MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır
Python 3.8'e sahipsiniz, 3.7.6'yı yüklemek daha iyidir, çünkü zaten birçok kitaplık henüz 3.8'e hazır değil.
1) Komut satırından komut dosyasını kontrol edin
2) Python yolunun PATH içinde olduğundan emin olun.
3) Python'un yalnızca bir kopyası olduğundan ve diğer sürümlerle çakışma olmadığından emin olun.
4) Düzenleyici ayarlarında yolun tam olarak Python'un o tek kopyasına gittiğinden emin olun.
3.8 kaldırıldı, 3.7.6 kuruldu. Sadece bir versiyon var. PATH içindeki yollar iki dosya halinde yazılmıştır, editörden yolu kontrol ettim.
Belki python yolu ayarında yolu AppData olarak ayarlamanız gerekir.
Varsayılan olarak bu klasöre yükledim.
Ve nedense E:\Programs\Python37'niz var
Böyle bir yolum var, bu yüzden onu ' E:\Programs\Python37' klasörüne koydum
Varsayılan olarak her şeyi yükledim, sorun yok
Python görsel stüdyoya dahil mi?
Görsel stüdyo silindi. Pycharm kaldırıldı. Sadece piton kaldı. Benim hatam burada:
Hayır. x64:
Bu sadece Intel CORE i3'e sahip olduğum işlemci.
Ayarlarda editörde stüdyoyu sildikten sonra iki alan boş çıkıyor - bu normal mi?
Yoksa LLVM kurmam mı gerekiyor?
Görünüşe göre bir dosya (DLL?) ' .C ' gerekli.
Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py satırında yemin ettiğinden beri
from .C import *
hata mesajı:
MetaEditor'un dış görünümünü nasıl değiştirirsiniz? Lütfen bana haber ver.