MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 7
cmd'den çalıştırırsanız, bu klasörü PATH'e de ekleyin
Kurulum sırasında ("1") belirttim
yoksa bu yetmez mi?
Komut satırı aracılığıyla python metatrader5-test.py çalışmıyor. Ancak MetaTrader5'i komut satırı aracılığıyla pip yükleyin.
siyah cmd penceresi görünüyor mu? - değilse, .py uzantısı eklenmez
Win10'da Python simgesi olan Python komut dosyalarım var veya yürüttüğüm veya tıkladığım IDE'de ve cmd - komut satırında her şey yürütülecek
Not: Windows ortamındaki yolları ve hatta bir özelliği kontrol edin - yol yalnızca kayıtlıysa, cmd'yi yeniden başlatmanız gerekir - yeniden başlattıktan sonra yolları görecektir
Windows 10'um var ve başlatıyorum
Simgeler benimkiyle aynı mı?
.py betiğini tıkladım ve her şey komut satırında çalışmaya başladı
hayır, bu sadece yorumcuya kalmış, dosyayı cmd'de yolsuz açıyorsun, nasıl bulacak
ve dosyaya bir yol oluşturun, yani. olduğu klasör
PATH'de bir yol kaydedildi. Klasördeki dosya Python ile ilişkilendirilir (simge ile görülür).
Her neyse, Çalıştır menüsünden python metatrader5 -test.py komutu çalışmıyor.
yöneticinin altında oturuyorsanız, ortam değişkenlerinin alt alanı "sistem değişkenleri" aynı şeyi yapar
Evet, simgeler. Tıklayınca her şey başlıyor.
Genel olarak tükürdü. Yoldaki değişiklikler temizlendi.
Sadece komut dosyalarını klasörden tıklayarak çalıştıracağım.