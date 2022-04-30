MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 27
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Python ile ilgili olarak , geçenlerde içinde yazılı olan ranger (dosya yöneticisi) hakkında konuştum. Birkaç gün kullandım, izlenimler ilginç özelliklere sahip harika bir fikir, ancak bir pitonda gerçekten aptalca (arka planda bazı karmaşık görevler gerçekleştirilirse). Yıkıldı, xs neden bu piton insanları böyle yerleştiriyor. Bir sishka'ya benzer bir zanaat koydum .
Her aracın kendi amacı vardır.
mc'yi kullan...
Sürüm 5.0.9 mevcut:
teşekkürler tamam
Alıntı yüklerken garip davranış:
2018'den indirirseniz, fiyatlar yüklenir ve hata olmaz
Geçmiş mevcut:
Bir çözüm buldum, Sınırsız terminalin "pencereye maksimum çubukları" koyun
Alıntı yüklerken garip davranış:
2018'den indirirseniz, fiyatlar yüklenir ve hata olmaz
Geçmiş mevcut:
Bir çözüm buldum, Sınırsız terminalin "pencereye maksimum çubukları" koyun
MT5CopyRatesXxx () fonksiyonları için böyle bir durum için özel olarak bir not eklenmiştir.
MT5CopyRatesXxx () fonksiyonları için böyle bir durum için özel olarak bir not eklenmiştir.
Harika teşekkür ederim
Belgeler diyor ki:
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5 , имеют UTC-время.
Hata: modül verileri UTC'de değil, sunucu saatinde döndürür. ( MT5CopyRate Aralık)
Genel olarak, terminal saati hangi saat diliminde saklar? UTC veya sunucu saati veya yerel terminal saati ?
Belgeler diyor ki:
Hata: modül verileri UTC'de değil, sunucu saatinde döndürür. ( MT5CopyRate Aralık)
Genel olarak, terminal saati hangi saat diliminde saklar? UTC veya sunucu saati veya yerel terminal saati?
Terminal sunucusu zamanı her zaman döndürülür, yani. hiçbir şeyin düzeltilmesi gerekmez. Yardım güncellenmelidir.
Terminal genellikle UTC + 2'de depolar, "piyasa incelemesinde" saat tarafından belirleyebilirsiniz.
Terminal sunucusu zamanı her zaman döndürülür, yani. hiçbir şeyin düzeltilmesi gerekmez. Yardım güncellenmelidir.
Terminal genellikle UTC + 2'de depolar, "piyasa incelemesinde" saat tarafından belirleyebilirsiniz.
Bu uygunsuz ve yanlış. Sadece terminale bakmak bile, oradaki ve başka bir yerdeki zamanı ilişkilendirmek zor.
Yerel saat bilinir, UTC'nin hesaplanması (ofseti hatırlayın) veya alınması kolaydır. Ancak sunucu zamanı, herhangi bir şeyle karşılaştırıldığında aranmalıdır. Sunucu zaman farkı nedir? cevap genellikle +2 veya izle. Rahatsız. Terminalde, zaman gösterimini de (yerel, UTC, sunucu) ayarlamak istiyorum, çok daha uygun olacak.
Ve veriler farklı terminallerden geliyorsa? tahmin etme zamanı.
UTC çok daha iyi, yardım değil, işlevi düzeltmeniz gerekiyor.
Bu uygunsuz ve yanlış. Sadece terminale bakmak bile, oradaki ve başka bir yerdeki zamanı ilişkilendirmek zor.
Yerel saat bilinir, UTC'nin hesaplanması (ofseti hatırlayın) veya alınması kolaydır. Ancak sunucu zamanı, herhangi bir şeyle karşılaştırıldığında aranmalıdır. Sunucu zaman farkı nedir? cevap genellikle +2 veya izle. Rahatsız.
UTC çok daha iyi, yardım değil, işlevi düzeltmeniz gerekiyor.
Belki bazı amaçlar için elverişsizdir, şu ana kadar benim için şu ankiler için uygun: Terminalde gördüğüm şey Python'da aldığım şey, başka bir aralığa yönlendirmem gerekmiyor