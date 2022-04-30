MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 21
https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
Örnek, bir hata olan başka bir işlevi kullanır:
# UTC saat diliminde 04/01/2019 tarihinden itibaren USDJPY M5 ile çubuklar alın
oranlar = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to)
beklenen: MT5CopyRatesRange()
Tarih saatini belirli bir saat dilimine getirmek için yardım, tarih saat UTC'yi kullanmanızı önerir.
Ancak, bu hiçbir şeyi etkilemez. Herhangi bir saat dilimini ayarlarken, terminal saati alınır (benim durumumda GMT+2)
Yapı numarası ?
pip kurulumu -- MetaTrader5'i yükseltin
Gereksinim zaten güncel: c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8) içinde MetaTrader5
Her şeyi tek bir yere taşımak mümkün mü?
Tam olarak ne? Tüm tartışma başlığı?
evet, yani bir yerde her şey pitonla ilgiliydi
moderatörler mb'yi aktaracak
MetaTrader5 python lib ve MT5CopyRatesFrom - garip mi yoksa hata mı?
Dmitry Prokopiev , 2019.11.30 10:59
Merhaba.
MT5CopyRatesRange ve diğer işlevlerin döndürdüğü verilerde böyle bir tuhaflıkla karşılaştım.
Her şey önemsiz, ancak çıktıda elimizde:
dikkat etmek istiyorum:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1,22957, low=1,22989, high=1,22557 , close=1,2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
terminale gidin, bu çerçeve için düşük/yüksekliğe bakın:
Düşük = 1.22557 olduğunu görüyoruz, yüksek= 1.22989
Soru bir hata mı, yoksa MT5Rate anahtarları bir şekilde yapılandırılmış mı?