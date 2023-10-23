Supply and Demand Order Blocks

“供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。

特点：

- 智能资金概念：基于机构交易策略。
- 供需区域：识别卖单和买单区块。
- 自定义订单区块绘制类型。
- 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。
- 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。
- 用户友好：适用于各种专业知识水平。
- 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。
- 理性决策：帮助预测反转和减速。
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:07 
 

Very good！

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:52 
 

Excelente indicador. La verdad es que me resulta muy util para identificar las zonas de order blocks, Gracias por su trabajo.

Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.11 07:52 
 

good one

Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:07 
 

Very good！

jesusmartin2007 2025.11.19 22:52 
 

Excelente indicador. La verdad es que me resulta muy util para identificar las zonas de order blocks, Gracias por su trabajo.

Vishnuteja Ganapati 2025.10.11 07:52 
 

good one

trick 86 2025.07.21 21:04 
 

Do these block appear upon creation of zone?

KojoFx 2025.05.02 12:50 
 

this is one of the best indicators ever , thank you so much Issam Kassas

Amawski 2025.04.24 19:00 
 

Excelent!! Only I remark that de color intense of blocks can't be changed. The rest is great. Awesome tool. Thank you very much for sharing it free.!

Love Trader 2025.04.20 00:25 
 

may allah bless u..good indicator..i hope u rich more and more

ekmql 2025.03.29 00:49 
 

despues de instalar la ultima actualizacion 2025 marzo. no me permite eliminar el color interno del cubo, no me permite cambiar el color de la linea alrededor del cubo, no me permite poner linea punteada alrededor del cubo

IK02XXyn 2025.03.12 16:20 
 

Buen indicador, Gracias Bendiciones

krutov64 2025.01.26 20:16 
 

Хороший инструмент показывает уровни там где я предполагал, т.е. подтверждает предположения.

Clauser 2025.01.04 04:15 
 

I really liked it a lot... it just leaves something to be desired by showing the late entries.

gnanos123 2024.12.28 16:20 
 

Good Indicator for stocks

Muideen Yisau 2024.12.13 13:28 
 

This is still a free version, and it works like paid version. This is an excellent gift to every trader from a wonderful soul.

ree499391 2024.11.21 04:42 
 

用户没有留下任何评级信息

