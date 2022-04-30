MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 48

jaffer wilson :

Bu yüzden bilmek istiyorum. Sorunların her zaman bir çözümü vardır. Bunları forumumuzda çözmeyi düşünüyorum. Lütfen herhangi bir geliştirici bana bu konuda yardımcı olabilir mi?

Python 3.5.0'da tamamlanmış bir projem var

Bağımlılıkları olduğu için başka bir sürüme yükseltemiyorum.

Bir çözüm veremezseniz, biri projemi ücretsiz olarak Python 3.7'ye çevirebilir mi? Bence kimse yapamaz. Bu yüzden beni rahatsız etmek yerine lütfen kodu paylaşın ya da en azından Python 3.5.0 üzerinde çalışan kodu serbest bırakın.

Ne yazık ki, Windows platformu için resmi bir python 3.5.x sürümü yok:


Bu yüzden desteklemiyoruz. Bu artık değiştirilemez.


Python Hayvanat Bahçesi denilen şey budur. İçinde geliştirmenin tek yolu projelerinizi zamanında yeni versiyonlara çevirmektir.
Birinin projemi farklı bir Python sürümüne taşımasını sağlamak için daha fazla para harcamam gerektiğini mi söylüyorsunuz? Neden Python 3.5'in herhangi bir sürümünü alamıyorsunuz? ve sadece konektörü onunla deneyin. Pek önemli değil sanırım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorsanız, kaynak kodunu benimle paylaşın, sizin için ücretsiz olarak yapayım.

Bu seçeneği Windows için burada kullanabilirsiniz: https://www.python.org/downloads/release/python-350/

Navigatörün artık bir veri aboneliği vardır.
Bir soru var, gelecekte sağlanan verilerin sağlayıcısı kim olacak?
MQ şirketi, komisyoncu/bayi, borsa, üçüncü taraf veri beslemesi?
Ya da belki kullanıcı özel bir tarih dağıtabilir mi?
 
Lütfen az önce yaptığım yorum hakkında bir şeyler söyleyin. Python 3.5.0 için bir dağıtım sürümü olacak mı yoksa benim sürümüme uyacak şekilde derleyebilmem için bir kod paylaşır mısınız?

 

MQL5/Script/Python klasöründe bulunan Start.py betiğini atarken bir hata çıkıyor:

2020.02.27 20:41:18.934 piton 'Başlat': python işlem iş parçacığı oluşturma hatası [Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. (2)]

Günlük dosyasında:

2 2020.02.27 20:42:01,565 MqlProjesi kaynak dosya özelliği "yol" boş

Hangi dosya ve yoldan bahsediyoruz?

 
Kontrol edelim ve 3.5.0 altında derlemeye çalışalım

 
"Senaryoyu bırakmak" ile ne demek istiyorsun?

Navigatörden grafiğe sürükle ve bırak?

Böyle bir hata, Python işleyicisinin exe dosyasını bulamadığı anlamına gelir. Python betiğinin tam adını belirtin ve editör ayarlarında python yorumlayıcısına giden yolun doğruluğunu kontrol edin.

 
Evet, gezginden grafiğe sürükleyip bırakın.

Her şey doğru gibi görünüyor. Yarın çözeceğim. Muhtemelen python.exe sorunlarının yolu ile.

 
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ve 3.9 sürümleri için 5.0.23 python kitaplığı topladık.

Şu şekilde güncelleyin: 

pip install metatrader5

или

pip install --upgrade metatrader5
 
Birkaç özellik ekle?

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır

Roma , 2020.02.25 23:13

Symbol_total ve symbol_name işlevlerinin eksikliği
Bunun gibi karakterlerin bir listesini almak için:

 string name = "" ;
int total = SymbolsTotal ( true );
   
for ( int i = 0 ; i < total; i++)
{
   name = SymbolName (i, true );
      
   ...
}

