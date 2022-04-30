MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 43
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Build 2323, MetaQuotes-Demo'da ve yardım menüsünden beta sürümündeki güncelleme komutu aracılığıyla zaten mevcuttur.
Python için MetaTrader 5.0.20 kitaplığına yükseltmeyi unutmayın lütfen.
MetaQuotes-Beta sunucusu, adres 78.140.180.203:443
MT5'te sunucu IP'si nasıl bulunur? MT4'te sadece srv dosyasına bakabilirsiniz. MT5'e ne dersiniz?
MT5'te sunucu IP'si nasıl bulunur? MT4'te sadece srv dosyasına bakabilirsiniz. MT5'e ne dersiniz?
sorusuna katılıyorum.
MT5'te sunucu IP'si nasıl bulunur? MT4'te sadece srv dosyasına bakabilirsiniz. MT5'e ne dersiniz?
"Create-> Python Script-> Next" Düzenleyicisinde ise, dosya MQL5/Script/Python'da değil MQL5/Script klasöründe oluşturulur. Bir şekilde düzeltemez misin? El ele hareket etmek çok uygun değil.
Yoldaki herhangi bir klasörü belirtin.
Yoldaki herhangi bir klasörü belirtin.
Teşekkür ederim.
Terminal, python'dan çok iş parçacıklı geçmiş sorgusunu destekliyor mu?
Birden çok mt5.initialize oturumu oluşturabiliyorsanız.
Aynı oturum içinde istekler senkronizedir.