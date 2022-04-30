MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 84

Yeni yorum
 
ferox875 :

Merhaba, tartışmadan birkaç sayfa okuduktan sonra, aşağıdaki soruyla ilgili özel bir şey bulamadım:


- Şu anda MT ve R'yi entegre etmek için MetaTraderR veya MetaTrader5 paketleri gibi çalışan herhangi bir şey var mı?


Yaşasın

Neyle bütünleşmekle ilgileniyorsunuz? MQL4/5 <->R; MQL4/5 <-> Python mu yoksa R<->Python mu?

 

Biraz saçmalık. Bir sembolle ilgili verileri mt5.symbols_get aracılığıyla alıyorum. fiyat hariç her şey yolunda. 22.05'teki fiyat 75800'dü. Üstelik, genellikle her şey doğru, ama bazen böyle. Ne hakkında?
Nasıl üstesinden gelinir?


 

MetaTrader 5 beta build 2765 için MetaTrader5-Python-5.0.34'ün yeni sürümü mevcut 

pip install --upgrade metatrader5

market_book_add , market_book_release , market_book_get fonksiyonları eklendi 

import MetaTrader5 as mt5
import time

mt5.initialize()

print(mt5.version())
print(mt5.last_error())

mt5.market_book_add( 'EURUSD' )

for i in range( 10 ):
    time.sleep( 5 )
    print()
    items = mt5.market_book_get( 'EURUSD' )
    print(items)
    # alternative
    # if items:
    #     for it in items:
    #        print(it._asdict())

mt5.market_book_release( 'EURUSD' )

mt5.shutdown()
 
MetaQuotes :

MetaTrader 5 beta build 2765 için MetaTrader5-Python-5.0.34'ün yeni sürümü mevcut

market_book_add , market_book_release , market_book_get fonksiyonları eklendi

merhaba .... bu yeni özellik için teşekkürler .... brezilya borsası (B3) tüccarları için çok önemli
Bu vurgulanan alanların ne olduğunu bilmek istiyorum.

type Bunun bir işlem türü olduğunu biliyorum, ancak şöyle bir çeviri olup olmadığını merak ediyordum:

1-satın alma

2-satış. 


{ 'type' : 2, 'price': 10.57, 'volume': 47500, 'volume_dbl' : 47500.0}
 
Jonathan Pereira :

merhaba .... bu yeni özellik için teşekkürler .... brezilya borsası (B3) tüccarları için çok önemli
Bu vurgulanan alanların ne olduğunu bilmek istiyorum.

type Bunun bir işlem türü olduğunu biliyorum, ancak şöyle bir çeviri olup olmadığını merak ediyordum:

1-satın alma

2-satış.


Sanırım anladım...

1 ile herhangi bir şey satışların en üstte olduğu yerdir.

volume_dbl alanı aynı birimdir ancak değişken gösterimi vardır.


Yeni bir özellik eklediğiniz için tekrar teşekkürler.

 
MetaQuotes :

MetaTrader 5 beta build 2765 için MetaTrader5-Python-5.0.34'ün yeni sürümü mevcut

market_book_add , market_book_release , market_book_get fonksiyonları eklendi

Belgelere bir açıklama ekler misiniz?

 

Güzel! Python'u MT5'e bağladı ve ilk verileri terminalden yükledi

 
Sorunun ne olduğunu anlayamıyorum. Copy_ticks_from kullanarak python'a keneler yüklemeye çalışıyorum, boş bir veri çerçevesi veriyor. Aynı zamanda aynı tarih için copy_rates_from düzgün çalışıyor, symbol_info_tick düzgün çalışıyor. Aracı Si-3.21, Açılış Komisyoncusu.
[Silindi]  
Sivoraksha-ia :
Sorunun ne olduğunu anlayamıyorum. Copy_ticks_from kullanarak python'a keneler yüklemeye çalışıyorum, boş bir veri çerçevesi veriyor. Aynı zamanda aynı tarih için copy_rates_from düzgün çalışıyor, symbol_info_tick düzgün çalışıyor. Aracı Si-3.21, Açılış Komisyoncusu.

" copy_ticks_from " hakkında bilgim yok ama bu yapı düzgün çalışıyor: 

ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5. COPY_TICKS_ALL )
 
Сергей Таболин :

" copy_ticks_from " hakkında bilgim yok ama bu yapı düzgün çalışıyor:

Garip ama aynı zamanda boş bir masa gelir. Terminalin kendisinde, Hızlı'da olduğu gibi, yüklemelerin çalışması için herhangi bir şey açmanız gerekiyor mu?
1...777879808182838485868788
Yeni yorum