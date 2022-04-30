MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 34
2302 ve üzeri sürümlerde MetaEditor'da Python entegrasyonunu kullanan var mı (Beta 2304 daha iyidir)?
Şimdi editöre entegrasyonun ilk versiyonu çalışıyor ve sonra şöyle olacak:
*.py ve *.ipynb düzenleyicisindeki programların başlatılması zaten çalışıyor.
Deneyin lütfen.
Python betikleri aracılığıyla makine öğrenimi üzerinde çalıştıktan sonra, ONNX ile WinML'yi yerel olarak MQL5'in kendisinde uygulamaya geçeceğiz.
WinML'nin ne olduğuna baktım, oldukça ilginç bir şey, hepsini anlarım))
WinML'nin ONNX ile uygulanmasından sonra aslında makine öğreniminin MetaTrader5 kutusundan mql5'te kullanılabilir olacağını doğru anlıyor muyum?
Ve WinML'de eğitilmiş modeller doğrudan MetaTrader5 programlarında kullanılabilir mi?
Evet kesinlikle.
Çok karmaşık sistemler oluşturup piyasada satmak mümkün olacak. Ve teoride daha hızlı çalışmalılar.
Herhangi bir sistemde araştırma yapılabilir, ardından eğitilen modelleri ONNX formatına aktarın ve WinML'de yerel olarak çalışmaya başlayın.
Bununla bağlantılı olarak, başka bir soru.
Eğitilmiş modelleri mql5 program koduna nasıl entegre etmeyi planlıyorsunuz?
Eğitilmiş kodun doğrudan mql koduna entegrasyonu mu olacak?
Yoksa her model ayrı bir dosyaya mı kaydedilecek ve bu dosya bir içerme gibi bağlanacak mı?
Python entegrasyonuna ek olarak, hem kodda hem de MetaEditor'da büyük veri dizileriyle çalışma işlevleri için yerel destek üzerinde çalışıyoruz:
Veri kümeleri genellikle CSV formatlarında dağıtılır ve hatta gz/zip olarak paketlenir. Diğer editörlerde pratik olarak erişilemeyen büyük dosyaları tablo biçiminde görüntüleme (ve muhtemelen düzenleme) fırsatı vereceğiz.
Bu işlevlerle, CSV dosyalarını kolayca SQLite veritabanlarına dönüştürebilir, dışa aktarabilir veya yazdırabilirsiniz.
Şaşırtıcı (C++ düzeyinde) veri seçimi ve daha sonra erişim hızını kullanmak için bir metin CSV veritabanını SQLite'a bir kez içe aktarmak yeterlidir. SQLite uygulamamız, C++ uygulamalarına kıyasla neredeyse kayıpsızdır.
Kaynaklar otomatik olarak sıkıştırılır, bu da hem orta ölçekli programları dağıtmayı hem de bunları bulut ağında kullanmayı mümkün kılacaktır.
Güzel Alglib, anladığım kadarıyla en son sürümlere güncellemeyi planlamıyor musunuz?
ONNX + WinML: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/
Bu konuyu kendiniz okuyun. Çok büyük ve forumdaki parmaklara boyanamaz.
Güzel Alglib, anladığım kadarıyla en son sürümlere güncellemeyi planlamıyor musunuz?
Renat, soru konu dışı olduğu için üzgünüm.
Lütfen ME projesinde kütüphaneyi .lib veya .a uzantısıyla nasıl bağlayacağımı söyleyin?
Projeler bu bağlantıyı desteklemiyorsa, böyle bir özellik eklenecek mi?
Şimdi statik kitaplıklardan, dll'ler yapmanız ve ancak o zaman onları projeye bağlamanız gerekir,
bu bir şekilde mantıklı değil ve .lib veya .a dosyaları olduğunda bir dll'ye bağlanmak için uygun değil
Kesin yargılamayın, belki piton sevenler vardır ve onu her şeye ve herkese entegre etmeye çalışıyorlar.
Python bir C++ kütüphanesidir, MQL SAT ( Standart Kütüphane ) yapmak daha iyi değil mi?
Başlangıçta MQ bu şekilde gitti, ancak daha sonra Pytonovods, Rvodov ve Alglibvodov'un saldırısından vazgeçtiler)
Benim düşünceme göre, tüm sorun MQ'nun R, Py, Alglib gibi "sanal alanın" ötesine geçmekten korkması, bu artık bizim sorunumuz değil.
Diğer "programlama dilleri" ile bir bağlantı eklediler ve diğer Japonların istediklerini yapmalarına izin verdiler.
Bana bir devekuşu hatırlatıyor
Sorun, konunun kitleler tarafından dar algılanması ve algoritmik ticaretin gelişimindeki eğilimlerin yanlış anlaşılmasıdır:
Devekuşu sadece insanları andırıyor:
Algoritmik ticaret endüstrisini daha iyi anlamak için: