Genel olarak, şimdiye kadar her şey çok nemli ...
Yukarıdaki aramanın doğru versiyonunu yazmışsınız. login=NNNN yazamazsınız.
Symbol_total ve symbol_name işlevlerinin eksikliği
Bunun gibi karakterlerin bir listesini almak için:
Yukarıdaki aramanın doğru versiyonunu yazmışsınız. login=NNNN yazamazsınız.
Ben bu yazıyı yazarken görmemiştim.
Birkaç soru:
1. mt5.initialize() ve mt5 arasındaki fark nedir. giriş yapmak()?
2. Terminal, üç parametre ile benzersiz bir şekilde tanımlanır (yol, sunucu(aracı), oturum açma(Acc)). Terminali bu üç özel parametreyle başlatarak, oturum açmamıza gerek kalmaz. Yoksa gerekli mi?
3. Birden çok komut dosyası, aynı zamanda üç parametrede (sembol, TF, TC) farklılık gösteren belirli (yol, sunucu(aracı), oturum açma(Acc)) çalışan bir terminalde oturum açabilir mi? Yoksa bu tür her komut dosyası için ayrı bir terminal çalıştırmanız mı gerekiyor?4. Terminal aynı anda birkaç broker ile çalışamaz, ancak birkaç hesapla mı çalışır?
1. başlat - Terminal'i başlatır, onunla bağlantı kurar ve oturum açar , oturum açar - yalnızca oturum açar, yalnızca başlatılmış bir bağlantıyla çalışır.
2. Gerek yok, tüm parametreler başlangıçta ayarlanabilir, parametreler olmadan varsayılan hesaba bağlanacaktır.
3. Birkaç Python modülü bir terminale giriş yapabilir, ANCAK Terminal sadece 1 cari hesap ile çalışır, eğer bir script ile giriş yaparsanız diğerlerine giriş yapmış olursunuz.
4. Aynı zamanda, gerekirse, farklı klasörlerden Terminalleri çalıştırmanız, başlatma komut dosyalarında bu klasörlere giden yolları belirtmeniz gerekir.
Anladım. Teşekkür ederim.
3. madde önemliydi.
Projenin tam kaynak kodunu nereden indirebilirim? Python 3.5 ile çalıştırmak istiyorum.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır
Raşit Umarov , 2020.02.25 14:33
Güncellenen işlevlerle ilgili Python için MetaTrader çevrimiçi belgeleri sitede zaten mevcuttur. Her biri için örnekler gösterilmiştir.
Soru:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır
vahşiler , 2020.02.20 17:52Tünaydın.
Python için MetaTrader5 paketinin kaynak kodunu arıyorum. Bu bölüme rastladım: https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
ama milyonlarca bağlantı var. İstenen kaynağı insan sayımı ile bulma olasılığı sıfıra yakındır.
Söyle bana, lütfen, bu kütüphanede https://pypi.org/project/MetaTrader5/
Kaynakları bulmak mümkün mü (cevap evet ise, o zaman onlara bir bağlantı almayı sorun etmem)?
ve cevap:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır
MetaQuotes , 2020.02.20 23:56Kitaplık yalnızca derlenmiş paketler olarak dağıtılır.
O zaman Python 3.5'te nasıl kullanabilirim? Çünkü yükleyemiyorum. Python 3.5.0 için bir dağıtım paylaşabilir misiniz?
O zaman Python 3.5'te nasıl kullanabilirim? Çünkü yükleyemiyorum. Python 3.5.0 için bir dağıtım paylaşabilir misiniz?
Bağlantı MetaEditor'da mevcuttur:
Ve 3.5 gibi artık desteklenmiyor.
Bağlantı MetaEditor'da mevcuttur:
Ve 3.5 gibi artık desteklenmiyor.
Bu yüzden bilmek istiyorum. Sorunların her zaman bir çözümü vardır. Bunları forumumuzda çözmeyi düşünüyorum. Lütfen herhangi bir geliştirici bana bu konuda yardımcı olabilir mi?
Python 3.5.0'da tamamlanmış bir projem var
Bağımlılıkları olduğu için başka bir sürüme yükseltemiyorum.
Bir çözüm veremezseniz, biri projemi ücretsiz olarak Python 3.7'ye çevirebilir mi? Bence kimse yapamaz. Bu yüzden beni rahatsız etmek yerine lütfen kodu paylaşın ya da en azından Python 3.5.0 üzerinde çalışan kodu serbest bırakın.