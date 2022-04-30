MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 45

Yeni yorum
 

Şu şekilde deneyin: 

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich :

Lütfen bedenim bana yardım edebilir.


Bu komut dosyalarını doğrudan MetaEditor veya MetaTrader 5'te çalıştırın
 
Дмитрий Прокопьев :

Uzaktan çalıştırma mümkün mü? Onlar. jupyter'ın çalıştığı sunucunun ipini mi yoksa yalnızca yerel olarak mı belirtin?

Sadece yerel olarak.

 
Rashid Umarov :
Bu komut dosyalarını doğrudan MetaEditor veya MetaTrader 5'te çalıştırın

Komut dosyaları indirilmez.

Sayfa c.mql5.com bulunamadı

https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py web adresi için sayfa bulunamadı

HTTP HATA 404
 
Vladimir Karputov :

Komut dosyaları indirilmez.

Sayfa c.mql5.com bulunamadı

https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py web adresi için sayfa bulunamadı

HTTP HATA 404

Daha sonra buradaki yardımdan örnekler alınabilir - https://www.mql5.com/en/docs ( Python için MetaTrader – Python programlarıyla çalışma modülü. )

Az önce kontrol edildi - güncellenmiş sürüm. Henüz tüm işlevler belgelenmemiştir, ancak anlamak için yeterlidir. Tüm scriptler var.


MQL5 Reference - How to use algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
MQL5 Reference - How to use algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
  • www.mql5.com
MetaQuotes Language 5 (MQL5) is a high-level language designed for developing technical indicators, trading robots and utility applications, which automate financial trading. MQL5 has been developed by MetaQuotes Software Corp. for their trading platform. The language syntax is very close to C++ enabling programmers to develop applications in...
 
Rashid Umarov :
Bu komut dosyalarını doğrudan MetaEditor veya MetaTrader 5'te çalıştırın

ZIP olarak eklendi

Dosyalar:
python_scripts.zip  10 kb
 
Renat fatkhullin :

Şu şekilde deneyin:

Teşekkürler denedim, ama beş bende aynı hata

 
Marcos Tebrich :

Teşekkürler denedim, ama beş bende aynı hata

MT5_ öneki artık kullanılmamaktadır: 

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich :

Lütfen bana kim yardım edebilir.


Öyleyse 

from MetaTrader5 import *

E sonra 

initialize ()

Eğer bir 

import MetaTrader5 as mt5

O 

mt5.initialize ()

Benzer şekilde, paketin geri kalanı komutları.

İyi şanlar

1...383940414243444546474849505152...88
Yeni yorum