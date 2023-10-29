Bollinger Band Scanner MT4

Bollinger Band Multicurrency Scanner MT4 — это продвинутый торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят одновременно отслеживать несколько валютных пар и временных интервалов. Он использует стратегию Bollinger Bands для выявления потенциальных торговых возможностей, предоставляя ценные идеи как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Этот мощный инструмент повышает эффективность торговли, предоставляя сигналы в реальном времени по различным временным интервалам, позволяя трейдерам быстро принимать обоснованные решения. Используя этот сканер, вы можете легко находить точки входа и выхода, что делает его незаменимым дополнением к вашему торговому арсеналу.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора как доступные буферы, которые могут быть прочитаны непосредственно Expert Advisor для автоматизированной торговли на основе сигналов.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки BUY/SELL непосредственно на графике на сигнальных свечах для легкого визуального восприятия.

Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрое вычисление и полную совместимость со Стратегическим Тестером для исторического тестирования.

Всплывающие уведомления: Генерирует всплывающие уведомления MetaTrader при сигнальных событиях, гарантируя, что вы никогда не пропустите торговую установку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Email-уведомления: Отправляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях, позволяя удаленно следить за ситуацией, когда вы находитесь вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени непосредственно на графике для мгновенного обзора статуса.

Многосимвольный сканер: Отслеживает несколько валютных пар одновременно с одного графика, упрощая ваш торговый процесс.

Поддержка нескольких временных интервалов: Работает безупречно на всех стандартных временных интервалах MetaTrader от M1 до MN.

Настраиваемые входные параметры: Пользователи могут настраивать различные параметры, включая параметры Bollinger Bands, чтобы соответствовать своим торговым стратегиям.

Bollinger Band Multicurrency Scanner MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих платформу MetaTrader 4, предлагающий идеи и сигналы, которые улучшают торговые решения.

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