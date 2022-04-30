MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 49

Renat Fatkhullin :

3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ve 3.9 sürümleri için 5.0.23 python kitaplığı topladık.

Şu şekilde güncelleyin:

Cevabın için teşekkürler.

 
Sergey Golubev :

pip aracılığıyla yüklemeye çalışıyorum ama bir hata alıyorum: 

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23

C:\Users\jw>pip install metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

Pypi'de bir dağıtım olduğunu gördüm: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

Ancak gerekli sürümlerde bahsedilmiyor. Bu nedenle, sanırım bu yüzden yükleyemiyorum.

Lütfen öğe aracılığıyla indirilebilir olduğundan emin olun.

jaffer wilson :

pip yoluyla yüklemeye çalışıyorum ama bir hata alıyorum:

Pypi'de bir dağıtım olduğunu gördüm: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files

Ancak gerekli sürümlerde bahsedilmiyor. Bu nedenle, sanırım bu yüzden yükleyemiyorum.

Lütfen öğe aracılığıyla indirilebilir olduğundan emin olun.

5.0.24 yayınlandı.

Lütfen tekrar deneyiniz.

 
Renat Fatkhullin :

5.0.24 yayınlandı.

Lütfen tekrar deneyiniz.

Evet, işe yaradı. Sorunun gerekli sürümlerde olduğunu düşünüyorum.

 
Renat Fatkhullin :

3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ve 3.9 sürümleri için 5.0.23 python kitaplığı topladık.

Şununla güncelle:

fonksiyonlarda, parametrelerde değişiklik yok mu?

 

Güncellenmiş MetaTrader5 python modülü için güncellenmiş belgeleri nereden edinebilirim?

 
Kiran Sawant :

Güncellenmiş MetaTrader5 python modülü için güncellenmiş belgeleri nereden edinebilirim?

En azından burada - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Rashid Umarov :

En azından burada - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Raşit çok yardımcı oldu teşekkürler
 

Beyler, MetaTrader5'in hangi istisnalar ve ne zaman üretebileceği hakkında bilgi verebilir misiniz ?

Şimdilik kısa olsun, yöntem istisnadır.

 if not mt5.initialize(login= 00000000 , server= "MetaQuotes-Demo" ,password= "0000000" ):
    print( "initialize() failed" )

RuntimeError alıyoruz: Terminal: Yetkilendirme başarısız, ancak yanlış değil

 

Merhaba.

Python entegrasyon komut dosyalarını deniyorum, her şey çalışıyor, AMA ...

Sonuçlanan anlaşmaları kontrol etmek için komut dosyaları çalışmıyor!

Özellikle DEMO hesabı üzerinden anlaşma yapıyorum ama yokmuş gibi yansıyor.

Sadece gerçek bir hesapta mı çalışıyor?

Ayrıca OrderCheck işlevini kullanarak bir anlaşma olasılığını talep ediyorum , bakiye sıfır diyor)

Kontrol ettim doğru hesaba bağlanıyor bakiye sıfır değil.

