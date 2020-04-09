Average Directional Index (ADX) Strategy EA MT4 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice Direzionale Medio (ADX), testata ampiamente in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta metodi di ingresso precisi (breakout, inversioni, inseguimento di tendenza) e regole di uscita flessibili (basate su indicatori, tempo o profitto), insieme a funzionalità avanzate come la protezione contro i drawdown, filtri di spread/slippage e indicatori efficienti senza ritardi che consumano risorse di sistema minime eseguendo operazioni con un ritardo minimo.

Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.

Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione

Puoi scaricare la versione MT5 qui: ADX Strategy EA MT5

Caratteristiche principali:

Sistema di trading basato sull’indicatore ADX con periodi completamente personalizzabili

Supporta più timeframe per un trading flessibile

Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop

Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown

Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate

Cruscotto di monitoraggio in tempo reale

Notifiche tramite pop-up, e-mail e push

Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7

Nota: Tutte le strategie pericolose (martingala/griglia) sono opzionali e disattivate per impostazione predefinita. L’ADX Strategy EA MT4 è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano approcci basati su ADX, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.

Consiglio importante:

Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:

Testa sempre prima su un conto demo

Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)

Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere

Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.



