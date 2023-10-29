Bollinger Band Scanner MT4

Bollinger Bands Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading versatile progettato per monitorare i segnali di trading su più coppie di valute e timeframe utilizzando le Bande di Bollinger. Organizza i segnali in un formato a griglia intuitivo, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie.

Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie delle Bande di Bollinger:

  • Strategia di inversione: Segnali generati quando il prezzo raggiunge la banda inferiore (acquisto) o la banda superiore (vendita), indicando possibili inversioni.
  • Strategia di breakout: Segnali attivati quando il prezzo attraversa la banda superiore o inferiore di Bollinger, suggerendo opportunità di breakout.

La versione per MT5 è disponibile qui: Bollinger Band Scanner MT5

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Caratteristiche principali:

  • Strategie delle Bande di Bollinger: Il cruscotto supporta due strategie personalizzabili—inversione alla banda inferiore o superiore per segnali di acquisto e vendita, e strategie di breakout quando il prezzo attraversa le bande. I parametri delle Bande di Bollinger, come periodo, deviazione e prezzo applicato, sono completamente configurabili per adattarsi a stili di trading individuali.
  • Avvisi di confluenza: Lo strumento evidenzia i segnali di confluenza, notificando i trader quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aumentando l'affidabilità delle decisioni di trading.
  • Avvisi e notifiche personalizzate: Gli avvisi in tempo reale vengono forniti tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali critici.
  • Design reattivo: Il cruscotto regola dinamicamente il suo layout per adattarsi a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali raggruppati per valute di base con colori personalizzabili per tendenze rialziste, ribassiste e neutre. Indica anche quante candele fa è apparso il segnale per una valutazione rapida.
  • Personalizzazione utente: Offre ampie opzioni per configurare filtri di timeframe, colori dei segnali e layout del cruscotto, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro preferenze.

Nota: Il Bollinger Bands Multicurrency Scanner Dashboard è uno strumento affidabile per i trader che desiderano sfruttare le strategie delle Bande di Bollinger, fornendo informazioni utilizzabili ed un'esperienza di trading fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l'utente.

lauro1956
5732
lauro1956 2023.10.30 16:02 
 

Simple, clean, versatile, informative, useful and effective.

We all know it's a BB.

5 stars

