fxsaber :

Ne yazık ki, kaynak kodları olmadan bu özellik benim için sadece kelimeler olarak kalıyor. Çok fazla bir şey bilmiyorum, ancak kendi kendine çalışmanın başlangıcı, muhtemelen, hemen değiştirebileceğiniz pratik bir şeyle başlamalıdır.

yeni başlayanlar için ise, dilin özelliklerini anlamak daha iyidir, C ++ 'dan çok farklıdır.

gerisi paketler .. googled olan tüm durumlar için bir grup paket / modül

 
"Bu benim için neden faydalı olabilir?" Sorusuna en azından ilkel olarak cevap vermeye çalışıyorum. "Kişisel gelişim için" cevabı uzun süredir kabul görmedi.

Bu nedenle, bu başlıkta farklı alanlardan çeşitli harika örnekler görmek istiyorum. En etkili kışkırtıcı, herkesin deneyebileceği görselleştirmedir.


Korelasyon matrisini grafik gösterimi ile hesaplayın - ne yazık ki akılda kalıcı değil.

muhtemelen güzellik hakkında farklı fikirlerimiz var, görselleştirmeye hiç ihtiyacım yok ve herhangi bir duyguya neden olmuyor

 
Bu başlıkta güzellik fikrine ve görselleştirme ihtiyacına hiç değinmedim. Tamamen farklı bir şey hakkındaydı.

Böyle bir tabloya yüklenen keneler (1 milyon), html olarak kaydedilebilir 

# -*- coding: utf- 8 -*-
"""
Created on Thu Mar 14 16 : 13 : 03 2019

@author: dmitrievsky
"""
from MetaTrader5 import *
from datetime import datetime
import pandas as pd 

# Initializing MT5 connection 
MT5Initialize()
MT5WaitForTerminal()

print(MT5TerminalInfo())
print(MT5Version())

# Copying data to list
rates = MT5CopyTicksFrom("EURUSD", datetime ( 2019 , 1 , 28 , 13 ), 1000000 , MT5_COPY_TICKS_ALL)
bid = [y.bid for y in rates]
ask = [y.ask for y in rates]
time = [x.time for x in rates]

# Deinitializing MT5 connection
MT5Shutdown()

import numpy as np 
import plotly.graph_objs as go
from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot, iplot
data = [go.Scatter(x=time, y=bid), go.Scatter(x=time, y=ask)]

plot(data)

Ekli bir web sayfası, doğal olarak 70 mb'den daha ağırdır. Böyle bir sürpriz yapmak gerekli miydi yoksa başka bir şey mi yazın? Ölçekleme, hepsi bu.

Dosyalar:
bidask.zip  7923 kb
 
İşte, kene geçmişinin Python'da görselleştirmenin MT5'ten çok daha kolay ve kullanışlı olduğunu gösteren basit bir örnek. Teşekkür ederim.

 
Bir dizi basit yapının her iki yönde de nasıl iletileceğine dair bir kod var mı?
sadece bayt biçiminde soketler var, onlar aracılığıyla değiş tokuş hakkında küçük bir makale yazdım, iz üzerinde mb. hafta olacak

 
Python'da bir dizi yapıya bir bayt dizisi yayınlamak (ve tersi) olacak mı?

hayır, normal bir diziye .. python'daki bir dizi yapının ne olduğunu düşünmeniz gerekir, bu sadece heterojen verilere sahip bir veri çerçevesi nesnesidir

kısacası göreve özel bakmak lazım, söylemesi çok zor ve daha önce yapmadım

makaleyi daha sonra emmek mümkün olacak, ilk kez kendim yapıyorum
