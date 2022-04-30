MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 26

Lyuk :

Yine de, GPU gerekli görünüyor

Eski bir Sandy Bridge'de video kartı olmadan çalışır.

 

Test sonuçlarını görebilir miyim?

 
Lyuk :

Test sonuçlarını görebilir miyim? 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
OpenCL'de benzer gereklidir
 int SetArray( int &Array[] )
{
   const int Size = ArrayResize (Array, 1 e6);
  
   for ( int i =   0 ; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1 ) << 1 ); // Чередование +-1
    
   return (Size);
}

void OnStart ()
{
   int Array[];  
   const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

   int Sum = 0 ;
  
   for ( int i = 0 ; i < 1 e3; i++)
     for ( int j = 0 ; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
   Print (Sum);      
}
 

Python desteğini hem MetaEditor'da hem de süreçler arası API'de genişleteceğiz:


 
Vladimir Karputov :

Dmitry Prokopiev :

pip kurulumu -- MetaTrader5'i yükseltin

Gereksinim zaten güncel: c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8) içinde MetaTrader5



Beyler yüksek/alçak karıştı konusunda bir anlayış var mı?

 
Maxim Dmitrievsky :

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

Örnek, bir hata olan başka bir işlevi kullanır:

# UTC saat diliminde 04/01/2019 tarihinden itibaren USDJPY M5 ile çubuklar alın
oranlar = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to)

beklenen: MT5CopyRatesRange()

teşekkürler, düzeltildi

 
Vladimir Karputov :

dikkat etmek istiyorum:

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1,22957, low=1,22989, high=1,22557 , close=1,2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

terminale gidin, bu çerçeve için düşük/yüksekliğe bakın:

Düşük = 1.22557 olduğunu görüyoruz,   yüksek= 1.22989

Soru bir hata mı, yoksa MT5Rate anahtarları bir şekilde yapılandırılmış mı?

Mesaj için teşekkürler, geliştiriciler bilgilendirildi. Başlığı düzelt
 
Rashid Umarov :
Mesaj için teşekkürler, geliştiriciler bilgilendirildi. Başlığı düzelt

Teşekkür ederim.

Yeni sürümün yayınlanmasından sonra lütfen bu konuya bırakın.

 

Sürüm 5.0.9 mevcut: 

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
