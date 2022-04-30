MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 85
Garip ama aynı zamanda boş bir masa gelir. Terminalin kendisinde, Hızlı'da olduğu gibi, yüklemelerin çalışması için herhangi bir şey açmanız gerekiyor mu?
İstenen çifti içeren herhangi bir çizelge (keneler için).
Bunu kimse onaylayabilir mi? Aracının yorumunu almanın bir yolu var mı?
Belgelere bir açıklama ekler misiniz?
Katma
Python'da işlemlerin sanal muhasebesini düzenlemek istiyorum. Bu, çeşitli ticaret stratejilerinin özelliklerini ayırt etmek için gereklidir. Kullanılmış komisyoncu - Açılış. Ağ yok. Alet üzerindeki pozisyon ortaktır, dur ve al pozisyon için ortaktır. Bunu bu şekilde yapmaya karar verdim - Durmadan ve almadan, biraz hacimle bazı stratejiler kullanarak piyasada bir anlaşma açıyorum. Bunun yerine, aynı hacimde stop ve limit emirleri koydum. Alınan siparişlerin biletleri tabloda ayrı olarak saklanır. Orders = mt5.orders_get(symbol=symb) yaptığım her belirli zaman diliminde, bilinen bekleyen biletlerin bir listesini alıyorum order.ticket.tolist()
Daha sonra, fırsatlar tablomu gözden geçiriyorum ve alınan açık siparişler listesinde bir stop emri bileti veya limit emri bileti olup olmadığını öğreniyorum. Stop yoksa zararı durdur sanal olarak tetiklenir, limit yoksa kar al. Daha sonra bu işleme ait girdileri tablomdan silerim ve bu işlem için bekleyenleri de silerim. Ve bir şey dışında her şey yolunda gidiyor - bu işlemdeki sanal karı nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum. Fotoğraf, satış stopunun 141430 fiyatına nasıl ayarlandığını gösteriyor, ancak gerçek hayatta kayma meydana geldi ve açılış fiyatı 141350. Tetiklenen bir gecikme için talepte bulunuyorum: Deals = mt5.history_orders_get(ticket=246525084) ( fotoğraftaki gibi, sistem yerleştirirken bu bileti hatırladı), ancak yanıt, siparişin yürütülmesi hakkında bilgi içermiyor, sadece yerleşimi hakkında bilgi içeriyor. Tarih, satış durdurma işleminin aslında 15215696 numaralı biletle yapılan anlaşma tarafından yapıldığını gösteriyor ve bu bilete talepte bulunarak istediğiniz fiyatı anlaşmadan çıkarabilirsiniz. Ama önce, bir şekilde anlaşmadan bu bileti bulmam gerekiyor. Bu fırsat biletini bekleyen bir emir (satış durdurma) bileti ile nasıl eşleştirilir?
order_send ve order_check döndürür Yok. Nereye bakacağımı bilmiyorum. Bana neyin yanlış olduğunu söyle. Rica ederim.
kod
Çözüm
Sorunu çözmek için yönetildi. İstekte hacim, fiyat, sl, tp alanları float türünde olmalıdır. İşte böyle çalışır
Meslektaşlarım lütfen bana söyleyin:
1. Python'da mt5'ten enstrümanlar için mevcut ticaret seansı aralıklarını nasıl çıkarabilir ve bunları periyodik olarak güncelleyebilirsiniz?
2. Açık pozisyonlarda Takip Eden Durdurma talep etmek ve değiştirmek için bir yöntemin kütüphanede görünmesini beklemeli miyiz?