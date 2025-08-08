Ortalama Yön Endeksi (ADX) Strateji EA MT4, çeşitli piyasa koşullarında kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş sağlam bir ADX tabanlı ticaret stratejisi uygular. EA, isteğe bağlı grid kurtarma, hedge ve martingale stratejileri (yapılandırılabilir, varsayılan olarak devre dışı) dahil olmak üzere kapsamlı ticaret yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, ters dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kâra dayalı) içerir, ayrıca drawdown koruması, spread/slippage filtreleri ve minimum sistem kaynağı tüketirken minimum gecikmeyle işlemler gerçekleştiren verimli, gecikmesiz göstergeler gibi gelişmiş işlevler sunar.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulama için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: ADX Strategy EA MT5

Ana Özellikler:

Tamamen özelleştirilebilir dönemlere sahip ADX tabanlı ticaret sistemi

Esnek ticaret için birden fazla zaman dilimini destekler

Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar

Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması

Kontrollü ticaret oturumları için zaman/gün filtreleri

Gerçek zamanlı izleme panosu

Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler

7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: Tüm tehlikeli stratejiler (martingale/grid) isteğe bağlıdır ve varsayılan olarak devre dışıdır. ADX Strategy EA MT4, ADX tabanlı yaklaşımlar kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:

Bu profesyonel bir ticaret aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

Önce bir demo hesabında test edin

Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

