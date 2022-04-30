MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 30
Sizi bunu yapmaya motive eden nedir?
İkinci gün Tester otomatikleştiricisini yazıyorum. KB'de yayınlayacağım ve bir şekilde şeyin gerekli olup olmadığını veya başka bir geeky birikimi olup olmadığını anlamak istiyorum. Çünkü geliştiricilerin neden bunu yapmadıklarını anlamıyorum, ancak aktif olarak başka bir şey yapıyorlar, öyle görünüyor ki, daha az talep gören bir büyüklük sırası. Belki de değerlendirmelerimde yanılıyorum.
Test cihazını tamamen sıfırdan yeniden yazacağız. Zaten süreç başladı.
Eylemlerimizi anlamak için büyük sayılarda ve 5-10 yıllık ufukta düşünün. Gerçek, elimizdeki kanıta dayalı istatistikler tarafından hala geride bırakılacaktır.
Geliştirilmekte olan teknolojilerde büyük değişiklikler yaşıyoruz ve bunların hepsi terminalle ilgili değil.
ML ile MT5 entegrasyonlarının Data Scientist programcılarını özellikle MT5 ve MQL5 ile ilgilenmeye nasıl teşvik edebileceğini gerçekten anlamıyorum.
Ve elbette, bunun Piyasada yeni bir trend oluşturacağına inanmak zor.
Tüccarların MO-couloir'lerinde bazı sözlerin olması mümkündür. Gerçi ben daha çok çiftleşme eğilimindeyim. Eş modunda Bulutun basit ve verimli kullanımına ilgi duyulacak topluluk. bilgi işlem.Pazarlama olmadan, iyi şeylerin bile yükselme şansı neredeyse yoktur.
2302 ve üzeri sürümlerde MetaEditor'da Python entegrasyonunu kullanan var mı (Beta 2304 daha iyidir)?
Şimdi editöre entegrasyonun ilk versiyonu çalışıyor ve sonra şöyle olacak:
Düzenleyicide *.py ve *.ipynb programlarının başlatılması zaten çalışıyor.
Deneyin lütfen.
Python betikleri aracılığıyla makine öğrenimi üzerinde çalıştıktan sonra, ONNX ile WinML'yi yerel olarak MQL5'in kendisinde uygulamaya geçeceğiz.
Bu kesinlikle ilginç.
Bununla birlikte, en önemli şey, aracılar için eğitimi paralelleştirme yeteneği olacaktır - bu tam olarak python'un sahip olmadığı şeydir.
Daha doğrusu, anında, bir sonraki aracı için görevi veya bulut için bir dizi görevi belirleyin ve sonuca göre dinamik olarak değiştirin. Ve aracıya bir dosya gönderirken, belirli bir bayrak ayarlayın (bir dosyayı indirir ve bitiş çizgisine kadar (görevler durana kadar) silmez) /// veya gerekirse, üzerinde oluşturulabilecek yeni bir dosya yükleyin. uçmak (optimizasyon sırasında))
Python betikleri ile bu teorik olarak bile imkansızdır:
Söyleyin bana, metatrader5 python kitaplığının Android'de MT5'e bağlanmasını etkinleştirmeyi planlıyor musunuz?
Günümüzde telefon cihazları o kadar güçlü hale geldi ki, birçok veri analizi ve görselleştirme görevi tamamen android altında python üzerinde çözülebiliyor.
Ticaret botlarının da talep göreceğini düşünüyorum. )
Sürüm 5.0.11, 3.6, 3.7 ve 3.8 sürümlerini içeriyordu.
Ne yazık ki, eski sürümler desteklenmeyecektir. Yakında tüm kitaplığı sıfırdan yeniden yazacağız ve ticaret dahil birçok işlev ekleyeceğiz.
Kulağa harika geliyor.... Bu sürümü bekleyeceğim. Lütfen Python 3'ün tüm sürümlerini etkinleştirin. Bu günlerde çoğu insan Python 3 kullandığından Python 3.4.x ile ilgili bir sorun olabileceğini düşünüyorum, bu yüzden göz ardı edilebilir.
NN'ye ek olarak, görevleri aracılar arasında paralel hale getirmek için ağaç oluşturma algoritmaları ve güçlendirme çeşitlerine ihtiyacımız var.
Teçhizat:
ve ortam değişkenleri
senaryo
Düzenleyici ayarları:
"Derle" düğmesine tıkladığınızda, editör basitçe moda geçer
ve başka hiçbir şey olmuyor.
Hiç çalıştırılması gereken bir şey var mı?