Neon Trade MT5
- Uzman Danışmanlar
- Evgeniy Ilin
- Sürüm: 8.2
- Güncellendi: 25 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir.
.SET dosyaları ticaret için (strateji test cihazında çalışmayacaklar)
Ücretsiz (hafif) versiyon MetaTrader 5 için
KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU
- Bir danışman satın almayı veya kiralamayı düşünüyorsanız, öneriler ve destek almak için bana özel mesaj atmayı ihmal etmeyin.
- Video rehberi izlemekte ve metin rehberi okumaktan çekinmeyin, tüm sistem ve olanakları hakkında en fazla kullanıcı bilgisini içlerine koymaya çalıştım.
- Uzun vadeli (bir yıl veya daha fazla) karlılık, en düşük risklerle kanıtlanmıştır, robotun en muhafazakar kullanım seçeneğini (30.000 dolardan iyi depozito ile) uygulayarak.
- Bu, sadece gerçekten yapabildiği şeyi vaat eden ve daha fazlasını yapmayan, kullanıcının mevduatlarına ve maksimum şeffaflık ilkesini kullanarak kendi isteklerinden daha fazla özen gösteren dürüst bir üründür.
- Piyasanın verebileceği şeyi bize verir ve daha fazlasını değil. Üstündeki her şey sizin istekleriniz ve aşmış risklerinizdir. Risk bazen kaçınılmazdır, eğer farkındaysa, ama başka türlü değil. Başarılı ticaretin anahtarı, risk yönetiminde bilinçlidir.
## Neon Trade Uygulama Senaryoları:
- 500 dolardan itibaren küçük bir mevduata hız vermek, MARTINGALE stratejisini kullanmak (riskin normal olduğunu düşünerek, gerçeğe dayanarak yüksek riski haklı görenler için - ya muhafazakar seçeneğe para biriktirin ya da risk alın, kişisel olarak ben tüm hayatımı risk alıyorum ve risk bilinçli eğer haklıysa)
- Minimum risk ile 28 döviz çifti ticareti ve yıllık karın% 10 ila% 40 arasında kanıtlanmış karlılık, 30.000 dolardan itibaren depozito kullanarak. (temel strateji olarak, pozisyonların uzun zaman boyunca devam ettirilmesi kullanılır)
- RoboForex aracılığıyla ABD hisse senedi ticareti
- Kripto para birimi ticareti
- Özelleştirmenin mümkün olduğu karışık bir portföy ile ticaret. (deneysel olanlar ve meraklılar için)
## Neon Trade Özellikleri:
- Otomatik Ayar: Aktivasyon sonrasında danışman, en güncel ayarları API üzerinden sunucumuzdan indirerek otomatik olarak ayarlanır. Manuel ayara gerek yoktur – her şey en iyi sonuçları elde etmek için optimize edilmiştir.
- Çoklu Döviz Çifti: Neon Trade, aynı anda birden fazla döviz çifti ile çalışır ve hesaplamaları uzak sunucularda gerçekleştirir. Bu sayede bilgisayarınız bu yükten kurtulur.
- Dinamik Adaptasyon: Ayarların API üzerinden sürekli güncellenmesi, piyasa koşullarının değişimine zamanında tepki verilmesini ve tam otomasyonu garanti eder.
- Bulut Hesaplama: Hesaplamaların sadece küçük bir kısmı cihazınızda gerçekleştirilirken, asıl iş güçlü sunucularda yapılır.
- Güvenlik: Yıllık veya daha uzun süreli ticaret odaklı olarak maksimum kâr potansiyeli (satın aldıktan sonra bana yazıp, önerilerimi izlerseniz ve kendi başınıza iş yapmazsanız).
- Kullanım Kolaylığı: Herhangi bir grafiğe tek bir kurulum.
- Güvenilirlik: Danışman, terminal yeniden başlatıldığında pozisyonlarını korur.
- Risk Kontrolü: Riskler döviz çiftlerine otomatik olarak dağıtılır. Sistem, yıllık kâr oranını korumaya çalışır ve riskleri dinamik olarak yeniden hesaplar.
- Düşüşlerin Minimizasyonu: Hedge işlemi sayesinde, sistem farklı döviz çiftleri ve grafik dönemleri üzerinde ticaret yaparak düşüşleri azaltır.
- Gecikmelere ve Ping’e Nötrlük: Robot, yeni bir bar oluştuğunda ticaret işlemleri gerçekleştirir, bu sayede hem demo hem de gerçek hesapta eşit derecede etkili bir şekilde ticaret yapar. Bu yaklaşımın ek avantajı, ping’e duyarlılığın olmamasıdır ve kaymalar ticareti etkilemez.
- VPS Kesintilerine Dayanıklılık: Robot barlarla çalıştığından, kısa süreli ekipman kesintileri ticareti olumsuz etkilemez. Uzun süreli kesintiler, risklerin akıllıca ayarlanması sayesinde mevduatın boşalmasına neden olmaz.
## Tavsiyeler:
- Optimal yatırma miktarı: 1000$ üzeri (cent hesabı) veya 30000$ üzeri (normal hesap).
- Broker tercihi: Sadece pozitif swap sunan broker seçin (Bu, pozisyonların uzun süre maliyetsiz tutulması için gereklidir).
- Hesap türü: Hedge.
- Ticaret modu: API üzerinden otomatik senkronizasyon ile DYNAMIC (kesinlikle varsayılan STATIC ayarlarla işlem yapmayın, bana yazın ve size .set dosyalarını vereyim).
## Bonuslar
- !!! Daha basit ve ücretsiz danışmanlar, her gün Neon Trade alt sistemi tarafından oluşturulur !!!
- Projenin otomatik DYNAMIC modu ayarları ile genel Telegram kanalı.
## Ana fikirler ve teorik temel (danışmanın geliştirilmesini önceleyen benzersiz makaleler ve araştırmalarımız, kimin zamanı varsa inceleyebilir)
Danışmanım, en taze teklifleri kullanarak sürekli yeniden optimizasyon temelinde çalışır. Ayarlarını kendi sunucularımdan veriler kullanarak otomatik olarak günceller, bu size manuel optimizasyondan kaçınma olanağı sağlar. Bununla kendi yazılımım ilgilenir, sürekli olarak en taze tekliflerle yeniden optimizasyonu döngüsel olarak gerçekleştirir ve asla durmaz, her zaman ayarları günceller ve bunları sunucuma yükler (aynı yazılım bu ayarlar temelinde basit danışmanları telegram kanalıma oluşturur, kanala olan bağlantıyı önceki bölümde arayın). Bu optimizasyonun bir örneği "STATIC" modunda sunulmuştur. Optimizasyon, tüm ana döviz çiftleri ve zaman dilimleri - M1'den H4'e kadar aynı anda gerçekleştirilir. Bu konsept, çeşitlilikte maksimum etkinliğe ulaşmayı mümkün kılar. Bu, sırayla maksimum getiri istikrarı ve minimum risk anlamına gelir.
I've been using this expert for about 7 months, and it is the best I've ever used. I've tried hundreds of EA's in my trading career, and nothing has ever come close to this. The returns are realistic, the drawdown is low, and the support is fantastic. The advisor really is profitable in the long term and suitable for large deposits.