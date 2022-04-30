MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 33

jaffer wilson :

MetaEditor'un dış görünümünü nasıl değiştirirsiniz? Lütfen bana haber ver.

Windows 10 karanlık temasını kullandım
Windows sürümünüzle uyumluluğu için siteyi kontrol edin.
Tema düzgün yüklenmezse işletim sisteminizi kaybedebilirsiniz.
Bu nedenle, önce Windows sürümünüzü VirtualBox'a yükleyin ve sanal makine üzerinde denemeler yapın.
Her şey yolundaysa, çalışan bir makineye kurmak mümkün olacaktır.

Konfigüre ettiğim MetaEditor renkleri

Elementler Metin Arka fon
Metin 200,200,170 35,35,35
Seçilen metin 255,255,255 61,85,109
Seçim girintisi Varsayılan 50,50,50
anahtar kelimeler 66.142.200 Varsayılan
Yorumlar 128.128.128 Varsayılan
sayılar 181.206.168 Varsayılan
operatörler 192,192,192 Varsayılan
Teller 214.157.133 Varsayılan
makrolar 190.183.255 Varsayılan
Fonksiyonlar ve Giriş Noktaları 216,16.223 Varsayılan
göstergeler 100,200,70 Varsayılan
Önceden Tanımlanmış Değişkenler 255.140.0 Varsayılan
girdi değişkenleri 210.105.30 Varsayılan
ASCII olmayan karakterler 255,20,147 Varsayılan

İşte bitirdiğim şey



Placebo
Placebo
Visual Studio 2019'u kurdum (hemen Python hakkında bir şeyler not ettim) ve işte bakın! Artık senaryolar hem stüdyoda hem de MetaEditor'da çalışıyor!
 
Renat Fatkhullin :
Python görsel stüdyoya dahil mi?

Farklı sistemler tarafından dolaylı veya otomatik olarak ayarlanan piton hayvanat bahçesi nedeniyle, kütüphaneleri kolayca başka bir python kopyasına kurabilir ve ardından diğer kopyaları çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Pitonlarla uğraşın lütfen. Python'a geçen herkes, hayatlarının geri kalanında kütüphaneler, bağımlılıklar ve uyumsuzluklarla savaşmaya hazır olmalıdır.

Kütüphanelerden bir ortam oluşturmak ve bazı kütüphane güncellemelerinin bilinmeyen sayıda kütüphaneyi bozmaması için dua etmek bir pitonistin kaderidir.

Python entegrasyonunu neden desteklediğiniz ve R'yi aktif olarak reddettiğiniz hiç açık değil. Orada, bir "kolektif çiftlik" olmasına rağmen, sizin dediğiniz gibi, daha fazla düzen var. Ve mevcut duruma göre, R'deki Python yerel olarak kullanılıyor, ancak bunun tersi daha zor.

Evet, sesli düşünün.

İyi şanlar

 
Vladimir Perervenko :

Python entegrasyonunu neden desteklediğiniz ve R'yi aktif olarak reddettiğiniz hiç açık değil. Orada, bir "kolektif çiftlik" olmasına rağmen, sizin dediğiniz gibi, daha fazla düzen var. Ve mevcut duruma göre, R'deki Python yerel olarak kullanılıyor, ancak bunun tersi daha zor.

Gelecek çok hızlı ve kolay bir şekilde ortaya çıkıyor.

Kayıp.

 
Vladimir Karputov :
Visual Studio 2019'u kurdum (hemen Python hakkında bir şeyler not ettim) ve işte bakın! Artık senaryolar hem stüdyoda hem de MetaEditor'da çalışıyor!

Kütüphanenin tamamen yeniden yazılmasıyla birlikte anlayacağız.

Görünüşe göre çantada çok fazla şey bırakmışlar.
 
Renat Fatkhullin :

Kütüphanenin tamamen yeniden yazılmasıyla birlikte anlayacağız.

Görünüşe göre çantada çok fazla şey bırakmışlar.

njit paralelleştirme (paralel=Doğru) çalışmıyor, hata veriyor
parallel=Yanlış komut dosyası çalışır 

#!/usr/bin/env python3

from numba import njit, prange
import time


@njit(parallel=True, fastmath=True, cache=False)
def calc_pi(num_steps):
    x, sum1 = 0.0 , 0.0
    step1 = 1.0 / num_steps
     for i in prange(num_steps):
        x = (i + 0.5 ) * step1
        sum1 = sum1 + 4.0 / ( 1.0 + x * x)
     return sum1 * step1


calc_pi( 1 )  # minus jit compilation time
start_time = time.time()
pi = calc_pi( 1000000000 )
msvcr = time.time() - start_time

print(f "--- {msvcr} seconds --- The value of PI is {pi}" )
 
Roman :

njit paralelleştirme (paralel=Doğru) çalışmıyor, hata veriyor
parallel=Yanlış komut dosyası çalışır

Hangi hata atılıyor?

 
jaffer wilson :

Hangi hata atılıyor?

Birçoğu var, neyin bağlanabileceğini anlamıyorum.
Kodu python komut satırından çalıştırmaya çalıştım, aynı hatalar.
Sorunun kurulu python'da olduğu ortaya çıktı, belki bazı paketlere ihtiyaç var, ancak hangisi olduğunu yazmıyor.
Python, Araçlar -> Seçenekler -> Derleyiciler'den indirilen yükleyiciden kuruldu.


 
Roman :

Birçoğu var, neyin bağlanabileceğini anlamıyorum.

Bunun Metatrader ile ilgisi yok.

Hata, komut dosyası paralellik etkinken ayrı olarak çalıştırıldığında da oluşur.

 
Renat Fatkhullin :

Bunun Metatrader ile ilgisi yok.

Hata, komut dosyası paralellik etkinken ayrı olarak çalıştırıldığında da oluşur.

Evet öyle, Windows altında Python'da hatalar görünüyor, Python derleyiciler sekmesinden yükleniyor.
Linux'ta bu kodun sorunsuz ve hatasız çalıştığı Spyder ve VSCode ortamına sahibim.

