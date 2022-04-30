MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 38
Python 5.0.18 için MetaTrader 5'in yeni sürümü ve MetaTrader 5 build 2319'un beta sürümü:
Her şey api değiştiği için eski örnekler artık çalışmıyor.
İşte yeni özellik seti:
Misal:
Test/optimizasyon çalıştırmak ve sonuçlarını almak için özellikler ekleme planları var mı?
Python programları terminalde yalnızca betikler şeklinde başlatılacak ve hiçbir şekilde katılmayacak ve ticaret stratejisi test cihazına katılmayacaktır.
Bu çözüm, python'da derin araştırmalar yapan ve şunları yapmak isteyenler içindir:
Yalnızca MQL5 programları için strateji test cihazı.
Daha sonra kütüphaneyi genişleteceğiz ve yerleşik ve özel göstergelere terminalden erişmeyi mümkün kılacağız.
Genel olarak şu anki durum şu şekilde: Windows 7'yi 3 makineye kurdum.
Sonuç:
Windows server 2012'ye koydum - yarım dönüşle kapandı. Ve hatta python 3.8.1'de
Düzinelerce el altında değil, ama bence oradan başlayacak.
10'da iyiydi.
1. Geçmişteki sorun kaldı. Başlatma sırasında terminal, isteğe bağlı bir komisyoncu ve hesapla başlatılır. Düzeltmeye söz verdiler mi?
2. Siparişler doldurulur. Daha fazla kontrol etmedi.
3. "metatrader5 5.0.18 pypi_0 pypi" modülünün neden yalnızca " MetaTrader5" olarak içe aktarıldığı açık değil mi?
Deneyeceğiz.
İyi şanlar
Optimizasyon için Python betiklerini kendileri çalıştırmak özellikle ilginç değil.
İlginç bir olasılık, python komut dosyalarını kullanarak mql5-danışmanlarının optimizasyonunun otomasyonudur. " Optimizasyon Yönetimi " makalesinde yazılanlara benzer bir şey.
Hesaplanan değerleri ve dizileri Py'den mt5'e aktarmak için böyle bir fonksiyon olmayacağını doğru mu anladım?
Ve kullanılmaya devam ediyor - ağ çözümleri veya bellek üzerinden iletim için modülü kesmek mi?
Fark ettiğim gibi, artık nesnelerin yapısı değişti
eskidendi
Time = [x.time for x in ticks]
şimdi oldu
copy_ticks ve copy_rates yapılarını tanımlayabilir misiniz?
Hangi x[] indeksleri neye karşılık gelir.
Yoksa aynı sıra mı? de olduğu gibi
Roman :
Bu artık bir numpy dizisidir, eskisi gibi bir demet değil (yani, verinin kendisinin belleğine verimli bir doğrudan eşleme), formatı basitçe yazdırılarak görülebilir:
şimdi bunları ayrı vektörler (çarpma, çıkarma) olarak hemen alabilir ve grafikler çizebilirsiniz:
Bu artık bir numpy dizisidir, daha önce olduğu gibi bir demet değil (yani, verinin kendisinin belleğine verimli bir doğrudan eşleme), formatı basitçe yazdırılarak görülebilir:
şimdi bunları ayrı vektörler (çarpma, çıkarma) olarak hemen alabilir ve grafikler çizebilirsiniz:
Teşekkürler Diamond, şimdi anlaşıldı.
Soru açık kalır:
Hesaplanan değerleri ve dizileri Py'den mt5'e aktarmak için böyle bir fonksiyon olmayacağını doğru mu anladım?
Ve kullanılmaya devam ediyor - ağ çözümleri veya bellek üzerinden iletim için modülü kesmek mi?