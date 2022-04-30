MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 51
Python kitaplığının 5.0.25 yeni bir derlemesini yayınladı
Lütfen şu şekilde güncelleyin:
Beyler, aşağıdaki gibi nesneler eklemeyi isteyebilirsiniz:
lütfen __dict__ veya as_dict() ekleyin
Python'da standart yapılar, aynı dict/list ile çalışmak çok daha uygundur.
Daha sonra, bu sınıftan (ve diğer benzerlerinden) bir dikte çıkarmak ve onunla çalışmak istiyorum.
initialize() ile ilgili soru, evet
sırasıyla /portable çalıştıran iki terminale giden yol yolunda
ancak aynı zamanda, başlatmaya yönelik tüm çağrılar, terminalin son çalışan örneğine girer.
sırasıyla MT build 2360 ve MetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whl
Sorun nedir? path başka bir mantıkla mı kullanılmalı, yoksa /portable'a başka bir şey mi iletilmeli?
Gerçek kodu göster lütfen.
Henüz yollarda parametreleri kabul etmiyoruz.
İşte kod:
Son başlatılan terminal:
"c:\Works\MT5 - terminals\ForexClub MT5\terminal64.exe"
Ekran görüntüsüne bakılırsa, temyiz en son başlatılana gitti.
Ve hitap ettiği spesifik olarak aramak istiyorum.
Henüz yollardaki parametreleri kabul etmiyoruz.
Mmm ... Bu anı tam olarak anlamadım, değeri, ama nasıl bir parametre olmasa da, bu yerde bağlantı parametrelerini yapılandırmadan çıkarıyorum.
Tek bir komut dosyasında 2 terminalle aynı anda çalışmak ister misiniz? Bu mümkün değildir, başlatılacak bir sonraki çağrı ilk terminalle olan bağlantıyı kesecektir, bunun için farklı terminalleri ayırt etmek için bağlantı varlığını girmeniz gerekir. İş yalnızca bir geçerli bağlantıyla gider.
initialize 1 parametresi daha var (henüz belgelenmedi) mt5.initialize(blabla, portable=True) Terminali taşınabilir modda sabit olarak başlatmak için .
Evet, taşınabilir modda çalışan birkaç terminalle çalışmanız gerekiyor. İki farklı terminal ile aynı anda bir bağlantı başlatmanın imkansız olduğu gerçeği, lib'in yapısından belliydi. Burada soru yok.
Bunu sırayla terminallere erişmek için denedim:
böyle, çalışmıyor. Her durumda, sistemde eller tarafından başlatılan son terminalde kırılır. itibaren piyasaya sürülmesine rağmenmt5.initialize(blabla, portable=True) - pek yardımcı olmadı, yine de sistemde başlatılan son terminali soruyor.
Burada soruyorlar -
mt5.terminal_info() öğesinin şunları gösterdiğine dikkat edin:
yol değeri ='C:\\Works\\MT5 - terminaller\\MetaTrader 5', data_path ='C:\\Works\\MT5 - terminaller\\MetaTrader 5', commondata_path ='C:\\Users\\rip \\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Ortak'
Özdeş. Böyle mi olmalı?
Aşağıdaki kod:
Prensipte bir varlık (bağlantı) yaratmak mümkün müdür? Bunun çok gerekli olduğunu düşünmüyorum, ama gelecek için.
Grafiğe başka bir komut dosyası (Py) yüklerken, ilki sıfırlanır. Böyle mi olmalı?