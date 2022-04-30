MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır
Korelasyon matrisinin hızlı çizimine bir örnek:
from MetaTrader5 import * from datetime import date import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Create currency watchlist for which correlation matrix is to be plotted sym = [ 'EURUSD' , 'GBPUSD' , 'USDJPY' , 'USDCHF' , 'AUDUSD' , 'GBPJPY' ] # Copying data to dataframe d = pd.DataFrame() for i in sym: rates = MT5CopyRatesFromPos(i, MT5_TIMEFRAME_M1, 0 , 1000 ) d[i] = [y.close for y in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() # Compute Percentage Change rets = d.pct_change() # Compute Correlation corr = rets.corr() # Plot correlation matrix plt.figure(figsize=( 10 , 10 )) plt.imshow(corr, cmap= 'RdYlGn' , interpolation= 'none' , aspect= 'auto' ) plt.colorbar() plt.xticks(range(len(corr)), corr.columns, rotation= 'vertical' ) plt.yticks(range(len(corr)), corr.columns); plt.suptitle( 'FOREX Correlations Heat Map' , fontsize= 15 , fontweight= 'bold' ) plt.show()
Python'dan bir geçmiş talebi geldiğinde, Terminal'de karşılık gelen hst ve tkc formları var mı?
Bin sembolle ( AMPGlobalUSA-Demo ) aynı anda çalışmanın nasıl mümkün olduğunu anlamak istiyorum, her biri için yüz megabaytlık keneler yüklenir.
Bilen varsa bana Python'daki geçmiş verilerden bir tür MT5 grafiğinin nasıl hızlı bir şekilde oluşturulacağını göster. Onlar. etkileşimli, statik resim değil.
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-for-netflix-inc/#/
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
ya genel olarak plot.ly
Python'da mutlak sıfırım. MT5-Python'un sadeliğini ve rahatlığını gösteren motivasyonel bir baskı almak istiyorum. Böyle bir bağlantının bir örneği olacak, kodu paylaşın.Çok havalı görünüyor. MT5 için çalışma kodunu görmek istiyorum.
Ben MO için çoğunlukla, neredeyse hiçbir şeyi görselleştirmem. Modern MOSH şeylerini doğal olarak yeniden yazmak gerçekçi değildir, yalnızca bitmiş olanı kullanın. Onlar. Benim için bariz motivasyon bu.
Çok havalı görünüyor. MT5 için çalışma kodunu görmek istiyorum.
daha sonra kodlamak mümkün olacak..aslında linklerde hazır örnekler var
Bazen hızlı kenelere az çok uygun bir şekilde bakmanız gerekir, bunun için ZoomPrice göstergesini kullanıyorum. Ancak bağlantılara göre, görselleştirme büyük ölçüde daha soğuktur. MT5'ten Python'a geçmek ve harika bir tik grafiği elde etmek çok kolaysa, bu artık birçokları için zayıf bir motivasyon değil.
Şu anda gerçek zamanlı soketler aracılığıyla herhangi bir bilgiyi (tırnak işaretleri hariç) gönderebilir/iade edebilirsiniz. Tek sınırlama, henüz test cihazında çalışmıyor olmalarıdır.
Ne yazık ki, kaynak kodları olmadan bu özellik benim için sadece kelimeler olarak kalıyor. Çok fazla bir şey bilmiyorum, ancak kendi kendine çalışmanın başlangıcı, muhtemelen, hemen değiştirebileceğiniz pratik bir şeyle başlamalıdır.
Python için MetaTrader 5 modülü hazırlıyoruz.
R paketinde olduğu gibi, şu anda terminalin çalışan bir kopyasından veri çıkarmak için basit işlevleri test ediyoruz.
Çalışmayı nasıl test edebilirsiniz:
Test kodu:
Daha sonra daha fazla özellik ekleyeceğiz ve paketi normal şekilde kurulabilmesi için genel Python paket deposuna yerleştireceğiz.