tried hundreds of EA's in my trading career, and nothing has ever come close to this. The returns are realistic, the drawdown is low, and the support is fantastic. The advisor really is profitable in the long term and suitable for large deposits.

    Francois Petrus Canosci
    178
    Francois Petrus Canosci 2025.04.02 12:16 
     

    Purchased this EA a while back. Excellent product and works well with the correct settings. The team provides exceptionally good support. Be sure to check trade monitoring for the best yielding settings to get the most from this EA! ***Also looking forward to being able to use Bishop Trade when it eventually is available***.

    geovani irizarry
    86
    geovani irizarry 2025.03.27 15:02 
     

    Great support from the developer Excellent product and works well with the correct settings....

    1036086
    431
    1036086 2025.03.07 13:32 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Jasper Ng
    29
    Jasper Ng 2025.03.04 00:15 
     

    This EA seems extremely promising with good results so far!

    Rutt Tungkiratichai
    2679
    Rutt Tungkiratichai 2025.02.28 11:39 
     

    Maybe the best EA in mql5.I will update soon.

    2 June 2025 update???? Bad EA.Bad author.

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.06.03 16:27
    Here you are again with the same old arguments: I'm bad and the whole world is bad, but not you. Let me tell you for my 300 dollars that you tremble every day, and that’s a sign that you’ll never earn anything. This is the mindset of a poor person. I hope that, after some time, you will start thinking differently. Even with 3000 dollars, the chances are slim. It's a revelation that very few are able to understand.
    jrbrownz2002
    29
    jrbrownz2002 2025.02.20 02:02 
     

    Can't safe enough great things about the Evgeniy- a complete genius, and not trying to scam or make money but wants to see others win!!

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.02.20 10:00
    Thank you. I wouldn't necessarily say I'm a genius; I just spend more time on all of this than most people do—you could do it too. As for not trying to make money, of course I am trying; everyone is. But the point is that I'm just trying to create a product with potential and developing it so that customers can also earn from it. I am constantly improving the algorithms, and the goal of this product is to give people the opportunity to learn how to earn, even if it's just a little. There are many improvements ahead.
    bradleka
    29
    bradleka 2025.02.12 02:17 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    artemisfow83
    68
    artemisfow83 2025.02.07 09:45 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    asheybani2
    65
    asheybani2 2025.01.08 05:49 
     

    Have been using this EA for couple of month now with promising results specially on the Crypto trades. Support is very responsive and helpful

    Zulan
    85
    Zulan 2024.09.25 16:26 
     

    New features and signals are added all the time, many of the signals are very promising. Great support from the developer using telegram channel. Very convenient to have the EA update the signals automatically as market changes.

    Ravi Chandiran
    644
    Ravi Chandiran 2024.09.24 11:55 
     

    After I consulted the Forum members and the developer, I fixed the issues. The EA is working fine. It deserves 5 Star.

    onkmr
    21
    onkmr 2024.08.30 19:53 
     

    Results on backtest doesn’t fit live trading.

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.02.12 18:23
    The results of backtesting will never match real trading because in real trading there are numerous unaccounted factors that only have a negative impact. It will only match for a grid trader, martingale or a averager. My task is to move away from these algorithms. Any user who gets in touch with me after making a purchase or rental will be at an advantage in the long run. I dedicate time to each person, and I strive for them not just to run the advisor and make some money, but to gain knowledge, which is far more valuable than anything else.
    Mauro Andrade
    193
    Mauro Andrade 2024.04.08 06:23 
     

    This is an art creation from genius mathematicians who ABSOLUTELY know what they are doing. If you are looking for THE BEST EA out there, look no further. I have close to 20 years trading and Neon is absolutely the best system for all kinds of traders! Very reliable, easy to use and even FUN as you get to build your own portfolio and see it improve over time. Neon is a total winner. Congrats Evegniy and the Centropolis team. You have changed the trading game! All the best, -Mauro.

    leslavi
    24
    leslavi 2024.03.18 10:23 
     

    Я очень впечатлён результатами тестирования. Значительная прибыль при незначительных просадках за каждый период (с большим forward). Это не просто робот а стабильная эффективная и высоко-проффессионально реализованная инвестиционная система с распределением рисков и возможностью создания собственных индивидуальных пакетов. я как раз сейчас этим занимаюсь(прочитал руководство посмотрел видео). В общем очень серьёзная работа автора.

