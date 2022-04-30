MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 84
Merhaba, tartışmadan birkaç sayfa okuduktan sonra, aşağıdaki soruyla ilgili özel bir şey bulamadım:
- Şu anda MT ve R'yi entegre etmek için MetaTraderR veya MetaTrader5 paketleri gibi çalışan herhangi bir şey var mı?
Yaşasın
Neyle bütünleşmekle ilgileniyorsunuz? MQL4/5 <->R; MQL4/5 <-> Python mu yoksa R<->Python mu?
Biraz saçmalık. Bir sembolle ilgili verileri mt5.symbols_get aracılığıyla alıyorum. fiyat hariç her şey yolunda. 22.05'teki fiyat 75800'dü. Üstelik, genellikle her şey doğru, ama bazen böyle. Ne hakkında?
Nasıl üstesinden gelinir?
MetaTrader 5 beta build 2765 için MetaTrader5-Python-5.0.34'ün yeni sürümü mevcut
market_book_add , market_book_release , market_book_get fonksiyonları eklendi
merhaba .... bu yeni özellik için teşekkürler .... brezilya borsası (B3) tüccarları için çok önemli
Bu vurgulanan alanların ne olduğunu bilmek istiyorum.
type Bunun bir işlem türü olduğunu biliyorum, ancak şöyle bir çeviri olup olmadığını merak ediyordum:
1-satın alma
2-satış.
Sanırım anladım...
1 ile herhangi bir şey satışların en üstte olduğu yerdir.
volume_dbl alanı aynı birimdir ancak değişken gösterimi vardır.
Yeni bir özellik eklediğiniz için tekrar teşekkürler.
Belgelere bir açıklama ekler misiniz?
Güzel! Python'u MT5'e bağladı ve ilk verileri terminalden yükledi
Sorunun ne olduğunu anlayamıyorum. Copy_ticks_from kullanarak python'a keneler yüklemeye çalışıyorum, boş bir veri çerçevesi veriyor. Aynı zamanda aynı tarih için copy_rates_from düzgün çalışıyor, symbol_info_tick düzgün çalışıyor. Aracı Si-3.21, Açılış Komisyoncusu.
" copy_ticks_from " hakkında bilgim yok ama bu yapı düzgün çalışıyor:
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5. COPY_TICKS_ALL )
" copy_ticks_from " hakkında bilgim yok ama bu yapı düzgün çalışıyor: