MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 6
onlar. bir sokete iletim için bir dizi yapıyı bir bayt dizisine dönüştürmek mümkün müdür? o zaman standart structToChar'ın bunu neden yapmadığı garip.
Soketler için uchar[], kaynaklar için uint[], global değişkenler ve çerçeveler için double[] vb.
MetaTrader5 paketi, Python 3.7 için 32/64 kitaplıklarında zaten mevcuttur ve bir satıra kurulur.
iyi, açık, nelerin iletilebileceğine dair bir örnek bulana kadar .. mqlrates can
Ve sertifika f-th argümanlarına göre doldurulacak? ve bazen neyi ve nerede olduğunu unutuyorsun
Evet, bu ilk hızlı sürüm.
R/Python'dan MetaTrader 5 ile nasıl çalışılacağına ilişkin bir açıklama MQL5 belgelerine dahil edilecektir.
Python için test komut dosyasını 1. sayfadan kontrol ettim, anladığım kadarıyla terminal /portable anahtarıyla başlatılırsa hiçbir şey çalışmaz, hata verir:
Traceback (most recent call last):
Dosya "D:/py/mt5.py", satır 5, <modül> içinde
MT5WaitForTerminal()
RuntimeError: IPC bağlantısı yok
MT5'i /portable anahtarı olmadan başlatırsanız, test komut dosyası sorunsuz çalışır
MT5'i dizüstü bilgisayarda / taşınabilir olmadan çalıştırmak benim için çok uygun değil - SSD ilk disk, oldukça mütevazı bir 80 GB, her şeyi 2. diske yüklüyorum
Her şeyin /portable anahtarıyla çalışmasını istiyorum
Python ile daha önce hiç çalışmadım.
Bu nedenle, indirme sayfasında https://www.python.org/downloads/windows/ Windows x86-64 yürütülebilir yükleyicisini indir öğesini seçin
İndirilen dosyaya tıklayın...
ve kurulum penceresinde PATH onay kutusunu ve gerçek kurulumu işaretlemeyi unutmayın - Şimdi Kur
Çizim desteği için matplotlib paketini teslim edin
Bu komutun Windows komut penceresine yazılması gerektiği ortaya çıktı (Başlat düğmesine sağ tıklayın):
Benzer şekilde, yürütülür
MetaTrader5 paketinin kurulumunu çalıştırın
Şimdi "metatrader5-test.py" dosyasını oluşturmamız gerekiyor:
pencere başlar
ve menü Dosya -> Yeni Dosya
En heyecanlı
Test komut dosyasını çalıştır
ve bu komutun nerede ve nasıl kaydedileceğini anlamadı. Bir geçici çözüm yaptım - açık dosya "metatrader5-test.py" menüsünde Çalıştır -> Modülü Çalıştır ve test komut dosyası başarıyla çalıştı.
Windows komut satırında, Python komut dosyalarının başlatılması, Python yorumlayıcısı çağrılacak ve komut dosyasını çalıştıracaktır.
IDLE kabuğunun altından başlattınız, Python'un kendisinde herhangi bir derleyici yok - komut dosyalarını not defterinde yazabilirsiniz, ancak .py uzantısıyla kaydedebilirsiniz.
veya python için bir IDE kurun, daha derine inmek için önce Spyder kurulur, ardından PyCharm veya ben Wing IDE'yi bir dizüstü bilgisayara kurdum - PC kaynakları üzerinde talep etmiyor
Komut satırı aracılığıyla python metatrader5 -test.py çalışmıyor. Ancak MetaTrader5'i komut satırı aracılığıyla pip yükleyin.(dosyanın kendisi varsayılan olarak kaydedilir C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )