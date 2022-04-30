MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 26
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yine de, GPU gerekli görünüyor
Eski bir Sandy Bridge'de video kartı olmadan çalışır.
Test sonuçlarını görebilir miyim?
Test sonuçlarını görebilir miyim?
Python desteğini hem MetaEditor'da hem de süreçler arası API'de genişleteceğiz:
pip kurulumu -- MetaTrader5'i yükseltin
Gereksinim zaten güncel: c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8) içinde MetaTrader5
Beyler yüksek/alçak karıştı konusunda bir anlayış var mı?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
Örnek, bir hata olan başka bir işlevi kullanır:
# UTC saat diliminde 04/01/2019 tarihinden itibaren USDJPY M5 ile çubuklar alın
oranlar = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to)
beklenen: MT5CopyRatesRange()
teşekkürler, düzeltildi
dikkat etmek istiyorum:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1,22957, low=1,22989, high=1,22557 , close=1,2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
terminale gidin, bu çerçeve için düşük/yüksekliğe bakın:
Düşük = 1.22557 olduğunu görüyoruz, yüksek= 1.22989
Soru bir hata mı, yoksa MT5Rate anahtarları bir şekilde yapılandırılmış mı?
Mesaj için teşekkürler, geliştiriciler bilgilendirildi. Başlığı düzelt
Teşekkür ederim.
Yeni sürümün yayınlanmasından sonra lütfen bu konuya bırakın.
Sürüm 5.0.9 mevcut: