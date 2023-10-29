Bollinger Band Scanner MT4

Tableau de bord Bollinger Bands Multicurrency Scanner MT4 est un outil de trading polyvalent conçu pour surveiller les signaux de trading sur plusieurs paires de devises et cadres temporels à l'aide des Bandes de Bollinger. Il organise les signaux dans un format de grille intuitif, affichant l'état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour adapter leurs stratégies.

L'outil affiche les signaux basés sur les stratégies suivantes des Bandes de Bollinger :

Stratégie de renversement : Signaux générés lorsque le prix atteint la bande inférieure (achat) ou la bande supérieure (vente), indiquant des renversements potentiels.

Stratégie de percée : Signaux déclenchés lorsque le prix traverse la bande supérieure ou inférieure de Bollinger, suggérant des opportunités de percée.

La version pour MT5 est disponible ici : Bollinger Band Scanner MT5

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

Stratégies des Bandes de Bollinger : Le tableau de bord prend en charge deux stratégies personnalisables—renversement à la bande inférieure ou supérieure pour les signaux d'achat et de vente, et stratégies de percée lorsque le prix traverse les bandes. Les paramètres des Bandes de Bollinger, tels que la période, l'écart et le prix appliqué, sont entièrement configurables pour correspondre aux styles de trading individuels.

Alertes de confluence : L'outil met en évidence les signaux de confluence, notifiant les traders lorsque plusieurs cadres temporels s'alignent dans la même direction, augmentant la fiabilité des décisions de trading.

Alertes et notifications personnalisées : Des alertes en temps réel sont fournies via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucun signal critique.

Conception réactive : Le tableau de bord ajuste dynamiquement sa mise en page pour s'adapter à toutes les tailles d'écran, affichant les signaux regroupés par devises de base avec des couleurs personnalisables pour les tendances haussières, baissières et neutres. Il indique également combien de bougies auparavant le signal est apparu pour une évaluation rapide.

Personnalisation de l'utilisateur : Offre de nombreuses options pour configurer les filtres de cadres temporels, les couleurs des signaux et la disposition du tableau de bord, permettant aux traders d'adapter l'outil à leurs préférences.

Remarque : Le tableau de bord Bollinger Bands Multicurrency Scanner est un outil fiable pour les traders cherchant à tirer parti des stratégies des Bandes de Bollinger, offrant des informations exploitables et une expérience de trading fluide. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n'exécute pas de trades automatiquement pour l'utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



