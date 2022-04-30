MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 2
Ne yazık ki, kaynak kodları olmadan bu özellik benim için sadece kelimeler olarak kalıyor. Çok fazla bir şey bilmiyorum, ancak kendi kendine çalışmanın başlangıcı, muhtemelen, hemen değiştirebileceğiniz pratik bir şeyle başlamalıdır.
yeni başlayanlar için ise, dilin özelliklerini anlamak daha iyidir, C ++ 'dan çok farklıdır.
gerisi paketler .. googled olan tüm durumlar için bir grup paket / modül
"Bu benim için neden faydalı olabilir?" Sorusuna en azından ilkel olarak cevap vermeye çalışıyorum. "Kişisel gelişim için" cevabı uzun süredir kabul görmedi.
Bu nedenle, bu başlıkta farklı alanlardan çeşitli harika örnekler görmek istiyorum. En etkili kışkırtıcı, herkesin deneyebileceği görselleştirmedir.
Korelasyon matrisini grafik gösterimi ile hesaplayın - ne yazık ki akılda kalıcı değil.
muhtemelen güzellik hakkında farklı fikirlerimiz var, görselleştirmeye hiç ihtiyacım yok ve herhangi bir duyguya neden olmuyor
Bu başlıkta güzellik fikrine ve görselleştirme ihtiyacına hiç değinmedim. Tamamen farklı bir şey hakkındaydı.
Böyle bir tabloya yüklenen keneler (1 milyon), html olarak kaydedilebilir
Ekli bir web sayfası, doğal olarak 70 mb'den daha ağırdır. Böyle bir sürpriz yapmak gerekli miydi yoksa başka bir şey mi yazın? Ölçekleme, hepsi bu.
İşte, kene geçmişinin Python'da görselleştirmenin MT5'ten çok daha kolay ve kullanışlı olduğunu gösteren basit bir örnek. Teşekkür ederim.
Bir dizi basit yapının her iki yönde de nasıl iletileceğine dair bir kod var mı?
sadece bayt biçiminde soketler var, onlar aracılığıyla değiş tokuş hakkında küçük bir makale yazdım, iz üzerinde mb. hafta olacak
Python'da bir dizi yapıya bir bayt dizisi yayınlamak (ve tersi) olacak mı?
hayır, normal bir diziye .. python'daki bir dizi yapının ne olduğunu düşünmeniz gerekir, bu sadece heterojen verilere sahip bir veri çerçevesi nesnesidir
kısacası göreve özel bakmak lazım, söylemesi çok zor ve daha önce yapmadımmakaleyi daha sonra emmek mümkün olacak, ilk kez kendim yapıyorum