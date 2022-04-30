MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 29

Yeni yorum
 

MetaTrader5 modülü derlenmiş bir kitaplık kullanılarak yazılmıştır.(C, C++, ...)

Python 3.7 (whl) için derlenmiş kitaplık Python Paket Dizini'ne (PyPI) yüklenir.

Python'un diğer herhangi bir sürümü, bu kitaplığın derlenmesini gerektirir, Visual Studio, muhtemelen başka bir şey.

Genel olarak sorunsuz kurulum ve çalıştırma için Python 3.7 gereklidir.

veya geliştiricilerden Wheels toplamasını isteyin Python'un birden çok sürümü için.

Glossary — Python Packaging User Guide
  • packaging.python.org
Binary Distribution Built Distribution A format containing files and metadata that only need to be moved to the correct location on the target system, to be installed. is such a format, whereas distutil’s is not, in that it requires a build step before it can be installed. This format does not imply that Python files have to be precompiled...
 
Lyuk :

MetaTrader5 modülü derlenmiş bir kitaplık kullanılarak yazılmıştır.(C, C++, ...)

Python 3.7 (whl) için derlenmiş kitaplık Python Paket Dizini'ne (PyPI) yüklenir.

Python'un diğer herhangi bir sürümü, bu kitaplığın derlenmesini gerektirir, Visual Studio, muhtemelen başka bir şey.

Genel olarak sorunsuz kurulum ve çalıştırma için Python 3.7 gereklidir.

veya geliştiricilerden Tekerlekler toplamasını isteyin Python'un birden çok sürümü için.

O zaman neden Python 3.5.0 için derlenmiş bir kitaplık yok? PyPI ile ilgili MetaTrader5 belgelerini gördüm ve okudum.

Şunu izle:


 

Görünüşe göre uğraşmayı gerekli görmüyorlar veya başka bir şeyle meşguller. Bu python entegrasyonuna yeni başladılar. Ayrıca yukarıda gerçek davranışın belgelerle eşleşmediğini yazdım. Belki talep olursa zamanla yaparlar.

Ama aslında, buraya bakın https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files , bir açıklama değil.

 
jaffer wilson :

O zaman neden Python 3.5.0 için derlenmiş bir kitaplık yok? PyPI ile ilgili MetaTrader5 belgelerini gördüm ve okudum.

Şunu izle:


Ben bir programcı değilim, sadece bağlantıyı denemek istedim. Anaconda kurulu , MT 5 hatasız kuruluyor, veriler geliyor, hatta bu yazıdan bir grafik almayı başardım.  

https://www.mql5.com/ru/articles/5691

Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
  • www.mql5.com
Сетевой сокет является конечной точкой межпроцессного взаимодействия через компьютерную сеть. В стандартной библиотеке MQL5 есть группа функций Socket, которые обеспечивают низкоуровневый интерфейс для работы в сети интернет. Этот интерфейс является общим для разных языков программирования, так как он использует системные вызовы на уровне...
 

Bence ilginç olacak:

http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html

ve en iyisini arayanlar için:

http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm

Глава 18. Построение сервера с нуля - Полное руководство параллельного программирования на Python
  • onreader.mdl.ru
В этой главе мы проанализируем более развитое приложение программирования совместной обработки; построение с нуля некоего работающего неблокируемого сервера. Мы охватим сложные применения имеющегося модуля , такие как изоляция бизнес логики конкретного пользователя от обратных вызовов и написание конкретной логики обратного вызова внутри...
 
Boris Dyck :

Ben bir programcı değilim, sadece bağlantıyı denemek istedim. Anaconda kurulu , MT 5 hatasız kuruluyor, veriler geliyor, hatta bu yazıdan bir grafik almayı başardım.  

https://www.mql5.com/ru/articles/5691

 
Strateji test cihazını indirmeye benzer şekilde Python API kullanım geçmişini nasıl indirebilirim?
The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5
The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5
  • www.mql5.com
The idea of ​​automated trading is appealing by the fact that the trading robot can work non-stop for 24 hours a day, seven days a week. The robot does not get tired, doubtful or scared, it's is totally free from any psychological problems. It is sufficient enough to clearly formalize the trading rules and implement them in the algorithms, and...
 

2302 ve üzeri sürümlerde MetaEditor'da Python entegrasyonunu kullanan var mı (Beta 2304 daha iyidir)?


Şimdi editöre entegrasyonun ilk versiyonu çalışıyor ve sonra şöyle olacak:

  • Python *.py programları biçiminde komut dosyaları (uzman değil) ve hizmetler başlatmak
  • grafiklere, sembollere, ticaret kabiliyetine, ticaret geçmişine erişim ile tamamen yeniden yazılmış metatrader5 python kitaplığı
  • düzenleyicide vurgula

*.py ve *.ipynb düzenleyicisindeki programların başlatılması zaten çalışıyor.

Deneyin lütfen.


Python betikleri aracılığıyla makine öğrenimi üzerinde çalıştıktan sonra, ONNX ile WinML'yi yerel olarak MQL5'in kendisinde uygulamaya geçeceğiz.

 
jaffer wilson :

O zaman neden Python 3.5.0 için derlenmiş bir kitaplık yok? PyPI ile ilgili MetaTrader5 belgelerini gördüm ve okudum.

Sürüm 5.0.11, 3.6, 3.7 ve 3.8 sürümlerini içeriyordu.

Ne yazık ki, eski sürümler desteklenmeyecektir. Yakında tüm kitaplığı sıfırdan yeniden yazacağız ve ticaret dahil birçok işlev ekleyeceğiz.

 
Renat Fatkhullin :

Yakında tüm kitaplığı sıfırdan yeniden yazacağız ve ticaret dahil birçok işlev ekleyeceğiz.

Sizi bunu yapmaya motive eden nedir?


İkinci gün Tester otomatikleştiricisini yazıyorum. KB'de yayınlayacağım ve bir şekilde şeyin gerekli olup olmadığını veya başka bir geeky birikimi olup olmadığını anlamak istiyorum. Çünkü geliştiricilerin neden bunu yapmadıklarını anlamıyorum, ancak aktif olarak başka bir şey yapıyorlar, öyle görünüyor ki, daha az talep gören bir büyüklük sırası. Belki de değerlendirmelerimde yanılıyorum.

1...222324252627282930313233343536...88
Yeni yorum