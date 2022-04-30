MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 69
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
@Almaz
Copy_xxx_xxx işlevlerini ilk kez çalıştırdığınızda, terminal bir süredir başlatılmadığında,
işlevler, geçmiş sayfalamanın senkronizasyonunu beklemeden geçmişi atlayarak mevcut sonucu hemen döndürür.
Diğer bir deyişle, ilkişlev çağrısı , geçmişin atlandığı bir sonuç döndürür.
Yalnızca sonraki aramalarda, geçmiş değiştirildiğinde doğru sonuç döndürülür.
Bu anı düzeltmek mümkün mü? Ve copy_xxx_xxx işlevleri, ilk çağrıldıklarında geçmişin değiştirilmesini bekledi.
copy_ticks veya copy_rates? hangi terminal yapısı?
@Almaz
Copy_xxx_xxx işlevlerini ilk kez çalıştırdığınızda, terminal bir süredir başlatılmadığında,
işlevler, geçmiş sayfalamanın senkronizasyonunu beklemeden geçmişi atlayarak mevcut sonucu hemen döndürür.
Diğer bir deyişle, ilkişlev çağrısı , geçmişin atlandığı bir sonuç döndürür.
Yalnızca sonraki aramalarda, geçmiş değiştirildiğinde doğru sonuç döndürülür.
Bu anı düzeltmek mümkün mü? Ve copy_xxx_xxx işlevleri, ilk çağrıldıklarında geçmişin değiştirilmesini bekledi.
Veri Erişimini Düzenleme bölümünü okuyun, Python kitaplığının bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bu standart davranıştır, bu tür durumları ele almanız ve terminal değiştirdikten sonra geçmişin yeniden çalıştırılmasını istemeniz gerekir.
Bu tek seferlik bir olaydır, bu nedenle kritik değildir. Her zaman bir komut dosyasından terminal ile çalışıyorsanız, geçmişinizi her zaman güncel tutabilirsiniz.
copy_ticks veya copy_rates? hangi terminal yapısı?
Copy_rates kullandım ama aynı şeyin copy_ticks için de olacağını düşünüyorum ama kontrol etmedim.
2470 inşa
Veri Erişimini Düzenleme bölümünü okuyun, Python kitaplığının bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bu standart davranıştır, bu tür durumlarla başa çıkmanız ve terminal onu değiştirdikten sonra geçmişin yeniden çalıştırılmasını istemeniz gerekir.
Bu tek seferlik bir olaydır, bu nedenle kritik değildir. Her zaman bir komut dosyasından terminal ile çalışıyorsanız, geçmişinizi her zaman güncel tutabilirsiniz.
Bu bölümü okudum, Mql5'e atıfta bulunuyor.Genel olarak, Kopyala işlevinde yanlış verilerin alınmasına izin vermeniz gariptir, geçmişin değiştirilmesini beklemeden sonucu döndürürsünüz.
Yoksa aynı prensipten dolayı CheckLoadHistory'yi düzenlemeniz gerektiğini mi ima ediyorsunuz?
Neden bu özelliği standart olarak sunmuyorsunuz? Mql ve Py kitaplıkları için.
Bu bölümü okudum, Mql5'e atıfta bulunuyor.Genel olarak, Kopyala işlevinde yanlış verilerin alınmasına izin vermeniz gariptir, geçmişin değiştirilmesini beklemeden sonucu döndürürsünüz.
Yoksa aynı prensipten dolayı CheckLoadHistory'yi düzenlemeniz gerektiğini mi ima ediyorsunuz?
Neden bu özelliği standart olarak sunmuyorsunuz? Mql ve Py kitaplıkları için.
MQL5'te çalışanların bölümde soruları var Veri erişiminin organizasyonu özel bir şey değildir. Bu bölümü çok geniş bir şekilde inceledik. Ve kullanıyoruz.
Python'un neden farklı olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Yine de ana çekirdek MQL5 ve bunu bilmeniz gerekiyor. Ve ancak o zaman Python'u uygulayın.
Bu bölümü okudum, Mql5'e atıfta bulunuyor.Genel olarak, Kopyala işlevinde yanlış verilerin alınmasına izin vermeniz gariptir, geçmişin değiştirilmesini beklemeden sonucu döndürürsünüz.
Yoksa aynı prensipten dolayı CheckLoadHistory'yi düzenlemeniz gerektiğini mi ima ediyorsunuz?
Neden bu özelliği standart olarak sunmuyorsunuz? Mql ve Py kitaplıkları için.
Python kitaplığı, talebin manuel olarak, MQL5 aracılığıyla veya Python'dan bir komut dosyası ile yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın , MetaTrader 5 terminalinden genel olarak veri talep etmenize olanak tanır.
Verilerle çalışmanın tüm mantığı ve organizasyonu, MQL5 programlarının ve Python komut dosyalarının geliştiricisine düşer.
Tünaydın
PowerShell üzerinden terminale bağlanma seçeneği var mı? Nasıl olduğunu bilen varsa bilgi verirse sevinirim
Python ile deneyimim yok, bu yüzden daha iyi bildiklerimi kullanmak istiyorum))
Güzel gün!
Kütüphaneleri bağladım, Mt5 ile python bağlantısı var, hesap hakkında bilgi alıyorum ama hiçbir şekilde alıntılar yüklenmiyor. Bana kimin bildiğini söyle.
Python sürüm 3.7.6
Sonuç:
Güzel gün!
Kütüphaneleri bağladım, python ile Mt5 arasında bir bağlantı var , hesap hakkında bilgi alıyorum ama hiçbir şekilde alıntılar yüklenmiyor. Bana kimin bildiğini söyle.
Python sürüm 3.7.6
Sonuç:
Lütfen kodu doğru şekilde yapıştırın (düğmeyi kullanın) )
Lütfen kodu doğru şekilde yapıştırın (düğmeyi kullanın)
Gönderdiğiniz için teşekkürler, dikkate alacağım.