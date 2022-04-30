MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 33
MetaEditor'un dış görünümünü nasıl değiştirirsiniz? Lütfen bana haber ver.
Windows 10 karanlık temasını kullandım
Windows sürümünüzle uyumluluğu için siteyi kontrol edin.
Tema düzgün yüklenmezse işletim sisteminizi kaybedebilirsiniz.
Bu nedenle, önce Windows sürümünüzü VirtualBox'a yükleyin ve sanal makine üzerinde denemeler yapın.
Her şey yolundaysa, çalışan bir makineye kurmak mümkün olacaktır.
Konfigüre ettiğim MetaEditor renkleri
İşte bitirdiğim şey
Python görsel stüdyoya dahil mi?
Python entegrasyonunu neden desteklediğiniz ve R'yi aktif olarak reddettiğiniz hiç açık değil. Orada, bir "kolektif çiftlik" olmasına rağmen, sizin dediğiniz gibi, daha fazla düzen var. Ve mevcut duruma göre, R'deki Python yerel olarak kullanılıyor, ancak bunun tersi daha zor.
Evet, sesli düşünün.
İyi şanlar
Gelecek çok hızlı ve kolay bir şekilde ortaya çıkıyor.
Kayıp.
Visual Studio 2019'u kurdum (hemen Python hakkında bir şeyler not ettim) ve işte bakın! Artık senaryolar hem stüdyoda hem de MetaEditor'da çalışıyor!
Kütüphanenin tamamen yeniden yazılmasıyla birlikte anlayacağız.Görünüşe göre çantada çok fazla şey bırakmışlar.
njit paralelleştirme (paralel=Doğru) çalışmıyor, hata veriyor
parallel=Yanlış komut dosyası çalışır
parallel=Yanlış komut dosyası çalışır
Hangi hata atılıyor?
Birçoğu var, neyin bağlanabileceğini anlamıyorum.
Kodu python komut satırından çalıştırmaya çalıştım, aynı hatalar.
Sorunun kurulu python'da olduğu ortaya çıktı, belki bazı paketlere ihtiyaç var, ancak hangisi olduğunu yazmıyor.
Python, Araçlar -> Seçenekler -> Derleyiciler'den indirilen yükleyiciden kuruldu.
Birçoğu var, neyin bağlanabileceğini anlamıyorum.
Bunun Metatrader ile ilgisi yok.
Hata, komut dosyası paralellik etkinken ayrı olarak çalıştırıldığında da oluşur.
Bunun Metatrader ile ilgisi yok.
Evet öyle, Windows altında Python'da hatalar görünüyor, Python derleyiciler sekmesinden yükleniyor.
Linux'ta bu kodun sorunsuz ve hatasız çalıştığı Spyder ve VSCode ortamına sahibim.