MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 68
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teşekkürler Elmas.
Hata yok.
Yollar doğru yazılmıştır.
mt5.initialize() içindeki tam yolu sildim, terminali yeniden başlattım ve şekil görüntülenmeye başladı.
Bir ham dize kullanmanız veya tüm ters eğik çizgilerden kaçmanız gerekir.
Bir ham dize kullanmanız veya tüm ters eğik çizgilerden kaçmanız gerekir.
Almaz kesin yol için yazdığında ekranlamayı da düşündüm. Evet o da çalıştı. Teşekkürler
Grafiklerde çubuk sayısı sınırınız var, bu sınırı Terminal'de kaldırmanız gerekiyor (Araçlar->Seçenekler->Çizelgede Maksimum çubuklar).
Terminalin sonraki yapılarında, böyle bir istekte bulunurken bir hata (Yok) döndüreceğiz.
Tavsiye için teşekkürler.
Şimdi MT5 tüm verileri doğru bir şekilde teslim ediyor.
Python 3.8
Montaj 2470
Paket 5.0.33
Orders_get işlevi başarısız oldu
Sipariş yoksa geri ödeme "HAYIR" dır.
Python 3.8
Montaj 2470
Paket 5.0.33
Orders_get işlevi başarısız oldu
Sipariş yoksa geri ödeme "HAYIR" dır.
Her şey doğru, boş bir set döndürüldü - sipariş yokluğunun bir işareti, bu bir hata değil, istek başarıyla işlendi, Bariz bir hata durumunda Hiçbiri döndürülür. Ancak, aracının sunucusunda olmayan simgeler üzerinde boş bir küme de döndürmesi gerçeği, bir hatadır, düzeltilmiştir, terminalin bir sonraki güncellemesiyle kullanılabilir olacaktır.
Tamam, bunu gerçekten anlıyor muyum?
Sadece 2 tür cevap vardır:
1. HAYIR
2. Uzunluğu 0'dan büyük olan demet
Bir sonraki derlemede > 2470
Tamam, bunu gerçekten anlıyor muyum?
Sadece 2 tür cevap vardır:
1. HAYIR
2. Uzunluğu 0'dan büyük olan demet
Bir sonraki derlemede > 2470
hayır.
1. Herhangi bir hata oluştuysa hiçbiri
2. Uzunluğu >=0 olan demet
hayır.
1. Herhangi bir hata oluştuysa hiçbiri
2. Uzunluğu >=0 olan demet
Tamam, şimdi anladım.
Teşekkür
mt5.terminal_info() öğesinin şunları gösterdiğine dikkat edin:
yol değeri ='C:\\Works\\MT5 - terminaller\\MetaTrader 5', data_path ='C:\\Works\\MT5 - terminaller\\MetaTrader 5', commondata_path ='C:\\Users\\rip \\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Ortak'
Özdeş. Böyle mi olmalı?
Aşağıdaki kod:
@Almaz
Copy_xxx_xxx işlevlerini ilk kez çalıştırdığınızda, terminal bir süredir başlatılmadığında,
işlevler, geçmiş sayfalamanın senkronizasyonunu beklemeden geçmişi atlayarak mevcut sonucu hemen döndürür.
Diğer bir deyişle, ilkişlev çağrısı , geçmişin atlandığı bir sonuç döndürür.
Yalnızca sonraki aramalarda, geçmiş değiştirildiğinde doğru sonuç döndürülür.
Bu anı düzeltmek mümkün mü? Ve copy_xxx_xxx işlevleri, ilk çağrıldıklarında geçmişin değiştirilmesini bekledi.