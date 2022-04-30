MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 59
Neden VS'ye ihtiyacınız var? Python VS gerektirmez.
Google, pencere python gibi bir şey ve iyi olacaksın.
Python, bilgisayarda VS'den bazı kitaplıkların bulunmasını gerektirir.
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
teşekkürler
Yeni güncellemede tanımlanan yeni symbol_get() & symbol_total() yöntemlerini kullanmayı denedim, ancak benim için çalışmasını sağlayamıyorum.
Symbols_get() yönteminde farklı 'group' parametresi ile birden çok kez denedim ama her zaman None döndürüyor Ayrıca tüm sembolleri terminalin market saatine eklemeyi denedim; işe yaramadı.
İşte kodun ekran görüntüsü, lütfen herhangi bir hata yapıp yapmadığımı söyleyin.
Lütfen her zaman bu tür bilgileri ekleyin
Ayrıca None alırsanız last_error() öğesini kontrol edin.
Ayrıca pek çok fonksiyonun açıklamalarında da son hali verildikçe değişiklikler yapıldı. Hemen hemen tüm örnekler, yeni işlevsellik dikkate alınarak yeniden yazılmıştır. Doğru, sitedeki aşağıdaki işlevlerin örnekleri henüz güncellenmedi, biraz sonra olacaklar:
web sitesi güncellendi
Lütfen her zaman bu tür bilgileri ekleyin
Ayrıca None alırsanız last_error() öğesini kontrol edin.
Terminal sürümü: [500, 2361, '08 Mart 2020']
Yazar: MetaQuotes Software Corp.
MT5 Python modülü sürümü: 5.0.29
last_error: [-5, 'Terminal: Uyumsuz sürümler, lütfen Terminal ve Python modülünün en son sürümünü yükleyin']
Sanırım yeni MetaTrader5 güncellemesini beklemem gerekiyor.
Yardım -> Masaüstü Güncellemelerini Kontrol Edin, lütfen en son beta sürümü 2374'e yükseltin.