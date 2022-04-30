MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 81
Ve varsayımsal olarak ONNX desteği alırsak, ithal modeller MQL'nin kendisinden daha mı yavaş olacak?
Sen kendin kontrol et.
Ancak, ONNX üzerindeki gerçek sarmalayıcının kesinlikle python için bir kitaplık / modül ve ardından belirli bir ekran kartının sürücüsü / kitaplığı (uygunsa) şeklinde C ++ içinde olacağını unutmayın.
Python, onunla oldukça pahalı veri dizileri biçiminde değiş tokuş yapmak zorunda kalan verimli kitaplıklara yapılan çağrılar arasındaki bir koridordur.
İnsanlar Python'un gerçekten sadece kütüphane çağrıları üzerinde bir sarıcı olduğunu ve başka bir şey olmadığını yeterince anlamıyor. Python'un güçlü ve modern bir dil olduğunu düşünüyorlar. Ancak gerçekte bu, C ++ kitaplıkları arasında bir bağdır;)
Ayrıca, python'un dinamik yapılarıyla (numpy'de bile) uyumluluğu sağlamak için her kütüphanenin korkunç bir maliyeti vardır.
Ayrıntıları öğrenene kadar kontrol edeceğim.
python'un esas olarak araştırma için olduğu açıktır.
Ancak daha sonra önceden eğitilmiş bazı sinir ağlarının kodunu çıkarmak için (ve araştırma sırasında her seferinde değişirler), o zaman bir yere bir şey aktarmak zaten gerçekçi değil :)
Belki de tam olarak ne yapmak istediğini anlamıyorum. Her durumda, Python API ile birçok fırsat vardır. Piyasa geçmedikçe
Nein. En basit ve en iyi şey, Selbstmord begehen ve eine Sprache wählen werden, die hunderte Erkek langsamer ist als unsere, um den Tester loszuwerden.
Für uns ist es viel rentabler, unsere Idea zu entwickeln, C++ Zu diesem Zweck, daha fazla bilgi için, einen externen LLVM-Compiler in Editor aufzunehmen.
Python modülü strateji test cihazı için komutlar alıyor mu? Sonunda mı yoksa kesinlikle değil mi?
5 sentimi koyacağım :)
Python'u aldım çünkü içindeki ağlarla çalışmak çok daha kolay (bana öyle geliyor). Bir sürü iş. Al ve uygula. Ve sinir ağları artık bir kenara itilemez. Benim düşünceme göre, MQL'nin bu varlıkla çalışmak için kütüphanelere ihtiyacı var...
Ne yaptığı ve verileri nasıl elde ettiğiniz net değil kelimelere göre yavaşlayan Python kodunuzun bir örneğine bakın. Ve neden sürekli dosyaya yazıyor? Sonunda yapılamaz mı?
Python kodunu biraz değiştirdim: kene talebi bir günden 30'a yükseldi, dosyaya satır satır değil, 500 satırlık bloklar halinde yazmayı düzenledim. Çalışma süresi birkaç saniye azaldı. Gösterge hiçbir şey değildir.
Göstergemi değiştirdim. Tamponlar eklendi ve dosyaya satır satır veri yazıldı. Onay isteği aynı kaldı - bir gün.
Göstergeyi grafikte düşürdüm
Gösterge çizildi ve tüm veriler bir dakika içinde bir dosyaya yazıldı.
Python - 3 saat
MQL - 1 dakika
Hepiniz hoşgeldiniz.
Nedenini söyle.
Bir veri çerçevesine bir csv dosyasını okuma. Sonra bir satıra birkaç satır ekleyip yeni bir csv dosyasına yazarım.
Bu kod 17 saniye çalışır.
Ancak tüm bunları hemen yeni bir çerçeveye yerleştirip bir dosyaya dökersem, kod işleme süresi 1 dakikaya çıkıyor. 44 saniye
Nedenmiş?
kodlama sorunu? (Google çevirici)
Bir tablo var (pandalar DataFrame). Koşullara göre yeni bir sütun nasıl oluşturulur: "1" sütunu < "2" sütunu ise 145 yazın, aksi takdirde 874 yazın?
Ekle:
genel olarak karar verildi
import numpy as np ... np.where(
Özellikle işe yarayıp yaramayacağıyla ilgileniyor musunuz?
Ofset nasıl yapılır?
İşte bir tablo (Veri Çerçevesi)
böyle nasıl yapılır: