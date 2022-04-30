MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 31
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Editörde python betiklerini derlemek, onu editörün içinde çalıştırmak anlamına gelir.
Hata pencerelerindeki çıktıya bakın ve günlüğe kaydedin. Günlük, ana çıktıyı gösterirken, hatalar stderr çıktısını gösterir.
Editörde python betiklerini derlemek, onu editörün içinde çalıştırmak anlamına gelir.
Hata pencerelerindeki çıktıya bakın ve günlüğe kaydedin. Günlük, ana çıktıyı gösterirken, hatalar stderr çıktısını gösterir.
Apaçık. "Hatalar" penceresinde hata yok,
ve "Günlük" penceresinde, komut dosyası muhtemelen benim eylemimi bekliyor
Anladığım kadarıyla, geri bildirim yok (belki de henüz değil).
Sonra 1 numaralı gönderideki örneği çalıştırmaya çalışıyorum ( https://www.mql5.com/en/forum/306688 ) - matplotlib ve MetaTrader5 paketini kurdum.
İlk gönderideki örneği çalıştırmaya çalışıyorum
hatalar içinde
dergide
ve hiçbir şey olmuyor (terminal çalışıyor).
Editörde python betiklerini derlemek, onu editörün içinde çalıştırmak anlamına gelir.
Hata pencerelerindeki çıktıya bakın ve günlüğe kaydedin. Günlük, ana çıktıyı gösterirken, hatalar stderr çıktısını gösterir.
Yani .py betiği .ex5'e derlenmeyecek mi?
Ve gezginden yürütme için çalıştırın.
Apaçık. "Hatalar" penceresinde hata yok,
ve "Günlük" penceresinde, komut dosyası muhtemelen benim eylemimi bekliyor
Anladığım kadarıyla, geri bildirim yok (belki de henüz değil).
Sonra 1 numaralı gönderideki örneği çalıştırmaya çalışıyorum ( https://www.mql5.com/en/forum/306688 ) - matplotlib ve MetaTrader5 paketini kurdum.
İlk gönderideki örneği çalıştırmaya çalışıyorum
hatalar içinde
dergide
ve hiçbir şey olmuyor (terminal çalışıyor).
MetaTrader5 kitaplığı kurulu değil, aşağıdakileri yapın:
her şey çalışıyor:
Yani .py betiği .ex5'e derlenmeyecek mi?
Ve gezginden yürütme için çalıştırın.
Elbette derlenmeyecek, ancak gezginde *.py programı olarak görünecek ve ayrı bir terminal iş parçacığında gizli olarak çalıştırılacaktır.
Python için normal MetaTrader 5 kitaplığı aracılığıyla terminalle iletişim.
MetaTrader5 kitaplığı kurulu değil, aşağıdakileri yapın:
her şey çalışıyor:
Kütüphanenin değeri:
( matplotlib ile hemen teslim edildi)
Eklendi: ve python'da çalışmaz:
Elbette derlenmeyecek, ancak gezginde *.py programı olarak görünecek ve ayrı bir terminal iş parçacığında gizli olarak çalıştırılacaktır.
Python için standart MetaTrader 5 kitaplığı aracılığıyla terminalle iletişim.
Şimdi bu noktaya geldi, Python görsel bir dizüstü bilgisayar gibi olacak, sadece kodun tamamı çalışıyor.
Derleme için zaten dudağımı yuvarladım ve derleme genellikle uçup giderdi.
Gerçek şu ki, .py'den .exe'ye standart derlemeyle, tersine mühendisliğe karşı çok zayıf bir koruma vardır. Hiçbiri diyebilirsin.
.py, .ex5 olarak derlenmişse, mql5'in onu iyi korunan yürütülebilir bir .ex5 olarak derlemesi açısından mql5 büyük ölçüde iyileşirdi.
Python ile bu küresel bir sorundur, bir düşünün. Ayrıca, python'u .exe'ye derlemek, C veya C ++ benzeri bir derleyici kullanır.
Ve mql5 LLVM'de.
Kaldırılan piton. 3.8.1 x64 teslim edildi.
Python'da çalışırken, şimdi şu hatalar:
Kütüphanenin değeri:
( matplotlib ile hemen teslim edildi)
Eklendi: ve python'da çalışmaz:
Python 3.8'e sahipsiniz, 3.7.6'yı yüklemek daha iyidir, çünkü zaten birçok kitaplık henüz 3.8'e hazır değil.
1) Komut satırından komut dosyasını kontrol edin
2) Python yolunun PATH içinde olduğundan emin olun.
3) Python'un yalnızca bir kopyası olduğundan ve diğer sürümlerle çakışma olmadığından emin olun.
4) Düzenleyici ayarlarında yolun tam olarak Python'un o tek kopyasına gittiğinden emin olun.
Visual Studio gibi farklı ortamlardan dolaylı olarak kurulmuş Python'lardan oluşan bir hayvanat bahçesine sahip olmak oldukça mümkündür.
Sonra 1 numaralı gönderideki örneği çalıştırmaya çalışıyorum ( https://www.mql5.com/en/forum/306688 ) - matplotlib ve MetaTrader5 paketini kurdum.
İlk gönderideki örneği çalıştırmaya çalışıyorum
hatalar içinde
dergide
ve hiçbir şey olmuyor (terminal çalışıyor).
Biraz beklemeniz gerekiyor - komut dosyası 28/01/2019 tarihinden itibaren veri istiyor - bu zaman alıyor.
İkinci olası neden, terminalin sınırlı bir " Penceredeki maksimum çubuklar " değerine sahip olmasıdır.
Yardım açıkça https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesfrom_py diyor
Gerçekten çubuk sayısıyla ilgiliyse, sınırı değiştirebilir veya komut dosyasını önümüzdeki birkaç dakika sürecek şekilde düzeltebilirsiniz, örneğin 2020 için - çalışması gerekir