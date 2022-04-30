MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 79

Rashid Umarov :

Çünkü head() yöntemi ( https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html ) günlük çıktısı değil bir nesne döndürür. İçeriği görmek için nesneyi açıkça print() öğesine göndermeniz gerekir.

Bu anakonda a kolaylık sağlamak için nesneleri print() komutu çağrılmış gibi yazdırır.

Jupyter notebook'ta çeşitli örnekler için head yöntemini başarıyla kullanıyorum - yazdırmadan. Ancak bu yöntem özellikle MetaEditor'un oluşturduğu DataFrade nesnesi için çalışmaz. Bu yüzden sordum - MetaEditor'da oluşturulan nesnenin nesi var? Neden head yöntemi tüm örnekler için çalışıyor da MetaEditor tarafından oluşturulan nesne için çalışmıyor?

Vladimir Karputov :

IPython otomatik olarak çıktı verir (ne yazdırılacağını anlar), terminal görünüşte farklı şekilde yorumlar

 
Maxim Dmitrievsky :

Bu yüzden örneği terminalde değil çalıştırıyorum. Tüm işaretlenmiş DataFrame nesneleri, head yöntemini kullanarak beş satırı başarıyla yazdırır, ancak MetaEditor'da oluşturulan nesneyi değil.

Vladimir Karputov :

iyi o zaman sihir

bu arada, 2 kez çoğaltılmış kod listede var
 
Maxim Dmitrievsky :

iyi o zaman sihir

Teşekkürler, muhtemelen kopyala-yapıştır.

Merhaba.

Zor durumdayım!

Neden bir hata olduğunu anlayamıyorum.

Kısaca konuşmak gerekirse.

  1. Anaconda'yı yükledim.
  2. Yaptı: conda güncelleme conda, conda güncelleme anaconda
  3. Yüklü PyCharm
  4. Yeni bir proje oluşturuldu pr1
  5. PyCharm'dan çıkış yapıldı
  6. pr1 ortamında metatrader5 pip kurulumu yaptım
  7. Başlatılan PyCharm
  8. Import metatrader5'i mt5 olarak ekliyorum - ve sonra sorunlar başlıyor....

PyCharm orada bir şeyi indekslerken şu resmi görüyorum:


Ancak, indeksleme bittiğinde ve kodu çalıştırdığımda .... :


Metatrader5 modülü yoktur. Nasıl yani? Proje ayarlarında, Anaconda'da öyle, ama başladığınızda değil !!!

Sorun nedir?

kendime cevap veriyorum.

içe aktarmak   mt5 olarak metatrader5 - yanlış

Doğru yol şudur: M etaTrader5'i mt5 olarakiçe aktarın

 

Bir numpy dizisi nasıl elde edilir, böylece içindeki her değer 1 artar?

Birkaç öğeye ihtiyaç duyulsa da, aşağıdaki sayı şuna benziyordu: 

import numpy as np

X = np.array([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ])

Peki ya 100 elemanlık bir diziye ihtiyacınız varsa?

Vladimir Karputov :

np.aragen(100)

n.p. dizi ( [x için x   aralık ( 100 )])
Yeni başlayanlardan bir soru daha.

Durum şu. bir göstergem var. Grafiğe eklendiğinde "soğuk" modunda 7-8 saniye olarak hesaplanır.

Şimdi her şeyi python'da aynı şekilde yazdım. Aradaki fark, python'un verileri bir .csv dosyasına yazmasıdır.

Burada ve orada hesaplama 01/01/2019'dan itibaren

Şimdi asıl soru şu: Buna ne sebep olabilir?


Python görev üzerinde iki buçuk saattir çalışıyor! Durması çok yazık... Ya çoktan bittiyse...

biraz ekleyeceğim. Her şey bağlı 

copy_ticks_range

Bir günde tiki istemek.

Bitti... Neredeyse ÜÇ saat. Ve ne düşünmelisin? <<< neredeyse 2:58 demektir >>>

Anlıyorum, MT5 ile bağlantıdaki kayıplar, diğer genel anlar.... Ama 3 saate karşı 8 saniye..... ???????? GİBİ ???????????
