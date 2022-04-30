MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 9
evet, elbette, her şey geleneksel derleyicilerdeki gibidir - kesme noktaları, değişkenlerin değerlerini görüntüleme, adların / operatörlerin / işlevlerin otomatik olarak değiştirilmesi ..
PyCharm kesinlikle en iyisi ama 4G ile dizüstü bilgisayarımda RAM kullanmak mümkün değil - orada bir şeyler yaparken sürekli bekliyorsunuz, dizüstü bilgisayarda SSD olmasına rağmen, 8GB'lık bir bilgisayarda sorunsuz çalışıyor
Uzun zaman önce 4 tane aldım ve şimdi 8 GB RAM'im var.
Kötü bir deneyim yaşadım - olduğu gibi aynı çubuğu aldım - bire bir görünüyordu ve citylink'teki spesifikasyona göre her şey birbirine uyuyor gibiydi, üretici bile aynıydı, ancak herhangi bir nedenle kurulumdan sonra herhangi bir modül çalıştı - 2 yuva doluysa, hiçbiri çalışmadı
düşük seviyeli bir bellek testinden sonra, BIOS bloke oldu - "bir dizüstü bilgisayarda BIOS'un nasıl sıfırlanacağı" konusunda 2 uykusuz gecenin sonucu, ardından dizüstü bilgisayarları ve telefonları tamir eden bir arkadaşa yapılan çağrı ... ve bu o - her şey çalışıyor, ancak belleği mağazaya geri verdim - artık deney oluşturma arzusu yok, bir dizüstü bilgisayar için çok fazla görevim yok
Not: Eski dizüstü bilgisayarda Ebey'den bellek yazdım zaten, bilgi bulmak için çok fazla sıkıntı vardı, ancak ilk defa tahmin ettim ama DDR3 gibi yeni bir dizüstü bilgisayarda çok az sorun var gibi görünüyor ... ama ilk seferinde işe yaramadı (((
"Bir dizüstü bilgisayarda BIOS'un nasıl sıfırlanacağı" konusunda Google'da 2 uykusuz gece yürümenin sonucu ....
Çoğu üretici için bu şu şekilde yapılır: pili dizüstü bilgisayardan çıkarın ve başlat düğmesini 10-15 saniye basılı tutun.
Aşırı durumlarda, bios için pili de çıkarmanız gerekecektir.
En uç noktada, bu, belirli pimleri lehimliyor, ancak o kadar ileri gitmenize pek gerek kalmayacak ....
yapışkan bant altında WiFi kartının altındaki BIOS'u sıfırlamak için kontaklar bularak iyileşti .... ne yazık ki, her şey her zaman böyle olmaz
Not: evet, BIOS'lar artık "kurnaz" hale geldi, bazı ayarlar UEFI'de ve birçok dizüstü bilgisayarda artık sistemi geri yüklemek veya Linux'a benzer bir işletim sistemi başlatmak için dizüstü bilgisayar işletim sistemini başlatan ek bir düğme var - bir sabit disk
İstatistiklere odaklanarak Python programları yazarken böyle bir şey okumak için mi? Peki, zaman serileri konusuna olabildiğince yakın olmak için mi?
Python Pandaları ile ilgili kursların veya makale dizilerinin yönüne bakın.
Paketlerin işlevselliğine bakmak yeterlidir - numpy, scipy, scikit-learn ve birkaç tane daha.
Python'da hazır Test Cihazları olması gerekiyor gibi görünüyor. Geriye birkaç satırda MT5'ten tarihi sürmek ve denemek kalıyor.
bol miktarda vardır. Örneğin bu www.backtrader.com
Birisi MT test cihazını ve Python test cihazını aynı tarih ve strateji üzerinde karşılaştırırsa ilginç olurdu, sonuçlar en azından yaklaşık olarak benzer veya değil ...
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
Sinyal ayrıştırma örneği.
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper