5.0.15 sürümünden bu yana, python kitaplığı eskisiyle uyumlu olmayan ve en son terminal beta sürümünü gerektiren yeni bir biçimde çalışır.
Güncellenmiş belgeleri ve örnekleri yakında yayınlayacağız
Kütüphanenin eski sürümünü geçici olarak indirmek mümkün müdür?
https://pypi.org/project/MetaTrader5/5.0.11/#files
Entegrasyonlar hakkında fikrimi belirtmeden edemeyeceğim. İki elim var. Python, sinir ağları, yapay zeka, derleyici uzantıları ve daha fazlası...
Ama bir AMA var.
Harika geliştirme ortamı ne olursa olsun, devasa olmalı, değil mi? Ve araçları sıradan ilkel ise, nasıl kütle olabilir? HAYIR - sıradan ilkeller değil, AMA GENIUS İLKELLER. SÜPER KOMPLEKS İLKELLER.
CCanvas sınıfını ele alalım - bu, grafik ilkellerin bir derlemesidir. Onlardan kaç tane toplanabilir? Çok güzelsin. Ve bunun için ne kadar beyin ve çalışma gerekiyor? - DENİZ. BİR ŞEY yaratmak için bir beyin ve emek denizi. Kaç tanesi buna muktedir? - Birimler.
Yine ana soru: APRIORI bir kişinin olağanüstü tasarım yeteneklerine sahip olduğunu varsayarsa, geliştirme ortamının araçları nasıl büyük ölçüde talep edilebilir hale gelebilir? Kitle üzerinde, bu durumda, hiçbir soru olamaz.
Kısaca tekrar edeyim:
Bir kişi Python, C++, MQL5, Algoritmik ticarete aşinaysa ve olağanüstü tasarım yeteneklerine sahipse, ŞEY'ini hangi profesyonel ortamda yaratması onun için ne fark eder? Olasılıkların MİNİMUM'unu kullanır ve sonucun MAKSİMUM'unu üretir. Gerisi, her şeyi arka arkaya kullanmaya çalışacak ve araç setinin karmaşıklığının eşiğinden dolayı hiçbir şey yaratmayacaktır.
Peki kim ve ne hedeflenmelidir?
Aşağıdaki sürüm, mevcut minimum 5.0.10'a kadar
Görünüşe göre güncellemeleri beklememiz gerekecek.
Herkese selamlar!
Örnekleri doğru izlememe rağmen neden bu hatayı alıyorum?
Python görsel stüdyoya dahil mi?
Python hayvanat bahçesi yok. Çevre (çevre) kavramı vardır. Bir bilgisayarın birden fazla ortamı olabilir. Kullanıcı hangi Ortamın kullanılacağını seçer.
Komut dosyası yürütülmeden önce Python ortamı başlatılmalıdır.
Bunu kitaplığımda dikkate aldım . Ortam başlatma işlevinin kodu buradadır.
Belki MetaEditor'dan vazgeçmenin zamanı gelmiştir? Tam teşekküllü hazır bir tane alabiliyorsanız, neden IDE'nize farklı teknolojiler sokuyorsunuz?
Artık herkes IDE için bir modül oluşturuyor:
microsoft görsel stüdyo kodu
jetbrains intellij fikri
Ortamları kolayca destekliyoruz. Editördeki derleyici ayarlarına bakın lütfen.
Hayvanat bahçesinden, terminalin bir ortam seçebileceği (örneğin, varsayılan yol) ve kitaplıkların kullanıcı tarafından başka bir ortama manuel olarak kurulacağı anlamında konuştum.
Yarın, terminalin ilgili yeni bir beta sürümünü ve yeni bir normal python kütüphanesini yayınlayacağız. API'yi ve kütüphaneyi sıfırdan yeniden yazdığımız için tüm eski yöntemler ve örnekler çalışamaz durumda.
Yeni API seti geniştir ve ticareti tam olarak yönetmenize ve açık pozisyonlara ve işlem geçmişine erişmenize olanak tanır.
Artık Metatrader için tam teşekküllü robotları doğrudan Python'da yazabilirsiniz.
Python 5.0.18 için MetaTrader 5'in yeni sürümü ve MetaTrader 5 build 2319'un beta sürümü:
Her şey api değiştiği için eski örnekler artık çalışmıyor.
İşte yeni özellik seti:
Misal:
Her şey dinamik olarak değişir.
Gerçekten bu karmaşaya girmek istemiyorum.
ONNX ile WinML uygulamasını beklemeye değer. Ve ondan önce, ML teorisine dalın. Neyse ki, şimdi çok sayıda mevcut literatür ve çeşitli kurslar var.