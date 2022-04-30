MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 45
@Marcos Tebrich
Vladimir Karputov , 20.01.2015 15:22
Kodu girin , lütfen düğmeyi kullanarak
Şu şekilde deneyin:
Lütfen bedenim bana yardım edebilir.
Uzaktan çalıştırma mümkün mü? Onlar. jupyter'ın çalıştığı sunucunun ipini mi yoksa yalnızca yerel olarak mı belirtin?
Sadece yerel olarak.
Bu komut dosyalarını doğrudan MetaEditor veya MetaTrader 5'te çalıştırın
Komut dosyaları indirilmez.
Sayfa c.mql5.com bulunamadı
https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py web adresi için sayfa bulunamadı
Daha sonra buradaki yardımdan örnekler alınabilir - https://www.mql5.com/en/docs ( Python için MetaTrader – Python programlarıyla çalışma modülü. )
Az önce kontrol edildi - güncellenmiş sürüm. Henüz tüm işlevler belgelenmemiştir, ancak anlamak için yeterlidir. Tüm scriptler var.
Bu komut dosyalarını doğrudan MetaEditor veya MetaTrader 5'te çalıştırın
ZIP olarak eklendi
Şu şekilde deneyin:
Teşekkürler denedim, ama beş bende aynı hata
MT5_ öneki artık kullanılmamaktadır:
Lütfen bana kim yardım edebilir.
Öyleyse
E sonra
Eğer bir
import MetaTrader5 as mt5
O
Benzer şekilde, paketin geri kalanı komutları.
İyi şanlar