Дмитрий Прокопьев :

Neden VS'ye ihtiyacınız var? Python VS gerektirmez.

Google, pencere python gibi bir şey ve iyi olacaksın.

Python, bilgisayarda VS'den bazı kitaplıkların bulunmasını gerektirir.

 
Alexey Kozitsyn :

https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

WindowsCompilers - Python Wiki
  • wiki.python.org
Even though Python is an interpreted language, you may need to install Windows C++ compilers in some cases. Unlike Linux, compilers for Windows are not included by default in the OS. For example, you will need to use them if you wish to: Microsoft provides official C++ compilers called Visual C++, you can find them bundled with Visual Studio...
 

Yeni güncellemede tanımlanan yeni symbol_get() & symbol_total() yöntemlerini kullanmayı denedim, ancak benim için çalışmasını sağlayamıyorum.

Symbols_get() yönteminde farklı 'group' parametresi ile birden çok kez denedim ama her zaman None döndürüyor Ayrıca tüm sembolleri terminalin market saatine eklemeyi denedim; işe yaramadı.

Hatanın anlık görüntüsü

İşte kodun ekran görüntüsü, lütfen herhangi bir hata yapıp yapmadığımı söyleyin.

 
Kiran Sawant :

Lütfen her zaman bu tür bilgileri ekleyin

 # display data on the MetaTrader 5 package
print( "MetaTrader5 package author: " ,mt5.__author__)
print( "MetaTrader5 package version: " ,mt5.__version__)
 
# establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print( "initialize() failed, error code =" ,mt5.last_error())
    quit()
 
# display data on MetaTrader 5 version
print(mt5. version ())

Ayrıca None alırsanız last_error() öğesini kontrol edin.

 
Rashid Umarov :

Ayrıca pek çok fonksiyonun açıklamalarında da son hali verildikçe değişiklikler yapıldı. Hemen hemen tüm örnekler, yeni işlevsellik dikkate alınarak yeniden yazılmıştır. Doğru, sitedeki aşağıdaki işlevlerin örnekleri henüz güncellenmedi, biraz sonra olacaklar:

web sitesi güncellendi

 
Rashid Umarov :

Lütfen her zaman bu tür bilgileri ekleyin

Ayrıca None alırsanız last_error() öğesini kontrol edin.

Terminal sürümü: [500, 2361, '08 Mart 2020']

Yazar: MetaQuotes Software Corp.

MT5 Python modülü sürümü: 5.0.29

last_error: [-5, 'Terminal: Uyumsuz sürümler, lütfen Terminal ve Python modülünün en son sürümünü yükleyin']


Sanırım yeni MetaTrader5 güncellemesini beklemem gerekiyor.

 
Kiran Sawant :

Sanırım yeni MetaTrader5 güncellemesini beklemem gerekiyor. 

import MetaTrader5 as mt5


def main():
    package_version = tuple(map( int , mt5.__version__.split( '.' )))
    terminal_build = mt5.version()[ 1 ]
    assert package_version >= ( 5 , 0 , 29 )
    assert terminal_build >= 2372


if __name__ == "__main__" :
     try :
         if mt5.initialize():
            main()
     finally :
        mt5.shutdown()
 
Kiran Sawant :

Yardım -> Masaüstü Güncellemelerini Kontrol Edin, lütfen en son beta sürümü 2374'e yükseltin.
 
MetaQuotes :
Yardım -> Masaüstü Güncellemelerini Kontrol Edin, lütfen en son beta sürümü 2374'e yükseltin.
MetaTrader5 en son güncellemeleri aldı ve yeni işlevler artık iyi çalışıyor, çok teşekkür ederim
