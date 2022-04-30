MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 79
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çünkü head() yöntemi ( https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html ) günlük çıktısı değil bir nesne döndürür. İçeriği görmek için nesneyi açıkça print() öğesine göndermeniz gerekir.
Bu anakonda a kolaylık sağlamak için nesneleri print() komutu çağrılmış gibi yazdırır.
Jupyter notebook'ta çeşitli örnekler için head yöntemini başarıyla kullanıyorum - yazdırmadan. Ancak bu yöntem özellikle MetaEditor'un oluşturduğu DataFrade nesnesi için çalışmaz. Bu yüzden sordum - MetaEditor'da oluşturulan nesnenin nesi var? Neden head yöntemi tüm örnekler için çalışıyor da MetaEditor tarafından oluşturulan nesne için çalışmıyor?
Jupyter notebook'ta çeşitli örnekler için head yöntemini başarıyla kullanıyorum - yazdırmadan. Ancak bu yöntem özellikle MetaEditor'un oluşturduğu DataFrade nesnesi için çalışmaz. Bu yüzden sordum - MetaEditor'da oluşturulan nesnenin nesi var? Neden head yöntemi tüm örnekler için çalışıyor da MetaEditor tarafından oluşturulan nesne için çalışmıyor?
IPython otomatik olarak çıktı verir (ne yazdırılacağını anlar), terminal görünüşte farklı şekilde yorumlar
IPython otomatik olarak çıktı verir (ne yazdırılacağını anlar), terminal görünüşte farklı şekilde yorumlar
Bu yüzden örneği terminalde değil çalıştırıyorum. Tüm işaretlenmiş DataFrame nesneleri, head yöntemini kullanarak beş satırı başarıyla yazdırır, ancak MetaEditor'da oluşturulan nesneyi değil.
Bu yüzden örneği terminalde değil çalıştırıyorum. Tüm işaretlenmiş DataFrame nesneleri, head yöntemini kullanarak beş satırı başarıyla yazdırır, ancak MetaEditor'da oluşturulan nesneyi değil.
iyi o zaman sihirbu arada, 2 kez çoğaltılmış kod listede var
iyi o zaman sihirbu arada, 2 kez çoğaltılmış kod listede var
Teşekkürler, muhtemelen kopyala-yapıştır.
Merhaba.
Zor durumdayım!
Neden bir hata olduğunu anlayamıyorum.
Kısaca konuşmak gerekirse.
PyCharm orada bir şeyi indekslerken şu resmi görüyorum:
Ancak, indeksleme bittiğinde ve kodu çalıştırdığımda .... :
Metatrader5 modülü yoktur. Nasıl yani? Proje ayarlarında, Anaconda'da öyle, ama başladığınızda değil !!!
Sorun nedir?
kendime cevap veriyorum.
içe aktarmak mt5 olarak metatrader5 - yanlış
Doğru yol şudur: M etaTrader5'i mt5 olarakiçe aktarın
Bir numpy dizisi nasıl elde edilir, böylece içindeki her değer 1 artar?
Birkaç öğeye ihtiyaç duyulsa da, aşağıdaki sayı şuna benziyordu:
Peki ya 100 elemanlık bir diziye ihtiyacınız varsa?
Bir numpy dizisi nasıl elde edilir, böylece içindeki her değer 1 artar?
Birkaç öğeye ihtiyaç duyulsa da, aşağıdaki sayı şuna benziyordu:
Peki ya 100 elemanlık bir diziye ihtiyacınız varsa?
np.aragen(100)
Yeni başlayanlardan bir soru daha.
Durum şu. bir göstergem var. Grafiğe eklendiğinde "soğuk" modunda 7-8 saniye olarak hesaplanır.
Şimdi her şeyi python'da aynı şekilde yazdım. Aradaki fark, python'un verileri bir .csv dosyasına yazmasıdır.
Burada ve orada hesaplama 01/01/2019'dan itibaren
Şimdi asıl soru şu: Buna ne sebep olabilir?
Python görev üzerinde iki buçuk saattir çalışıyor! Durması çok yazık... Ya çoktan bittiyse...
biraz ekleyeceğim. Her şey bağlı
Bir günde tiki istemek.
Bitti... Neredeyse ÜÇ saat. Ve ne düşünmelisin? <<< neredeyse 2:58 demektir >>>
Anlıyorum, MT5 ile bağlantıdaki kayıplar, diğer genel anlar.... Ama 3 saate karşı 8 saniye..... ???????? GİBİ ???????????