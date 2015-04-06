ADX Strategy EA MT4

介绍 Average Directional Index(ADX) Strategy EA MT4，一种专为 MetaTrader 4 设计的创新自动交易解决方案。该专家顾问利用平均方向指数来识别趋势并有效管理交易，使其成为希望提升交易表现的新手和经验丰富的交易者的理想选择。

凭借根据趋势强度自动化交易进出场的能力，Average Directional Index(ADX) Strategy EA MT4 提供了显著的优势，包括减少情绪决策和提高交易效率。交易者可以从其执行交易的精准度中受益，允许在不干预的情况下进行交易，同时仍能利用市场波动。

MQL 产品安装指南 | 在 MT4 上更新已购买的 MQL 产品 | 一般故障排除指南 | 一般设置 / 输入指南 | 指标设置 | 回测和设置文件

主要特点

  • 核心策略：利用 ADX 识别强趋势，确保及时的交易进场。
  • 多时间框架：支持多种时间框架，适用于不同市场条件下的多样化交易策略。
  • 全面的风险管理：具有可自定义的止损和获利设置，以保护您的资本。
  • 进场过滤器：包括 spread、交易时段和新闻事件的过滤器，以优化交易时机。
  • 头寸管理：提供马丁格尔和网格交易策略的选项，以增强盈利潜力。
  • 经纪商兼容性：旨在与大多数支持 MT4 的经纪商无缝配合。
  • 实时仪表板：显示关键交易信息，包括未平仓交易和账户指标，便于监控。
  • 警报系统：通过弹出窗口、电子邮件和推送通知提供通知，帮助您了解市场状况。

Average Directional Index(ADX) Strategy EA MT4 是您在 MetaTrader 4 平台上进行有效交易的首选解决方案，利用自动化策略最大化您的交易潜力。

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5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
作者的更多信息
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (3)
指标
介绍 Brilliant Reversals MT5，这是一款先进的交易指标，旨在识别市场中潜在的趋势反转点。这个强大的工具非常适合希望通过准确定位进出交易的关键时刻来提升决策过程的交易者。 Brilliant Reversals MT5 利用复杂的算法提供精确的信号，帮助交易者利用市场波动。由于其非重绘特性，该指标确保信号在柱状图关闭后仍然可靠，使其成为新手和经验丰富的交易者都值得信赖的资源。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，允许 Expert Advisor 使用信号进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在 MetaTrader 中触发警报弹出窗口，确保您始终了解关键信号事件。 推送通知：实时发送通知到您的移动设备，让您随时随地保持更新。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开交易终端时也能进行远程监控。 图表上的仪表板：在
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Moving Average Strategy EA MT5，这是一个强大的自动化交易解决方案，专为希望利用移动平均交叉来提升交易表现的交易者量身定制。该专家顾问非常适合希望简化交易流程并高效把握市场趋势的新手和经验丰富的交易者。 凭借其复杂的算法，Moving Average Strategy EA MT5 确保准确的进出点，使交易者能够自信地应对市场波动。无论您是追求短期收益还是长期策略，这款 EA 提供了适应各种交易风格所需的灵活性。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 指标设置 | 回测和设置文件 主要特点 核心策略：利用移动平均交叉识别潜在市场反转和交易机会。 多时间框架：兼容多种时间框架，使交易者能够根据自己的偏好调整策略。 风险管理：包括止损、止盈和跟踪止损功能，以保护资本并优化利润。 进场过滤器：使用 spread、交易时段和新闻过滤器，避免不利的交易条件。 头寸管理：支持马丁格尔策略，以增加管理未平仓交易的灵活性。 经纪商兼容性：设计与提供 MT5 平台的多家经纪商无缝
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
4.33 (3)
指标
介绍 SuperTrend MT5，一种尖端指标，旨在帮助交易者精准识别市场趋势。无论您是 forex、股票、加密货币还是商品交易者，这个强大的工具提供清晰的买入和卖出信号，使您能够做出明智的决策并最大化您的交易成功。 使用 SuperTrend MT5，您在交易策略中获得了显著的优势。用户报告称趋势检测的准确性得到了提升，使他们能够有效把握进出场时机。通过利用实时警报和可自定义设置，您可以适应市场变化并改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisor 进行基于信号的自动化交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的移动应用发送通知，让您随时随地监控交易。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开终端时也能进
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (4)
实用工具
介绍 EA HedgeTradeManager MT5，一款强大的 Expert Advisor，旨在自动化对冲策略，为交易者提供可靠的工具来管理不利的价格波动。这个 EA 非常适合探索对冲技术的新手交易者和希望提升交易设置的经验丰富的专业人士。 凭借其复杂的风险管理功能，EA HedgeTradeManager MT5 的突出之处在于显著减少潜在的回撤，并允许灵活的 lot 规模。交易者可以通过利用动态的 lot 进展和基于权益的退出策略，高效地在波动市场中导航，无论是在 forex、指数还是加密货币中。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 对冲激活：在定义的损失距离触发相反交易，使交易者能够适应突发的市场变化。 手数增加模式：支持乘法和增量 lot 增加，以增强对冲灵活性。 执行选项：提供即时或挂单执行模式，以适应各种交易策略和市场条件。 SL/TP 管理：基于固定金额或权益百分比的止损和止盈自动管理。 风险保障：包括魔术数字过滤，以更好地管理交易并防止与手动交易重叠。
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Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
指标
通过 Keltner Channel MT5 增强您的交易体验，这是一种强大的指标，旨在帮助交易者识别市场波动和潜在的趋势反转。该工具非常适合希望在各种资产中完善其策略的新手和专家交易者。 Keltner Channel MT5 利用指数移动平均线和平均真实范围创建动态价格区间，帮助识别突破和评估市场趋势。通过提供清晰的视觉信号和警报，该指标使您能够在不依赖交易平台的情况下做出明智的交易决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值公开为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisors 进行自动交易。 非重绘信号：信号仅在收盘柱上确认，确保准确性而不出现重绘问题。 快速且可回测：基于原生的 OnCalculate() 引擎构建，允许快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上提供 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，适合随时监控交易。 电子邮件警报：在信号事件上
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
指标
介绍 SuperTrend MT4，一款尖端指标，旨在帮助交易者精准识别市场趋势。无论您是 forex、股票、加密货币还是商品交易者，这款强大的工具提供清晰的买入和卖出信号，使您能够做出明智的决策，最大化您的交易成功。 使用 SuperTrend MT4，您在交易策略中获得了显著的优势。用户报告称趋势检测的准确性得到了提升，使他们能够有效地把握进出场时机。通过利用实时警报和可自定义设置，您可以适应市场变化，改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值作为可访问的缓冲区暴露，以便使用 Expert Advisor 进行基于信号的自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，快速计算并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过交易设置。 推送通知：实时向您的移动应用发送通知，让您随时随地监控交易。 电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在远离终端时也能进
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Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
实用工具
介绍 EA GridTradeManager MT4，一款强大的交易专家顾问，旨在优化您在 MetaTrader 4 平台上的网格交易策略。该工具非常适合希望自动化网格订单的下单和管理的初学者和经验丰富的交易者，有效利用市场波动。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 凭借其先进的功能，EA GridTradeManager MT4通过启用动态网格调整来提高交易效率，显著减少回撤并最大化利润潜力。非常适合在波动资产如 forex 货币对和加密货币中交易，用户可以轻松实施此 EA，享受无干预的交易体验，同时保持强大的风险管理控制。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 动态网格管理：根据用户定义的损失或利润阈值启动网格，具有可自定义的步距以优化入场点。 手数进阶控制：在 lot 手数大小上选择乘法或增量策略，允许为每笔交易量身定制风险配置。 高级风险管理：设置固定或基于百分比的
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Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
介绍 Ea TrailingStop BreakEven MT5，一款强大的 Expert Advisor，旨在通过自动化管理止损水平来提高您的交易效率。非常适合初学者和经验丰富的交易者，这款 EA 确保在动态调整盈亏平衡和追踪止损设置的同时，最大化您的利润并最小化风险。 使用 Ea TrailingStop BreakEven MT5，交易者可以享受优化交易管理的显著优势，使在有利市场波动期间更好地保留利润。用户报告称，他们的交易表现有了显著提升，EA 简化了流程，减少了手动交易监督所花费的时间。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 自动止损管理：轻松调整现有交易的止损水平，确保利润并增强交易管理。 可自定义盈亏平衡设置：激活用户定义的 pip 水平的盈亏平衡功能，以增强风险控制。 灵活的追踪止损：通过适应市场波动的追踪止损锁定利润，最大化潜在收益。 魔法数字支持：使用魔法数字轻松管理 EA 操作的交易，或禁用它以进行手动交易，确保与各种交易策略的兼容性。 符号多样性：兼容所
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Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
指标
Higher High and Lower Low Scanner MT4 是一个高级交易指标，专为寻求增强其价格行为交易策略的 MetaTrader 4 用户设计。该工具利用分形分析有效识别关键的摆动点和趋势定义模式，使其成为各种市场（包括 forex、股票和加密货币）交易者的宝贵资产。 该指标通过视觉信号准确确认上升趋势和下降趋势，提供显著优势，使交易者能够实时做出明智的决策。它在过滤市场噪音、把握价格回调时机和避免虚假信号方面特别有效，从而提高整体交易盈利能力。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便进行基于信号的自动化交易。 视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入和卖出箭头，便于视觉阅读。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保极快的计算速度并与策略测试器完全兼容，支持历史回测。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.82 (11)
实用工具
介绍 Local Trade Copier Pro MT4，这是一个终极工具，旨在帮助交易者高效地在不同的 MT4 账户之间复制交易。这个强大的工具专为希望自动化交易策略并通过无缝利用多个账户来提升表现的交易者设计。 体验实时交易复制的好处，延迟极小，确保您不会错过任何盈利机会。无论您是在管理多个账户还是与不同的经纪商合作，Local Trade Copier Pro MT4 都提供无与伦比的灵活性和定制化，以满足您的交易需求。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，以便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时状态概览。 可定制的交易过滤：按魔术数字、符号和交易类型过滤交易，以便进行量身定制的复制。 灵活的账户配置：支持多个目标账户，适应各种交易
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
介绍 RSI Divergence MT4，这是一个强大的指标，旨在通过分析价格变动与 RSI（相对强弱指数）之间的关系来识别趋势反转。非常适合希望提升决策过程的交易者，这个工具提供了基于背离模式的潜在买入和卖出信号的洞察。 凭借其检测看涨和看跌背离的能力，RSI Divergence MT4 使交易者能够发现趋势减弱并优化退出策略。无论您是经验丰富的交易者还是刚入门，这个指标都能显著改善您的交易结果。 MQL产品安装指南 | 在 MT4 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用实时信号进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上提供即时 MetaTrader 警报弹出，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时推送通知直接发送到您的移动应用，以便立即监控交易。 电子邮件警报：为信号事件启用电子邮件通知，即使您不在交易终端旁边也能保持信息灵通。
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Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
指标
DPO Histogram MT4 是一个先进的交易指标，旨在将去趋势价格振荡器显示为直方图。这个强大的工具帮助交易者识别周期性价格波动和潜在的趋势变化，非常适合新手和经验丰富的交易者。 凭借其实时警报和用户友好的界面，DPO Histogram MT4 使交易者能够迅速对市场变化做出反应，从而增强他们的交易策略。通过提供清晰的视觉信号，这个指标帮助基于动量变化做出明智的交易决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便于 Expert Advisor 自动化。 快速且可回测：利用 MetaTrader 的 OnCalculate() 进行快速计算，并与策略测试器兼容。 弹出警报：在信号事件上提供即时警报通知，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时向您的移动应用发送警报，方便您在外出时进行监控。 电子邮件警报：通过电子邮件通知您重要的信号事件，便于远程监控。 图表仪表板：直接在图表上显示关键信息，以便立即了解市场状况。 信号计算：利用去趋势价
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Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
指标
Fibonacci Alert MT4 是一个先进的交易指标，旨在帮助交易者实时识别关键 Fibonacci 水平。通过在价格接近或突破这些关键水平时提供及时的警报，它使交易者能够做出明智的决策并优化他们的交易策略。 这个指标对新手和经验丰富的交易者都很有帮助，因为它简化了跟踪 Fibonacci 水平的复杂任务，同时提供必要的通知以防止错过交易机会。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4 上更新购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。 弹出警报：在信号事件时触发 MetaTrader 警报弹窗，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，方便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件时发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，提供即时状态概览。 多时间框架支持：适用于所有标准 MetaTrader 时间框架，从
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Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
指标
介绍 Consecutive Candle MT5，这是一款创新的指标，旨在通过识别连续的看涨或看跌蜡烛来增强您的交易策略。此工具非常适合 forex、股票、加密货币和商品市场的交易者，提供清晰的信号和警报，帮助您做出明智的决策。 凭借其提供及时的趋势确认和潜在反转警报的能力，Consecutive Candle MT5因其准确性和易用性而受到赞誉。许多交易者报告称，通过利用此指标把握持续趋势，改善了交易时机和提高了成功率。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便于基于信号的自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本机 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时向
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Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
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实用工具
介绍 Ea CloseManager MT5，一种专门为 MetaTrader 5 量身定制的 Expert Advisor (EA)，旨在简化和自动化交易关闭过程。这个强大的工具为手动和自动交易策略提供了精确的退出标准控制，使其成为各个水平交易者的理想选择。 使用 Ea CloseManager MT5，用户在交易管理中体验到显著的时间节省和改善的风险控制。利用此 EA 的交易者报告通过适应快速市场条件的纪律性退出策略提高了盈利能力，特别是在 forex、指数和加密货币中。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 自动交易关闭：根据可自定义标准无缝关闭交易，确保纪律性退出。 盈亏管理：设置特定的盈亏阈值以进行自动调整，提高整体交易表现。 基于蜡烛的关闭：在定义的蜡烛数量后自动终止交易，允许有效的基于时间的策略。 回撤控制：设定最大回撤限制以保护交易资本，防止过度损失。 交易频率限制：通过限制每日交易数量来管理交易风险。 周期性目标和止损：定义每日、每周和每月目标以实现系统化的交易
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ADX Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
指标
平均方向指数(ADX) 多货币扫描仪 MT5 是一种先进的交易指标，旨在同时分析多个货币对。它为希望通过基于平均方向指数提供实时信号来增强决策过程的交易者带来了好处，从而实现高效的市场趋势分析。 该工具通过简化趋势强度和方向移动的识别，优化了交易体验，使其成为采用 ADX 基础策略的交易者的重要资产。借助实时警报和用户友好的仪表板，交易者可以快速评估市场状况并做出明智的交易选择。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用信号数据进行自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于快速视觉分析。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与历史回测兼容。 弹出警报：在信号事件期间触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过潜在的交易设置。 推送通知：向移动设备发送即时推送通知，使交易者能够在移动中监控信号。 电子邮件警
Balance Martingale MT5
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Balanced Martingale EA MT5，这是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的复杂交易解决方案。该专家顾问利用独特的马丁格尔和反马丁格尔策略，使交易者能够有效地利用每日趋势。 凭借其先进的算法，Balanced Martingale EA MT5 通过智能管理交易，为交易者提供竞争优势，最大化利润，同时最小化风险。非常适合新手和经验丰富的交易者，它简化了交易过程，使用户能够专注于战略决策。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 核心交易策略：采用马丁格尔策略，根据交易结果调整头寸大小，以有效管理风险。 支持的时间框架：兼容多种时间框架，允许灵活的交易风格。 货币对：针对各种主要货币对进行了优化，增强了盈利交易的潜力。 风险管理：具有可定制的 Stop Loss 和 Take Profit 设置，以保护您的资本。 入场过滤器：包括 spread 检查和时段过滤器，以确保在最佳条件下执行交易。 头寸管理：利用马丁格尔原则有效管理交易，即使在波
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.75 (4)
指标
利用 Nadaraya Watson Envelope MT5 的潜力来提升您的交易策略，这是一种创新指标，旨在为交易者提供精确的趋势分析和动态支撑与阻力水平。非常适合 forex、商品和加密货币交易者，这个工具增强了决策能力和识别市场反转及趋势延续的准确性。 Nadaraya Watson Envelope MT5 的独特之处在于利用先进的高斯核平滑技术创建自适应包络带，以响应市场波动。这使得交易者能够自信地捕捉关键价格波动，无论是快速获利的剥头皮交易还是长期持有的仓位。 MQL 产品安装指南 | 在 MT5 上更新购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便进行基于信号的自动交易，使 Expert Advisor 能够有效利用数据。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎进行快速计算，确保与策略测试器的兼容性，以进行历史分析。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易机会。 推送通知：实时推送通知直接发送到您的 M
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
3.67 (3)
实用工具
Ultimate Trade Panel MT5 是一款专为 MetaTrader 5 设计的强大工具，旨在提升新手和经验丰富交易者的交易体验。通过提供直观的界面和强大的功能，它帮助用户更高效、更准确地管理交易。 该工具简化了交易任务，使用户能够专注于策略而非手动流程。凭借一键交易和可自定义提醒等功能，交易者可以快速响应市场机会，确保他们不会错过关键的交易设置。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 弹出提醒：在信号事件时触发 MetaTrader 提醒弹窗，让您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，方便随时监控。 电子邮件提醒：在信号事件时发送电子邮件通知，便于远程监控，尤其是在离开终端时。 图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，方便即时状态概览。 Ultimate Trade Panel MT5 是希望在 MetaTrader 5 中最大化效率和效果的交易者的完美工具。 您还可以查看该产品的 MT5 版本： Ultimate Trad
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
实用工具
介绍 EA AccountTrailingStop MT5，一种先进的 Expert Advisor，旨在通过自动管理和保护您在 MetaTrader 5 上的利润来增强您的交易策略。此工具非常适合新手和专业交易者，为各种交易环境中的动态利润锁定提供强大的解决方案。 使用 EA AccountTrailingStop MT5，用户体验到显著的优势，例如在有利市场条件下提高利润保留率和减少手动监控时间。在 forex、指数和加密货币领域，交易者们注意到他们的整体盈利能力显著提高，使得这个 EA 成为任何希望优化交易表现的人的重要资产。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 动态利润跟踪：自动跟踪和追踪总账户利润，确保在当前利润低于最后一个峰值时平仓。 可自定义的追踪止损：根据您的利润水平设置追踪止损参数，允许量身定制的风险管理。 魔法数字支持：按特定魔法数字过滤交易或应用于所有交易，增强与各种交易策略的兼容性。 止损/止盈管理：可配置的止损和止盈设置确保在任何市场中有效控制风险。
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Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
指标
通过 Day and Week Separator MT5 增强您的交易体验，这是一种强大的指标，旨在 plot 可自定义的日线和周线分隔线。这个工具非常适合希望在不同经纪商时区之间导航的交易者，为他们的图表分析提供清晰和精确。 通过清晰标记交易时段和日周之间的过渡，Day and Week Separator MT5 显著提高了交易者规划和执行策略的能力。用户经常报告决策能力增强以及更有组织的交易方法，从而在市场中获得更好的表现。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建 — 计算速度极快，完全兼容历史回测的策略测试器。 可自定义时间偏移：设置日分隔线的开始时间，以与本地或市场特定时间对齐，特别适合处理经纪商时区差异的交易者。 动态日/周线：为日常过渡提供 Plots 垂直虚线，为周分隔提供加粗线，确保清晰的时段划分。 颜色编码的日子：为每一天分配独特的颜色，以便快速视觉识别各市场的交易日。 自适应文本标签：
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Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
指标
介绍 STC MT4，这是一款先进的交易指标，旨在有效分析市场趋势和周期，使其成为寻求提升决策过程的交易者的必备工具。该指标对希望根据周期性价格波动和动量变化识别最佳进出点的新手和经验丰富的交易者都非常有益。 STC MT4 提供显著优势，通过及时信号帮助交易者在波动市场中导航。该指标在提供准确的趋势方向方面表现出色，使用户能够利用潜在的价格反转和延续，从而改善整体交易表现。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 直接读取信号以进行自动交易。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过关键交易设置。 推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，方便随时监控。 电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，允许在远离交易终端时进行远程监控
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Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
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Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
实用工具
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
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STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
介绍 STM Trade Panel MT4，这是一个专为使用 MetaTrader 4 的交易者设计的必要工具。这个强大的工具简化了交易执行和管理，为新手和经验丰富的交易者提供了流畅的体验，帮助他们提高交易效率。 STM Trade Panel MT4 提供了关键优势，例如一键下单和可自定义的交易设置，确保用户能够快速响应市场变化。非常适合剥头皮交易者、日内交易者和摆动交易者，这个工具因显著减少交易执行时间和改善风险管理而受到认可，适用于包括 forex、指数和加密货币在内的各种交易工具。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 一键交易执行：快速下达买入和卖出订单，支持可自定义的 lot 大小和止损/止盈设置。 自动交易关闭：根据预定义的利润或损失阈值自动关闭交易，确保有效的风险管理。 特定订单管理：轻松同时关闭特定类型的订单或所有交易，以增强对交易组合的控制。 风险-收益配置：设置风险收益比，以使您的交易策略与风险承受能力相匹配。 实时盈亏监控：在直观的显示界面上实时查看您的盈亏情况，便于
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Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
指标
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
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Angle of Averages
Biswarup Banerjee
指标
使用   Angle of Moving Average MT4   提升您的交易决策，这是一个创新指标，通过量化移动平均线的斜率，为趋势方向和动能提供清晰洞察。基于测量指定条数移动平均线角度的原则，这一工具自2010年左右在交易社区中概念化以来，已成为技术分析的支柱。在 Forex Factory 等论坛上广泛讨论，并因其对市场动态的直观可视化而受到赞誉，Angle of Moving Average 是复杂振荡器的强大替代品，为交易者提供直接的看涨或看跌偏见评估，免受过于复杂公式的干扰。 交易者青睐 Angle of Moving Average，因为它通过直观的柱状图显示—绿色表示上升动能，红色表示下降趋势—能够出色地发出趋势强度、潜在反转和最佳入场/出场点信号。通过计算当前移动平均线与其 N 条前的值的角度，它突出显示市场加速（大柱状图）或趋平（小或零角度）时刻，帮助在震荡期避免假信号。优势包括改善摆动和持仓交易的趋势确认，减少波动环境中的错误信号，通过在强角度入场提高风险回报比。适用于外汇、股票、指数和商品，此指标的警报确保您及时捕捉动能变化，提升趋势和反转市场中的整体盈利
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
专家
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
Balanced Martingale
Biswarup Banerjee
专家
介绍 Balanced Martingale EA MT4，这是一个专为 MetaTrader 4 平台设计的复杂交易解决方案。该专家顾问利用独特的马丁格尔和反马丁格尔策略，使交易者能够有效地利用每日趋势。 凭借其先进的算法，Balanced Martingale EA MT4 通过智能管理交易，为交易者提供竞争优势，最大化利润，同时最小化风险。适合新手和经验丰富的交易者，它简化了交易过程，使用户能够专注于战略决策。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 回测和设置文件 主要特点 核心交易策略：采用马丁格尔策略，根据交易结果调整头寸大小，以有效管理风险。 支持的时间框架：兼容多种时间框架，允许灵活的交易风格。 货币对：针对多种主要货币对进行了优化，提高了盈利交易的潜力。 风险管理：具有可定制的 Stop Loss 和 Take Profit 设置，以保护您的资本。 入场过滤器：包括 spread 检查和会话过滤器，以确保在最佳条件下执行交易。 头寸管理：利用马丁格尔原则有效管理交易，即使在波动的市场条件下
Confluence Indicator
Biswarup Banerjee
指标
Ultimate Confluence Signal MT4 是一个复杂的交易指标，专为 MetaTrader 4 设计，为交易者提供了一个强大的工具，以增强他们的决策过程。通过聚合多个技术指标的信号，该工具为新手和经验丰富的交易者提供了识别各种金融市场中高概率交易机会所需的洞察。 使用 Ultimate Confluence Signal MT4，您可以有效地过滤市场噪音，并利用来自 RSI、MACD 和 Stochastic 等各种指标的对齐信号。这种方法不仅提高了您的胜率，还帮助减少情绪化的交易决策，使其非常适合在动态市场环境中进行剥头皮、日内交易或摆动交易。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 多指标汇聚：整合多个指标，为趋势、反转和突破策略提供全面的交易信号。 可自定义信号阈值：根据您的交易风格定义弱、中等和强汇聚水平。 颜色编码直方图：以易于阅读的视觉方式表示市场状况，牛市和熊市信号采用不同颜色。 缓冲区集成：将指标值作为缓冲区暴露，以便与 Expert Advisors 无缝交
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