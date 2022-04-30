MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 32

Renat Fatkhullin :

Python 3.8'e sahipsiniz, 3.7.6'yı yüklemek daha iyidir, çünkü zaten birçok kitaplık henüz 3.8'e hazır değil.

1) Komut satırından komut dosyasını kontrol edin

2) Python yolunun PATH içinde olduğundan emin olun.

3) Python'un yalnızca bir kopyası olduğundan ve diğer sürümlerle çakışma olmadığından emin olun.

4) Düzenleyici ayarlarında yolun tam olarak Python'un o tek kopyasına gittiğinden emin olun.

3.8 kaldırıldı, 3.7.6 kuruldu. Sadece bir versiyon var. PATH içindeki yollar iki dosya halinde yazılmıştır, editörden yolu kontrol ettim.


Ve hala:


 
Vladimir Karputov :

Belki python yolu ayarında yolu AppData olarak ayarlamanız gerekir.
Varsayılan olarak bu klasöre yükledim.
Ve nedense E:\Programs\Python37'niz var


 
Roman :

Böyle bir yolum var, bu yüzden onu ' E:\Programs\Python37' klasörüne koydum

 
Vladimir Karputov :

Varsayılan olarak her şeyi yükledim, sorun yok


 
Python görsel stüdyoya dahil mi?

Farklı sistemler tarafından dolaylı veya otomatik olarak ayarlanan piton hayvanat bahçesi nedeniyle, kütüphaneleri kolayca başka bir python kopyasına kurabilir ve ardından diğer kopyaları çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Pitonlarla uğraşın lütfen. Python'a geçen herkes, hayatlarının geri kalanında kütüphaneler, bağımlılıklar ve uyumsuzluklarla savaşmaya hazır olmalıdır.

Kütüphanelerden bir ortam oluşturmak ve bazı kütüphane güncellemelerinin bilinmeyen sayıda kütüphaneyi bozmaması için dua etmek bir pitonistin kaderidir.
 
Renat Fatkhullin :
Görsel stüdyo silindi. Pycharm kaldırıldı. Sadece piton kaldı. Benim hatam burada:


 

Belki Python indirilir ve varsayılan olarak 32 bit olarak ayarlanır?

Kurulum düğmesini ayarlarda ayarlamak daha iyidir - 64 bit sürüm kesinlikle orada verilir.

 
Renat Fatkhullin :
Hayır. x64:



Bu sadece Intel CORE i3'e sahip olduğum işlemci.


Ayarlarda editörde stüdyoyu sildikten sonra iki alan boş çıkıyor - bu normal mi?


Yoksa LLVM kurmam mı gerekiyor?

 

Görünüşe göre bir dosya (DLL?) ' .C ' gerekli.

Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py satırında yemin ettiğinden beri 

from .C import *


hata mesajı: 

>>> 
==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ===
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py" , line 35 , in <module>
    from .C import *
ImportError: attempted relative import with no known parent package
>>>
 
Roman :

MetaEditor'un dış görünümünü nasıl değiştirirsiniz? Lütfen bana haber ver.

