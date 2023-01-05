Magic MA Moving Averages for MT4

RSI Screener for MT5 is a simple dashboard-type indicator that displays the RSI (Relative Strength Index) oscillator values on different instruments and time frames chosen by the user. In addition, it can be configured by the trader to show signals when the RSI is in overbought/oversold condition, when it crosses these levels or when it crosses the 50 level, which is important in some strategies. It is simple and easy to configure. On its own, it should not be used as a trading system since RSI