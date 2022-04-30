MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 43

Build 2323, MetaQuotes-Demo'da ve yardım menüsünden beta sürümündeki güncelleme komutu aracılığıyla zaten mevcuttur.

Python için MetaTrader 5.0.20 kitaplığına yükseltmeyi unutmayın lütfen.

 
Renat Fatkhullin :

MetaQuotes-Beta sunucusu, adres 78.140.180.203:443

MT5'te sunucu IP'si nasıl bulunur? MT4'te sadece srv dosyasına bakabilirsiniz. MT5'e ne dersiniz?

 
fxsaber :

sorusuna katılıyorum.

 
fxsaber :

MT5'te sunucu IP'si nasıl bulunur? MT4'te sadece srv dosyasına bakabilirsiniz. MT5'e ne dersiniz?

Mümkün değil.

Sunucunun genel adını kullanın. Önce manuel olarak terminale eklemeniz ve en az bir kez düzenli olarak oturum açmanız önerilir.

Bundan sonra, python'dan sadece sunucunun oturum açma veya oturum açma adını şifre olmadan belirtmek mümkün olacaktır.

İstemci SSL sertifikalarının kullanıldığı ek güvenlik durumunda, sertifika otomatik olarak terminal deposundan alınacaktır.
 
"Create-> Python Script-> Next" Düzenleyicisinde ise, dosya MQL5/Script/Python'da değil MQL5/Script klasöründe oluşturulur. Bir şekilde düzeltemez misin? El ele hareket etmek çok uygun değil.
 
Vladimir Perervenko :
Yoldaki herhangi bir klasörü belirtin.


 
Roman :

Yoldaki herhangi bir klasörü belirtin.


Teşekkür ederim.

 
Terminal, python'dan çok iş parçacıklı geçmiş sorgusunu destekliyor mu?
 
Dmitri Custurov :
Terminal, python'dan çok iş parçacıklı geçmiş sorgusunu destekliyor mu?

Birden çok mt5.initialize oturumu oluşturabiliyorsanız.

Aynı oturum içinde istekler senkronizedir.

 
Doğal olarak çok sayıda seans. Python'un platformdaki yetenekleri gözlerimizin önünde artıyor, bu mükemmel. Teşekkür ederim.
