Vladimir Karputov :

Genel olarak tükürdü. Yoldaki değişiklikler temizlendi.

Sadece komut dosyalarını klasörden tıklayarak çalıştıracağım.

iyi, oldukça basit, çalışması gerekir.

Alt alanda "sistem değişkenlerini" aynı şekilde kaydetmeyi deneyin. Windows'unuzu öldürmez ve hiçbir şeyi etkilemez.

 
İkinci kez "alt alan" - ben telepat değilim :).

Vladimir Karputov :

İkinci kez "alt alan" - ben telepat değilim :).

yeşil, ayrıca PATH ve aynı


 
Vladimir Karputov :

Evet, simgeler. Tıklayınca her şey başlıyor.

iyi her şey çalışıyor

scripti komut satırında çalıştırmak istiyorsanız o zaman scriptin kaydedildiği klasöre gitmeniz gerekiyor, ben genelde root D: py klasörünü yapıyorum

ve ardından Win+x - PowerShell

sonra klaveyi çalıyoruz:

D:

cd py


hepimiz betiğin kaydedildiği klasördeyiz ve betiği bu klasördeki betiğin adıyla çalıştırıyoruz ... tabiri caizse, eski güzel DOS)))

Not: Yola bir klasör ekleyebilirsiniz, ardından dizinler arasında gezinmeniz gerekmez


 
Igor Makanu :

Bir şekilde çok zor.
İstediğiniz klasörü açabilirsiniz ==> klasörün yolunu açıklayan satıra tıklayın ==> oraya "cmd" yazın ve Enter'a basın.
Ve işte, önceden ayarlanmış yol ile bir cmd penceresi açılacaktır.

 

İyi bir Visual Studio Code editörü. Bedava.

Python, C#, C++ ve hatta MQL desteği vardır.

Python dosyalarını ondan çalıştırabilirsiniz (başkalarını denemedim).

 
Igor Makanu :

Windows komut satırında, Python komut dosyalarının başlatılması, Python yorumlayıcısı çağrılacak ve komut dosyasını çalıştıracaktır.

IDLE kabuğunun altından başlattınız, Python'un kendisinde herhangi bir derleyici yok - komut dosyalarını not defterinde yazabilirsiniz, ancak .py uzantısıyla kaydedebilirsiniz.

veya python için bir IDE kurun, daha derine inmek için önce Spyder kurulur, ardından PyCharm veya ben bir dizüstü bilgisayara Wing IDE kurdum - PC kaynakları üzerinde talep etmiyor

Bu , hata ayıklama yapmanıza izin verecek (adım adım)?


Katma:

Tercih etti

PyCharm.

 
evet, elbette, her şey geleneksel derleyicilerdeki gibidir - kesme noktaları , değişkenlerin değerlerini görüntüleme, isimlerin / operatörlerin / fonksiyonların otomatik olarak değiştirilmesi ..

PyCharm kesinlikle en iyisi ama 4G ile dizüstü bilgisayarımda RAM kullanmak mümkün değil - orada bir şeyler yaparken sürekli bekliyorsunuz, dizüstü bilgisayarda SSD olmasına rağmen, 8GB'lık bir bilgisayarda sorunsuz çalışıyor

 
Bu arada, VS Kodunda adım adım hata ayıklama vardır.
 
Dmitriy Skub :
Bu arada, VS Kodunda adım adım hata ayıklama vardır.

hem Spyder hem de Wing IDE'de - yükledim

