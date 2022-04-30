MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Genel olarak tükürdü. Yoldaki değişiklikler temizlendi.
Sadece komut dosyalarını klasörden tıklayarak çalıştıracağım.
iyi, oldukça basit, çalışması gerekir.
Alt alanda "sistem değişkenlerini" aynı şekilde kaydetmeyi deneyin. Windows'unuzu öldürmez ve hiçbir şeyi etkilemez.
iyi, oldukça basit, çalışması gerekir.
Alt alanda "sistem değişkenlerini" aynı şekilde kaydetmeyi deneyin. Windows'unuzu öldürmez ve hiçbir şeyi etkilemez.
İkinci kez "alt alan" - ben telepat değilim :).
İkinci kez "alt alan" - ben telepat değilim :).
yeşil, ayrıca PATH ve aynı
Evet, simgeler. Tıklayınca her şey başlıyor.
iyi her şey çalışıyor
scripti komut satırında çalıştırmak istiyorsanız o zaman scriptin kaydedildiği klasöre gitmeniz gerekiyor, ben genelde root D: py klasörünü yapıyorum
ve ardından Win+x - PowerShell
sonra klaveyi çalıyoruz:
D:
cd py
hepimiz betiğin kaydedildiği klasördeyiz ve betiği bu klasördeki betiğin adıyla çalıştırıyoruz ... tabiri caizse, eski güzel DOS)))
Not: Yola bir klasör ekleyebilirsiniz, ardından dizinler arasında gezinmeniz gerekmez
Bir şekilde çok zor.
İstediğiniz klasörü açabilirsiniz ==> klasörün yolunu açıklayan satıra tıklayın ==> oraya "cmd" yazın ve Enter'a basın.
Ve işte, önceden ayarlanmış yol ile bir cmd penceresi açılacaktır.
İyi bir Visual Studio Code editörü. Bedava.
Python, C#, C++ ve hatta MQL desteği vardır.
Python dosyalarını ondan çalıştırabilirsiniz (başkalarını denemedim).
Windows komut satırında, Python komut dosyalarının başlatılması, Python yorumlayıcısı çağrılacak ve komut dosyasını çalıştıracaktır.
IDLE kabuğunun altından başlattınız, Python'un kendisinde herhangi bir derleyici yok - komut dosyalarını not defterinde yazabilirsiniz, ancak .py uzantısıyla kaydedebilirsiniz.
veya python için bir IDE kurun, daha derine inmek için önce Spyder kurulur, ardından PyCharm veya ben bir dizüstü bilgisayara Wing IDE kurdum - PC kaynakları üzerinde talep etmiyor
Bu , hata ayıklama yapmanıza izin verecek (adım adım)?
Katma:
Tercih etti
PyCharm.
Bu , hata ayıklama yapmanıza izin verecek (adım adım)?
Katma:
Tercih etti
PyCharm.
evet, elbette, her şey geleneksel derleyicilerdeki gibidir - kesme noktaları , değişkenlerin değerlerini görüntüleme, isimlerin / operatörlerin / fonksiyonların otomatik olarak değiştirilmesi ..
PyCharm kesinlikle en iyisi ama 4G ile dizüstü bilgisayarımda RAM kullanmak mümkün değil - orada bir şeyler yaparken sürekli bekliyorsunuz, dizüstü bilgisayarda SSD olmasına rağmen, 8GB'lık bir bilgisayarda sorunsuz çalışıyor
Bu arada, VS Kodunda adım adım hata ayıklama vardır.
hem Spyder hem de Wing IDE'de - yükledim