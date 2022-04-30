MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 29
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MetaTrader5 modülü derlenmiş bir kitaplık kullanılarak yazılmıştır.(C, C++, ...)
Python 3.7 (whl) için derlenmiş kitaplık Python Paket Dizini'ne (PyPI) yüklenir.
Python'un diğer herhangi bir sürümü, bu kitaplığın derlenmesini gerektirir, Visual Studio, muhtemelen başka bir şey.
Genel olarak sorunsuz kurulum ve çalıştırma için Python 3.7 gereklidir.
veya geliştiricilerden Wheels toplamasını isteyin Python'un birden çok sürümü için.
MetaTrader5 modülü derlenmiş bir kitaplık kullanılarak yazılmıştır.(C, C++, ...)
Python 3.7 (whl) için derlenmiş kitaplık Python Paket Dizini'ne (PyPI) yüklenir.
Python'un diğer herhangi bir sürümü, bu kitaplığın derlenmesini gerektirir, Visual Studio, muhtemelen başka bir şey.
Genel olarak sorunsuz kurulum ve çalıştırma için Python 3.7 gereklidir.
veya geliştiricilerden Tekerlekler toplamasını isteyin Python'un birden çok sürümü için.
O zaman neden Python 3.5.0 için derlenmiş bir kitaplık yok? PyPI ile ilgili MetaTrader5 belgelerini gördüm ve okudum.
Şunu izle:
Görünüşe göre uğraşmayı gerekli görmüyorlar veya başka bir şeyle meşguller. Bu python entegrasyonuna yeni başladılar. Ayrıca yukarıda gerçek davranışın belgelerle eşleşmediğini yazdım. Belki talep olursa zamanla yaparlar.
Ama aslında, buraya bakın https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files , bir açıklama değil.
O zaman neden Python 3.5.0 için derlenmiş bir kitaplık yok? PyPI ile ilgili MetaTrader5 belgelerini gördüm ve okudum.
Şunu izle:
Ben bir programcı değilim, sadece bağlantıyı denemek istedim. Anaconda kurulu , MT 5 hatasız kuruluyor, veriler geliyor, hatta bu yazıdan bir grafik almayı başardım.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
Bence ilginç olacak:
http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html
ve en iyisini arayanlar için:
http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm
Ben bir programcı değilim, sadece bağlantıyı denemek istedim. Anaconda kurulu , MT 5 hatasız kuruluyor, veriler geliyor, hatta bu yazıdan bir grafik almayı başardım.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
2302 ve üzeri sürümlerde MetaEditor'da Python entegrasyonunu kullanan var mı (Beta 2304 daha iyidir)?
Şimdi editöre entegrasyonun ilk versiyonu çalışıyor ve sonra şöyle olacak:
*.py ve *.ipynb düzenleyicisindeki programların başlatılması zaten çalışıyor.
Deneyin lütfen.
Python betikleri aracılığıyla makine öğrenimi üzerinde çalıştıktan sonra, ONNX ile WinML'yi yerel olarak MQL5'in kendisinde uygulamaya geçeceğiz.
O zaman neden Python 3.5.0 için derlenmiş bir kitaplık yok? PyPI ile ilgili MetaTrader5 belgelerini gördüm ve okudum.
Sürüm 5.0.11, 3.6, 3.7 ve 3.8 sürümlerini içeriyordu.
Ne yazık ki, eski sürümler desteklenmeyecektir. Yakında tüm kitaplığı sıfırdan yeniden yazacağız ve ticaret dahil birçok işlev ekleyeceğiz.
Yakında tüm kitaplığı sıfırdan yeniden yazacağız ve ticaret dahil birçok işlev ekleyeceğiz.
Sizi bunu yapmaya motive eden nedir?
İkinci gün Tester otomatikleştiricisini yazıyorum. KB'de yayınlayacağım ve bir şekilde şeyin gerekli olup olmadığını veya başka bir geeky birikimi olup olmadığını anlamak istiyorum. Çünkü geliştiricilerin neden bunu yapmadıklarını anlamıyorum, ancak aktif olarak başka bir şey yapıyorlar, öyle görünüyor ki, daha az talep gören bir büyüklük sırası. Belki de değerlendirmelerimde yanılıyorum.