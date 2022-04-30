MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 49
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ve 3.9 sürümleri için 5.0.23 python kitaplığı topladık.
Şu şekilde güncelleyin:
Cevabın için teşekkürler.
pip aracılığıyla yüklemeye çalışıyorum ama bir hata alıyorum:
Pypi'de bir dağıtım olduğunu gördüm: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files
Ancak gerekli sürümlerde bahsedilmiyor. Bu nedenle, sanırım bu yüzden yükleyemiyorum.
Lütfen öğe aracılığıyla indirilebilir olduğundan emin olun.
5.0.24 yayınlandı.
Lütfen tekrar deneyiniz.
Evet, işe yaradı. Sorunun gerekli sürümlerde olduğunu düşünüyorum.
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ve 3.9 sürümleri için 5.0.23 python kitaplığı topladık.
Şununla güncelle:
fonksiyonlarda, parametrelerde değişiklik yok mu?
Güncellenmiş MetaTrader5 python modülü için güncellenmiş belgeleri nereden edinebilirim?
En azından burada - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
Beyler, MetaTrader5'in hangi istisnalar ve ne zaman üretebileceği hakkında bilgi verebilir misiniz ?
Şimdilik kısa olsun, yöntem istisnadır.
RuntimeError alıyoruz: Terminal: Yetkilendirme başarısız, ancak yanlış değil
Merhaba.
Python entegrasyon komut dosyalarını deniyorum, her şey çalışıyor, AMA ...
Sonuçlanan anlaşmaları kontrol etmek için komut dosyaları çalışmıyor!
Özellikle DEMO hesabı üzerinden anlaşma yapıyorum ama yokmuş gibi yansıyor.
Sadece gerçek bir hesapta mı çalışıyor?
Ayrıca OrderCheck işlevini kullanarak bir anlaşma olasılığını talep ediyorum , bakiye sıfır diyor)
Kontrol ettim doğru hesaba bağlanıyor bakiye sıfır değil.