MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 68

Roman :

Teşekkürler Elmas.
Hata yok.
Yollar doğru yazılmıştır.
mt5.initialize() içindeki tam yolu sildim, terminali yeniden başlattım ve şekil görüntülenmeye başladı.

Bir ham dize kullanmanız veya tüm ters eğik çizgilerden kaçmanız gerekir. 

option1 = r'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe'
option2 = 'C:\\Program Files\\MetaTrader 5\\terminal64.exe'
 
nicholi shen :

Bir ham dize kullanmanız veya tüm ters eğik çizgilerden kaçmanız gerekir.

Almaz kesin yol için yazdığında ekranlamayı da düşündüm. Evet o da çalıştı. Teşekkürler

 
Almaz :

Grafiklerde çubuk sayısı sınırınız var, bu sınırı Terminal'de kaldırmanız gerekiyor (Araçlar->Seçenekler->Çizelgede Maksimum çubuklar).
Terminalin sonraki yapılarında, böyle bir istekte bulunurken bir hata (Yok) döndüreceğiz.

Tavsiye için teşekkürler.

Şimdi MT5 tüm verileri doğru bir şekilde teslim ediyor.

 

Python 3.8

Montaj 2470

Paket 5.0.33


Orders_get işlevi başarısız oldu

Sipariş yoksa geri ödeme "HAYIR" dır. 

import MetaTrader5 as mt5

if not mt5.initialize():
    print( "initialize() failed, error code =" , mt5.last_error())
    quit()

orders = mt5.orders_get(symbol= "GBPUSD" )
if orders is None:
    print( "No orders on GBPUSD, error code={}" .format(mt5.last_error()))
elif len(orders) > 0 :
    print( "Total orders on GBPUSD:" , len(orders))
     for order in orders:
        print(order)

mt5.shutdown()


 
Christian :

Her şey doğru, boş bir set döndürüldü - sipariş yokluğunun bir işareti, bu bir hata değil, istek başarıyla işlendi, Bariz bir hata durumunda Yok döndürülür. Ancak, aracının sunucusunda olmayan simgeler üzerinde boş bir küme de döndürmesi gerçeği, bir hatadır, düzeltilmiştir, terminalin bir sonraki güncellemesiyle kullanılabilir olacaktır.
 
Almaz :
Her şey doğru, boş bir set döndürüldü - sipariş yokluğunun bir işareti, bu bir hata değil, istek başarıyla işlendi, Bariz bir hata durumunda Hiçbiri döndürülür. Ancak, aracının sunucusunda olmayan simgeler üzerinde boş bir küme de döndürmesi gerçeği, bir hatadır, düzeltilmiştir, terminalin bir sonraki güncellemesiyle kullanılabilir olacaktır.

Tamam, bunu gerçekten anlıyor muyum?


Sadece 2 tür cevap vardır:

1. HAYIR

2. Uzunluğu 0'dan büyük olan demet


Bir sonraki derlemede > 2470

 
hayır.

1. Herhangi bir hata oluştuysa hiçbiri

2. Uzunluğu >=0 olan demet

 
Tamam, şimdi anladım.

Teşekkür

 
Дмитрий Прокопьев :

mt5.terminal_info() öğesinin şunları gösterdiğine dikkat edin:

yol değeri ='C:\\Works\\MT5 - terminaller\\MetaTrader 5', data_path ='C:\\Works\\MT5 - terminaller\\MetaTrader 5', commondata_path ='C:\\Users\\rip \\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Ortak'

Özdeş. Böyle mi olmalı?

Aşağıdaki kod:

 
Almaz :

@Almaz
Copy_xxx_xxx işlevlerini ilk kez çalıştırdığınızda, terminal bir süredir başlatılmadığında,
işlevler, geçmiş sayfalamanın senkronizasyonunu beklemeden geçmişi atlayarak mevcut sonucu hemen döndürür.
Diğer bir deyişle, ilkişlev çağrısı , geçmişin atlandığı bir sonuç döndürür.
Yalnızca sonraki aramalarda, geçmiş değiştirildiğinde doğru sonuç döndürülür.
Bu anı düzeltmek mümkün mü? Ve copy_xxx_xxx işlevleri, ilk çağrıldıklarında geçmişin değiştirilmesini bekledi.

