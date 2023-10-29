Bollinger Band Scanner MT4
- Göstergeler
- Biswarup Banerjee
- Sürüm: 8.0
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Bollinger Bantları Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, Bollinger Bantlarını kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde işlem sinyallerini izlemek için tasarlanmış çok yönlü bir işlem aracıdır. Sinyalleri sezgisel bir ızgara formatında düzenler ve her bir sembolün M1'den MN1'e kadar olan zaman dilimlerindeki durumunu gösterir. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
Araç, aşağıdaki Bollinger Bantları stratejilerine dayalı sinyaller gösterir:
- Tersine Dönüş Stratejisi: Fiyat alt banda (alım) veya üst banda (satım) ulaştığında sinyaller üretilir, bu da olası tersine dönüşleri işaret eder.
- Kırılım Stratejisi: Fiyat Bollinger Bantlarının üst veya alt bandını geçtiğinde sinyaller tetiklenir, bu da kırılım fırsatlarını önerir.
MT5 sürümü burada mevcuttur: Bollinger Band Scanner MT5
Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon
Ana Özellikler:
- Bollinger Bantları Stratejileri: Pano, alt veya üst bantta tersine dönüşle alım ve satım sinyalleri ve fiyatın bantları geçtiği kırılım stratejileri olmak üzere iki özelleştirilebilir stratejiyi destekler. Dönem, sapma ve uygulanan fiyat gibi Bollinger Bantları parametreleri, bireysel işlem tarzlarına uyacak şekilde tamamen yapılandırılabilir.
- Birleşme Uyarıları: Araç, birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular ve traderlara bildirerek işlem kararlarının güvenilirliğini artırır.
- Özelleştirilmiş Uyarılar ve Bildirimler: Gerçek zamanlı uyarılar, açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla iletilir, böylece traderlar kritik sinyalleri kaçırmaz.
- Duyarlı Tasarım: Pano, herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlayacak şekilde düzenini ayarlar, temel para birimlerine göre gruplandırılmış sinyalleri gösterir ve boğa, ayı ve nötr trendler için özelleştirilebilir renkler sunar. Ayrıca, sinyalin kaç mum önce göründüğünü göstererek hızlı değerlendirme sağlar.
- Kullanıcı Özelleştirme: Zaman dilimi filtreleri, sinyal renkleri ve pano düzeni için kapsamlı yapılandırma seçenekleri sunar, böylece traderlar aracı kendi tercihlerine göre uyarlayabilir.
Not: Bollinger Bantları Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu, Bollinger Bantları stratejilerinden yararlanmak isteyen traderlar için güvenilir bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kesintisiz bir işlem deneyimi sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.
Simple, clean, versatile, informative, useful and effective.
We all know it's a BB.
5 stars