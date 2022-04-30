MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 6

Maxim Dmitrievsky :

onlar. bir sokete iletim için bir dizi yapıyı bir bayt dizisine dönüştürmek mümkün müdür? o zaman standart structToChar'ın bunu neden yapmadığı garip.

Soketler için uchar[], kaynaklar için uint[], global değişkenler ve çerçeveler için double[] vb.

 

MetaTrader5 paketi, Python 3.7 için 32/64 kitaplıklarında zaten mevcuttur ve bir satıra kurulur. 

pip install MetaTrader5
fxsaber :

iyi, açık, nelerin iletilebileceğine dair bir örnek bulana kadar .. mqlrates can

Renat Fatkhullin :

Ve sertifika f-th argümanlarına göre doldurulacak? ve bazen neyi ve nerede olduğunu unutuyorsun


 
Maxim Dmitrievsky :

Ve sertifika f-th argümanlarına göre doldurulacak? ve bazen neyi ve nerede olduğunu unutuyorsun


Evet, bu ilk hızlı sürüm.

R/Python'dan MetaTrader 5 ile nasıl çalışılacağına ilişkin bir açıklama MQL5 belgelerine dahil edilecektir.

 

Python için test komut dosyasını 1. sayfadan kontrol ettim, anladığım kadarıyla terminal /portable anahtarıyla başlatılırsa hiçbir şey çalışmaz, hata verir:

Traceback (most recent call last):

Dosya "D:/py/mt5.py", satır 5, <modül> içinde

MT5WaitForTerminal()

RuntimeError: IPC bağlantısı yok

MT5'i /portable anahtarı olmadan başlatırsanız, test komut dosyası sorunsuz çalışır

MT5'i dizüstü bilgisayarda / taşınabilir olmadan çalıştırmak benim için çok uygun değil - SSD ilk disk, oldukça mütevazı bir 80 GB, her şeyi 2. diske yüklüyorum

Her şeyin /portable anahtarıyla çalışmasını istiyorum

 

Python ile daha önce hiç çalışmadım.

Bu nedenle, indirme sayfasında https://www.python.org/downloads/windows/ Windows x86-64 yürütülebilir yükleyicisini indir öğesini seçin

Python Windows x86-64 yürütülebilir yükleyicisini indirin


İndirilen dosyaya tıklayın...

SetupPython&#39;u Çalıştırın



ve kurulum penceresinde PATH onay kutusunu ve gerçek kurulumu işaretlemeyi unutmayın - Şimdi Kur

PATH&#39;e Python 3.7 ekleyin



Çizim desteği için matplotlib paketini teslim edin 

pip install matplotlib

Bu komutun Windows komut penceresine yazılması gerektiği ortaya çıktı (Başlat düğmesine sağ tıklayın):

pip kurulumu matplotlib


Benzer şekilde, yürütülür

MetaTrader5 paketinin kurulumunu çalıştırın 

pip install MetaTrader5


Şimdi "metatrader5-test.py" dosyasını oluşturmamız gerekiyor:

pencere başlar


ve menü Dosya -> Yeni Dosya


En heyecanlı

Test komut dosyasını çalıştır 

python metatrader5-test.py

ve bu komutun nerede ve nasıl kaydedileceğini anlamadı. Bir geçici çözüm yaptım - açık dosya "metatrader5-test.py" menüsünde Çalıştır -> Modülü Çalıştır ve test komut dosyası başarıyla çalıştı.

herhangi bir yere kaydolmanıza gerek yok, dosyaya tıklayın ve komut dosyası başlar
 
Vladimir Karputov :

bu komutun nerede ve nasıl kaydedileceğini anlamadım. Bir geçici çözüm yaptım - açık dosya "metatrader5-test.py" menüsünde Çalıştır -> Modülü Çalıştır ve test komut dosyası başarıyla çalıştı.

Windows komut satırında, Python komut dosyalarının başlatılması, Python yorumlayıcısı çağrılacak ve komut dosyasını çalıştıracaktır.

IDLE kabuğunun altından başlattınız, Python'un kendisinde herhangi bir derleyici yok - komut dosyalarını not defterinde yazabilirsiniz, ancak .py uzantısıyla kaydedebilirsiniz.

veya python için bir IDE kurun, daha derine inmek için önce Spyder kurulur, ardından PyCharm veya ben Wing IDE'yi bir dizüstü bilgisayara kurdum - PC kaynakları üzerinde talep etmiyor

 
Igor Makanu :

Windows komut satırında, Python komut dosyalarının başlatılması, Python yorumlayıcısı çağrılacak ve komut dosyasını çalıştıracaktır.

IDLE kabuğunun altından başlattınız, Python'un kendisinde herhangi bir derleyici yok - komut dosyalarını not defterinde yazabilirsiniz, ancak .py uzantısıyla kaydedebilirsiniz.

veya python için bir IDE kurun, daha derine inmek için önce Spyder kurulur, ardından PyCharm veya ben bir dizüstü bilgisayara Wing IDE kurdum - PC kaynakları üzerinde talep etmiyor

Komut satırı aracılığıyla python metatrader5 -test.py çalışmıyor. Ancak MetaTrader5'i komut satırı aracılığıyla pip yükleyin.

(dosyanın kendisi varsayılan olarak kaydedilir C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )
