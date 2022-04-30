MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 7

Yeni yorum
[Silindi]  
cmd'den çalıştırırsanız, bu klasörü PATH'e de ekleyin
 
Maxim Dmitrievsky :
cmd'den çalıştırırsanız, bu klasörü PATH'e de ekleyin

Kurulum sırasında ("1") belirttim

PATH&#39;e Python 3.7 ekleyin

yoksa bu yetmez mi?

 
Vladimir Karputov :

Komut satırı aracılığıyla python metatrader5-test.py çalışmıyor. Ancak MetaTrader5'i komut satırı aracılığıyla pip yükleyin.

siyah cmd penceresi görünüyor mu? - değilse, .py uzantısı eklenmez

Win10'da Python simgesi olan Python komut dosyalarım var veya yürüttüğüm veya tıkladığım IDE'de ve cmd - komut satırında her şey yürütülecek


Not: Windows ortamındaki yolları ve hatta bir özelliği kontrol edin - yol yalnızca kayıtlıysa, cmd'yi yeniden başlatmanız gerekir - yeniden başlattıktan sonra yolları görecektir

 
Igor Makanu :

siyah cmd penceresi görünüyor mu? - değilse, .py uzantısı eklenmez

Win10'da Python simgesi olan python komut dosyalarım var veya yürüttüğüm veya tıkladığım IDE'de ve cmd - komut satırında her şey yürütülecek

Windows 10'um var ve başlatıyorum

pip kurulumu matplotlib

 

Simgeler benimkiyle aynı mı?


.py betiğini tıkladım ve her şey komut satırında çalışmaya başladı

[Silindi]  
Vladimir Karputov :

Kurulum sırasında ("1") belirttim

yoksa bu yetmez mi?

hayır, bu sadece yorumcuya kalmış, dosyayı cmd'de yolsuz açıyorsun, nasıl bulacak

ve dosyaya bir yol oluşturun, yani. olduğu klasör

 
Maxim Dmitrievsky :

hayır, bu sadece yorumcuya kalmış, dosyayı cmd'de yolsuz açıyorsun, nasıl bulacak

ve dosyaya bir yol oluşturun, yani. olduğu klasör

PATH'de bir yol kaydedildi. Klasördeki dosya Python ile ilişkilendirilir (simge ile görülür).

Her neyse, Çalıştır menüsünden python metatrader5 -test.py komutu çalışmıyor.

[Silindi]  
Vladimir Karputov :

PATH'de bir yol kaydedildi. Klasördeki dosya Python ile ilişkilendirilmiştir (simge ile görülebilir).

Yine de Çalıştır menüsünden python metatrader5-test.py komutu çalışmıyor.

yöneticinin altında oturuyorsanız, ortam değişkenlerinin alt alanı "sistem değişkenleri" aynı şeyi yapar

 
Igor Makanu :

Simgeler benimkiyle aynı mı?


.py betiğini tıkladım ve her şey komut satırında çalışmaya başladı

Evet, simgeler. Tıklayınca her şey başlıyor.

 
Maxim Dmitrievsky :

yöneticinin altında oturuyorsanız, ortam değişkenlerinin alt alanı da aynısını yapın

Genel olarak tükürdü. Yoldaki değişiklikler temizlendi.

Sadece komut dosyalarını klasörden tıklayarak çalıştıracağım.

1234567891011121314...88
Yeni yorum