Bollinger Band Scanner MT4

Bollinger Band Multicurrency Scanner MT4 是一个高级交易指标，旨在帮助希望同时监控多个货币对和时间框架的交易者。它利用 Bollinger Bands 策略来识别潜在的交易机会，为新手和经验丰富的交易者提供有价值的见解。

这个强大的工具通过在各种时间框架中提供实时信号来提高交易效率，使交易者能够快速做出明智的决策。使用这个扫描仪，您可以轻松找到进出点，使其成为您交易工具箱中不可或缺的一部分。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便进行基于信号的自动交易。

可视箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。

推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，以便随时监控。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，允许您在远离终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便快速查看状态。

多符号扫描仪：从单一图表同时监控多个货币对，简化您的交易流程。

多时间框架支持：在所有标准 MetaTrader 时间框架（从 M1 到 MN）中无缝工作。

可自定义输入参数：用户可以调整各种设置，包括 Bollinger Bands 参数，以匹配他们的交易策略。

Bollinger Band Multicurrency Scanner MT4 是使用 MetaTrader 4 平台的交易者不可或缺的工具，提供增强交易决策的见解和信号。

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