Bollinger Band Scanner MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 8.0
- Aggiornato: 9 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Bollinger Bands Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading versatile progettato per monitorare i segnali di trading su più coppie di valute e timeframe utilizzando le Bande di Bollinger. Organizza i segnali in un formato a griglia intuitivo, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie.
Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie delle Bande di Bollinger:
- Strategia di inversione: Segnali generati quando il prezzo raggiunge la banda inferiore (acquisto) o la banda superiore (vendita), indicando possibili inversioni.
- Strategia di breakout: Segnali attivati quando il prezzo attraversa la banda superiore o inferiore di Bollinger, suggerendo opportunità di breakout.
La versione per MT5 è disponibile qui: Bollinger Band Scanner MT5
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Strategie delle Bande di Bollinger: Il cruscotto supporta due strategie personalizzabili—inversione alla banda inferiore o superiore per segnali di acquisto e vendita, e strategie di breakout quando il prezzo attraversa le bande. I parametri delle Bande di Bollinger, come periodo, deviazione e prezzo applicato, sono completamente configurabili per adattarsi a stili di trading individuali.
- Avvisi di confluenza: Lo strumento evidenzia i segnali di confluenza, notificando i trader quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aumentando l'affidabilità delle decisioni di trading.
- Avvisi e notifiche personalizzate: Gli avvisi in tempo reale vengono forniti tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali critici.
- Design reattivo: Il cruscotto regola dinamicamente il suo layout per adattarsi a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali raggruppati per valute di base con colori personalizzabili per tendenze rialziste, ribassiste e neutre. Indica anche quante candele fa è apparso il segnale per una valutazione rapida.
- Personalizzazione utente: Offre ampie opzioni per configurare filtri di timeframe, colori dei segnali e layout del cruscotto, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro preferenze.
Nota: Il Bollinger Bands Multicurrency Scanner Dashboard è uno strumento affidabile per i trader che desiderano sfruttare le strategie delle Bande di Bollinger, fornendo informazioni utilizzabili ed un'esperienza di trading fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l'utente.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.
Simple, clean, versatile, informative, useful and effective.
We all know it's a BB.
5 stars