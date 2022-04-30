MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 23
Tek üzücü olan şey, son 15 yılda sayı kırıcıların sadece 12 kat hızlanmasıydı, modern işlemcilerin daha hızlı olduğunu düşündüm.
Eski bir i7-3770K'm var, zaten yedi yaşında. Modern işlemciler daha akıllıdır.
Ne yazık ki, 3770K'nızı 4,8 GHz'e kadar takip etmek kolaydır, bu nedenle eski 2600K ördek bile hız aşırtma için bir cennetse, tüm mesele işlemcileri azaltma arzusudur ve bu da soğutma ile ilgili sorunlara yol açar. Örneğin, 6xxx sadece dağılmak için bir problem yapın. Genel olarak, kullanıcılar için, xeon'lara daha çok benzemeye başlayan en son i9 dışında, özellikler pek değişmedi. Sıradan tüketiciler için süreçlerin aksine, enerji verimliliğinde xeon'ların avantajı. yani 3770k'niz sıradan bir kullanıcı için hala oldukça normal
İlgilenenler için protlarınızı test edebilirsiniz.
AMD FX'ten 2 çekirdekli 32 bit Windows7 sanal makinede test edilmiştir .
Mql5'te 6 saniye çıktı.
Python'da iş parçacığı başına 2,5 saniye sürdü
Tek iş parçacığında I7'de sahip olduğunuzdan çok daha hızlı ve hatta daha hızlı, ki bu harika.
Görünüşe göre jit derleyici AMD için daha iyi çalışıyor veya AMD bu tür görevler için daha iyi.
Normal bir test, python'un IEEE standardına (fastmath = true) tam uyum konusunda puan vermesine izin verdiler, o zaman -Ofast'ı sish'e kaydırmanız gerekiyor. Ayrıca, döngüyü paralel hale getirmek için OpenMP de var - [birkaç ek satır] (https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-aix-openmp-framework/index.html).
Soyutlamayı sevenler... Peki ya python üzerinde bir eklenti varsa? başka var mı Sanal makinenin sanal makinesinin sanal makinesini bayt kodlamak için derleme.
Ne yazık ki, birkaç algoritma paralel olarak ayrıştırılabilir.
Verilen pi hesaplama örneği, sadece böyle bir sentetik testi göstermek içindir. Aynısı C++'da OpenMP ile yapılır. Ve OpenCL ile MQL5'te daha da hızlı yapılabilir.
Visual Studio'da döngüler için böyle bir paralellik seçeneği buldum.
mql de böyle bir yönergeyi uygulayabilir mi?
Yoksa mql'deki döngüler varsayılan olarak zaten paralel mi?
Visual Studio'da bu parametrenin kullanımı, ben (herkes gibi) ve son 10 yılda göremedim. Döngü açma hakkında raporlama için tüm bayraklarla bile.
Aslında, paralelleştirme için birçok fırsatın olduğu büyük projelerde bile işe yaramadı ve çalışmaz. Yalnızca manuel döngü işaretlemeli doğrudan OpenMP çalışır.
MQL5'te döngüler paralelleştirilmemiştir.
Ne yazık ki, birkaç algoritma paralel olarak ayrıştırılabilir.
Blogumda mükemmel paralellik gösteren bir hesaplama yayınladım. Ne yazık ki OpenCL bilgisi benim sahip olduğumdan çok daha yüksek yetkinlikler gerektirecek düzeyde.
Basit bir örnek kullanarak (bir blogda olduğu gibi) OpenCL uygulamasını ve hızlandırmanın sonucunu görmek istiyorum.
Blogumda mükemmel paralellik gösteren bir hesaplama yayınladım. Ne yazık ki OpenCL bilgisi benim sahip olduğumdan çok daha yüksek yetkinlikler gerektirecek düzeyde.
OpCl konusunda değil, Python konusunda
Görsel olarak benzer durumlar da iyi tanımlanmıştır (artış dağılımları)
0-6 saat grubuna dikkat edin (GMT + 2'ye göre)
10 yıl içinde aylar
10 yıl boyunca saat